[{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke Facebookon kéri a jövendőbeli szerepével kapcsolatos találgatások befejezését.","shortLead":"A DK elnöke Facebookon kéri a jövendőbeli szerepével kapcsolatos találgatások befejezését.","id":"20200818_gyurcsany_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c212a933-06e5-4ded-a248-577ca9b99630","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_gyurcsany_miniszterelnok","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:05","title":"Gyurcsány: Nem leszek 2022-ben miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade3c6af-d531-4cbd-bfce-54ec74594c99","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200819_Marabu_FekNyuz_Taktika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade3c6af-d531-4cbd-bfce-54ec74594c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd490b-5b1c-40cf-b525-96d346558b8b","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Marabu_FekNyuz_Taktika","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:15","title":"Marabu FékNyúz: Taktika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b019c927-e333-466a-b816-0e998da5dca3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte a „klasszikus CSALÁD ellentettjét hirdetni gusztustalan és megalázó”.","shortLead":"Szerinte a „klasszikus CSALÁD ellentettjét hirdetni gusztustalan és megalázó”.","id":"20200818_Szebeni_Istvan_szivarvanyos_zaszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b019c927-e333-466a-b816-0e998da5dca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4292d4a5-79e2-4fcd-81b4-14094e667742","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Szebeni_Istvan_szivarvanyos_zaszlo","timestamp":"2020. augusztus. 18. 10:29","title":"Szebeni István meglátta a szivárványos zászlót, és elkezdett összefüggéstelenül beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675423e-e18f-4c85-b506-740f73a21722","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szöllősi György természetesen Nemzeti Sportot olvas, amikor egy labda megzavarja.","shortLead":"Szöllősi György természetesen Nemzeti Sportot olvas, amikor egy labda megzavarja.","id":"20200818_Orban_Viktor_kedvenc_lapjanak_a_foszerkesztoje_is_labdaba_rug_a_Puskas_musical_reklamjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b675423e-e18f-4c85-b506-740f73a21722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2965969d-0c23-4bbe-9590-99464f84ce17","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Orban_Viktor_kedvenc_lapjanak_a_foszerkesztoje_is_labdaba_rug_a_Puskas_musical_reklamjaban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:42","title":"Orbán Viktor kedvenc lapjának a főszerkesztője is labdába rúg a Puskás musical reklámjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Microsoft, milyen menetrend szerint állítja majd le az Internet Explorer 11 támogatását. Van olyan szolgáltatás, amely már az idén búcsút vesz tőle.","shortLead":"Közzétette a Microsoft, milyen menetrend szerint állítja majd le az Internet Explorer 11 támogatását. Van olyan...","id":"20200818_microsoft_internet_explorer_bongeszo_tamogatas_leallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa209fe-a114-4305-8083-f4acf3e69381","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_microsoft_internet_explorer_bongeszo_tamogatas_leallitasa","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:03","title":"Döntött a Microsoft: elkezdik kivonni a forgalomból az Internet Explorert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két késelő férfit segítő társuk eddig bűnügyi felügyeletben volt, de miután megszegte annak a szabályait, az ügyészség azt kéri, hogy rács mögött várja ő is a tárgyalást.","shortLead":"A két késelő férfit segítő társuk eddig bűnügyi felügyeletben volt, de miután megszegte annak a szabályait...","id":"20200819_28as_villamos_gyilkossag_letartoztatas_szokes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1fffba-fca8-4162-9b03-cc38da517d74","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_28as_villamos_gyilkossag_letartoztatas_szokes","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:07","title":"Megszökött a 28-as villamoson gyilkoló társaság egyik tagja, de elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"Balla Györgyi - Ballai Vince","category":"itthon","description":"Iskolaigazgatókat és tanárokat kérdeztünk az iskoláknak küldött járványügyi intézkedési tervről. Általános vélemény, hogy az ajánlások nagy része nem megvalósítható. A szaktárca szerint igen, ha pedig mégsem, akkor hordjanak az idősebb diákok maszkot. ","shortLead":"Iskolaigazgatókat és tanárokat kérdeztünk az iskoláknak küldött járványügyi intézkedési tervről. Általános vélemény...","id":"20200819_Tanarok_Nem_tudom_milyen_iskolat_kepzelnek_el_a_miniszteriumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d502b7be-3fa3-4408-a720-46aa091cf8a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Tanarok_Nem_tudom_milyen_iskolat_kepzelnek_el_a_miniszteriumban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 06:30","title":"Tanárok: \"Nem tudom, milyen iskolát képzelnek el a minisztériumban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b0942b-c179-43ce-a50d-210729e4b3c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi operatív törzs intézményvezetői kérésre rendelt el augusztus 19-től látogatási és kijárási tilalmat a Pesti Úti Idősek Otthonában – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.\r

\r

","shortLead":"A fővárosi operatív törzs intézményvezetői kérésre rendelt el augusztus 19-től látogatási és kijárási tilalmat a Pesti...","id":"20200818_Kijarasi_es_latogatasi_tilalmat_vezetnek_be_a_Pesti_Uti_Idosek_Otthonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4b0942b-c179-43ce-a50d-210729e4b3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2e9eb1-8364-4a17-af67-1ec0fc8e4a75","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Kijarasi_es_latogatasi_tilalmat_vezetnek_be_a_Pesti_Uti_Idosek_Otthonaban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:40","title":"Kijárási és látogatási tilalmat vezetnek be a Pesti Úti Idősek Otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]