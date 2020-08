Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c2f6d7f-8b95-4e48-bead-3ce81961fdf8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozott egy ismert fehérorosz író, az országa helyzetéről és a tüntetéshullám lehetséges kimeneteléről. Szerinte sok dolguk van még, akkor is, ha Lukasenko távozik. ","shortLead":"A Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozott egy ismert fehérorosz író, az országa helyzetéről és a tüntetéshullám lehetséges...","id":"20200818_Belarusz_ellenzeki_a_mostani_helyzetrol_meg_barmi_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c2f6d7f-8b95-4e48-bead-3ce81961fdf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17a0c11-3c0b-473d-8269-80a608179216","keywords":null,"link":"/360/20200818_Belarusz_ellenzeki_a_mostani_helyzetrol_meg_barmi_lehet","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:30","title":"Belarusz ellenzéki: Újabb erőszakhullám vagy új elnök jöhet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár 50 napig is repülhettek volna. A hírszerző ügynökség csak a napokban oldotta fel a titkosítást a különleges és veszélyesnek tűnő eszközökről.","shortLead":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár...","id":"20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2bf78b-5018-4bf3-90b5-c6084191839a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:03","title":"Levették a titkosítást, fény derült a CIA nagy álmára: atommeghajtású kémrepülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc264c1-0cf1-458f-8f5c-3dbb9394711e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kétgyermekes Szvjatlana Cihanouszkaja egy nemzetközi segélyszervezetnél dolgozott angoltolmácsként egészen addig, amíg férjét politikai okokból be nem börtönözték. Mára ő lett a belarusz ellenzék karizmatikus vezetője, és Lukasenka bukása esetén hajlandó lenne az ország élére is állni. ","shortLead":"A kétgyermekes Szvjatlana Cihanouszkaja egy nemzetközi segélyszervezetnél dolgozott angoltolmácsként egészen addig...","id":"20200818_Kontur_Szvjatlana_Cihanouszkaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edc264c1-0cf1-458f-8f5c-3dbb9394711e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07ae49f-d74c-4600-95b0-3b87b50fe16d","keywords":null,"link":"/360/20200818_Kontur_Szvjatlana_Cihanouszkaja","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:00","title":"Férje kiszabadításáért küzdött, de felszabadíthatja egész Fehéroroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0481577d-5423-4576-b276-67abe7e1aa63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új sportautó tulajdonosai képzeletben egy kicsit magukra ölthetik Ken Miles versenyzői overálját. ","shortLead":"Az új sportautó tulajdonosai képzeletben egy kicsit magukra ölthetik Ken Miles versenyzői overálját. ","id":"20200817_1966os_legendas_gyozelmere_emlekezik_a_ford_ezzel_az_uj_gt_sportkocsival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0481577d-5423-4576-b276-67abe7e1aa63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6398a32c-4267-421f-a4dd-715ce6a4dd98","keywords":null,"link":"/cegauto/20200817_1966os_legendas_gyozelmere_emlekezik_a_ford_ezzel_az_uj_gt_sportkocsival","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:21","title":"1966-os legendás győzelmére emlékezik a Ford ezzel az új GT sportkocsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503bd9a3-47c5-4a5e-a4f8-c1e56d317f0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint az NB 2-ben.","shortLead":"Mármint az NB 2-ben.","id":"20200816_Siman_nyert_a_Vasas_es_a_Debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=503bd9a3-47c5-4a5e-a4f8-c1e56d317f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5c9d87-189e-4644-b002-ff58e74741fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Siman_nyert_a_Vasas_es_a_Debrecen","timestamp":"2020. augusztus. 16. 19:58","title":"Simán nyert a Vasas és a Debrecen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e67bc7-5a52-48e1-a08c-c132663d218d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben pedagógusok lennének.","shortLead":"A legtöbben pedagógusok lennének.","id":"20200817_felveteli_2020_potfelveteli_pedagoguskepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e67bc7-5a52-48e1-a08c-c132663d218d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20228d1-d94e-4780-a688-e2aa58a8faaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_felveteli_2020_potfelveteli_pedagoguskepzes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:05","title":"Közel 10 ezren jelentkeztek pótfelvételire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c26cba5-f799-4cd7-91de-c4d75f16bb29","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: közösen, zuhanás, félsziget, lövedék, Pilátus.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200816_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c26cba5-f799-4cd7-91de-c4d75f16bb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e73a6f-c0c6-459e-81cb-da531ce45190","keywords":null,"link":"/360/20200816_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. augusztus. 16. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergelynek már elege van a nyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közleményt a Budapest Pride alkalmából adták ki. \"Minden országot arra biztatunk, hogy tegyen további lépéseket valamennyi ember egyenlősége és méltósága érdekében\" – írták.\r

","shortLead":"A közleményt a Budapest Pride alkalmából adták ki. \"Minden országot arra biztatunk, hogy tegyen további lépéseket...","id":"20200817_lmbti_budapest_pride_kozlemeny_nagykovetsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b7330-d86d-4646-be75-72281e211211","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_lmbti_budapest_pride_kozlemeny_nagykovetsegek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:45","title":"Közös közleményben álltak ki magyarországi nagykövetségek és kulturális intézetek az LMBTI jogok mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]