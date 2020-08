Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f4007ee-a4bc-42fa-bae2-919166eeb399","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Elkezdődött az augusztus 20-ai díszünnepség és tisztavatás az Országház előtt.\r

","shortLead":"Elkezdődött az augusztus 20-ai díszünnepség és tisztavatás az Országház előtt.\r

","id":"20200820_aug_20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f4007ee-a4bc-42fa-bae2-919166eeb399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffd51d7-2212-43ec-b089-d9fc17f3372d","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_aug_20","timestamp":"2020. augusztus. 20. 09:08","title":"Felvonták a nemzeti zászlót a Parlament előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Macedóniában 13 ezer fölé emelkedett a regisztrált esetek száma.","shortLead":"Észak-Macedóniában 13 ezer fölé emelkedett a regisztrált esetek száma.","id":"20200820_Tobb_mint_harmincezren_fertozodtek_meg_Szerbiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4be62fe-253f-4d9e-9d0d-03b7d68d755e","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Tobb_mint_harmincezren_fertozodtek_meg_Szerbiaban","timestamp":"2020. augusztus. 20. 09:45","title":"Több mint harmincezren fertőződtek már meg Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eac621-918c-4688-a1af-c03281ae06ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S20 Lite helyett várhatóan a Galaxy S20 FE (Fan Edition) nevet kapja majd az év elejei csúcsmodell kissé gyengébb változata, amelyik amúgy 5G-s lesz.","shortLead":"A Galaxy S20 Lite helyett várhatóan a Galaxy S20 FE (Fan Edition) nevet kapja majd az év elejei csúcsmodell kissé...","id":"20200819_samsung_galaxy_s20_fan_edition_renderelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28eac621-918c-4688-a1af-c03281ae06ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b56848-efda-47d9-a469-e3d386f6e063","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_samsung_galaxy_s20_fan_edition_renderelesek","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:03","title":"Ilyen lehet a Samsung Galaxy S20 olcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Minden tizedik intenzív osztályon kezelt páciensnél poszttraumás stressz szindróma alakult ki.","shortLead":"Minden tizedik intenzív osztályon kezelt páciensnél poszttraumás stressz szindróma alakult ki.","id":"20200818_Szlavik_a_gyogyultak_2025_szazalekanal_kronikus_faradtsag_alakul_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a05037-c43b-47fb-9238-11a13ec83753","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_Szlavik_a_gyogyultak_2025_szazalekanal_kronikus_faradtsag_alakul_ki","timestamp":"2020. augusztus. 18. 21:41","title":"Szlávik: a gyógyultak 20-25 százalékánál krónikus fáradtság alakul ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009764b7-abcb-48e1-8ed0-a4d74bc9c106","c_author":"Serdült Viktória","category":"kultura","description":"Más lesz az idei augusztus 20., mint eddig bármikor. És ez még akkor is rossz, ha egyébként nem hoz lázba minket se légi parádé, se Szent Jobb körmenet, pláne nem a tűzijáték. Pótolni mi is csak kollégánk rövid nosztalgiázásával és szubjektív képválogatásával tudjuk. Talán sikerül - legalább részben.","shortLead":"Más lesz az idei augusztus 20., mint eddig bármikor. És ez még akkor is rossz, ha egyébként nem hoz lázba minket se...","id":"20200820_tuzijatek_augusztus20_emlekezet_nosztalgia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=009764b7-abcb-48e1-8ed0-a4d74bc9c106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df01230c-4c04-49d7-8107-99ac66232403","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_tuzijatek_augusztus20_emlekezet_nosztalgia","timestamp":"2020. augusztus. 20. 07:00","title":"Ha a képünkbe tolják, menekülünk tőle, ha nincs, hiányzik, mi az? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-fertőzések számának emelkedése miatt utazási figyelmeztetést adott ki a német külügyminisztérium csütörtökön Horvátország két tengerparti megyéjére.","shortLead":"A koronavírus-fertőzések számának emelkedése miatt utazási figyelmeztetést adott ki a német külügyminisztérium...","id":"20200820_Horvatorszagban_masodik_napja_rekordmerteku_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5c615f-402d-4257-a8bc-eba033cc8e8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Horvatorszagban_masodik_napja_rekordmerteku_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:20","title":"Horvátországban rekordmértékű az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15783be2-3652-41a8-8fc3-49b23f6b78be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehéroroszországi elnökjelölt a rendkívüli tanácskozás napján kéri az uniót, tartsa tiszteletben a nép választását.","shortLead":"A fehéroroszországi elnökjelölt a rendkívüli tanácskozás napján kéri az uniót, tartsa tiszteletben a nép választását.","id":"20200819_cihanouszkaja_eu_valasztas_eredmenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15783be2-3652-41a8-8fc3-49b23f6b78be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53b3a1d-0b9a-4c69-b3a9-111a9c78dfe7","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_cihanouszkaja_eu_valasztas_eredmenye","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:44","title":"Cihanouszkaja az EU-t kéri, ne ismerje el az elcsalt választás hivatalos eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cc9303-a4e6-4ad3-aa9a-7ed7bad3e014","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos jelöltállítással folytatódott a Demokrata Párt jelölőgyűlése. Joe Biden csütörtökön fogja elmondani a jelöltséget elfogadó beszédét.","shortLead":"A hivatalos jelöltállítással folytatódott a Demokrata Párt jelölőgyűlése. Joe Biden csütörtökön fogja elmondani...","id":"20200819_joe_biden_hivatalosan_elnokjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52cc9303-a4e6-4ad3-aa9a-7ed7bad3e014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557f8456-e306-48e9-adb8-c89f64dde313","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_joe_biden_hivatalosan_elnokjelolt","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:08","title":"Joe Biden hivatalosan is a demokraták elnökjelöltje lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]