[{"available":true,"c_guid":"5de96a0d-3e2b-4eb7-9b67-81b4b73a4af6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszont fokozatosan csökken a fertőzés terjedési üteme - derült ki a csütörtöki hivatalos adatokból.","shortLead":"Viszont fokozatosan csökken a fertőzés terjedési üteme - derült ki a csütörtöki hivatalos adatokból.","id":"20200820_Mar_16_ezer_aldozata_van_a_koronavirusnak_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5de96a0d-3e2b-4eb7-9b67-81b4b73a4af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a394ea80-d67c-42e3-88b4-bbf4bed51075","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Mar_16_ezer_aldozata_van_a_koronavirusnak_Oroszorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 20. 10:59","title":"Már 16 ezer áldozata van a koronavírusnak Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf8037f-21a0-460d-ae55-22d7bf431715","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két hete mutatták be az új műsorát.","shortLead":"Két hete mutatták be az új műsorát.","id":"20200819_Varkonyi_Andrea_felmondott_a_Life_TVnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caf8037f-21a0-460d-ae55-22d7bf431715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a6a147-2454-4277-b802-55f337055d4c","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Varkonyi_Andrea_felmondott_a_Life_TVnel","timestamp":"2020. augusztus. 19. 08:50","title":"Várkonyi Andrea felmondott a Life TV-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa406e8c-ff47-4bbc-946a-5a70a2e3d4c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekig tartó próbálkozás után sikerült eltalálni az LRO nevű holdszonda egyik tükrét, amelyhez lézerfényt használt a NASA. Az eredmény azért fontos, mert ezzel még több adat érkezhet a Holdról.","shortLead":"Évekig tartó próbálkozás után sikerült eltalálni az LRO nevű holdszonda egyik tükrét, amelyhez lézerfényt használt...","id":"20200820_nasa_hold_lezer_lro_urszonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa406e8c-ff47-4bbc-946a-5a70a2e3d4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c181a297-6f24-41e2-868c-15c541de1013","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_nasa_hold_lezer_lro_urszonda","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:03","title":"10 éve lövöldözik lézerrel a Hold felé a NASA, az egyik jel váratlanul visszajött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f12967-85d0-4f72-ada7-f1a8a1f44ec6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyitható tetejű és 170 lóerős motorral szerelt E30-as egy igazi négykerekű időgép. ","shortLead":"A nyitható tetejű és 170 lóerős motorral szerelt E30-as egy igazi négykerekű időgép. ","id":"20200820_szinte_bejaratosan_uj_33_eves_kabrio_3as_bmwt_kinalnak_eladasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12f12967-85d0-4f72-ada7-f1a8a1f44ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fd92b1-838f-455b-817a-d148c2f40f68","keywords":null,"link":"/cegauto/20200820_szinte_bejaratosan_uj_33_eves_kabrio_3as_bmwt_kinalnak_eladasra","timestamp":"2020. augusztus. 20. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új 33 éves kabrió 3-as BMW-t kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem jött be a minszki békemenet Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek. De bajban van Orbán Viktor is, hiszen az EU egységes fellépést sürget az ügyben, így nehezebb két világ között manővereznie. Miért képtelen a magyar kormány elhatárolódni Lukasenkától? Erről is kérdeztük Sz. Bíró Zoltánt, a régió szakértőjét.\r

","shortLead":"Nem jött be a minszki békemenet Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek. De bajban van Orbán Viktor is, hiszen az EU...","id":"20200818_Kivaro_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687fba04-73a2-40f0-8e58-1b6296938734","keywords":null,"link":"/360/20200818_Kivaro_Orban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:00","title":"Nem volt még orosz álláspont, ezért várt ki Orbán Belarusz ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f5eeab-1021-4bbc-9482-08647127e0b3","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A velencei filmfesztivál versenyprogramjába kapott meghívást a rendező külföldi sztárszereposztással készült első angol nyelvű filmje, a Pieces of a Woman, amely a Lengyelországban díjazott színházi rendezésének továbbgondolása. Mundruczó Kornél a HVG-nek adott interjúban beszél a külföldi és hazai filmes viszonyokról, valamint az SZFE körüli botrányról. ","shortLead":"A velencei filmfesztivál versenyprogramjába kapott meghívást a rendező külföldi sztárszereposztással készült első angol...","id":"202034__mundruczo_kornel__uzengetesrol_traumaismetlodesrol__szukulo_terek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95f5eeab-1021-4bbc-9482-08647127e0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea605828-0272-494b-b288-f546bbcfb52c","keywords":null,"link":"/360/202034__mundruczo_kornel__uzengetesrol_traumaismetlodesrol__szukulo_terek","timestamp":"2020. augusztus. 19. 17:00","title":"Mundruczó: A Színművészeti új kuratóriuma kifejezi, ki a dudás a csárdában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465645ce-a51d-4c5f-8783-6f5daceced3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A heves esőzések hatására helyenként 5 méterrel emelkedett a folyó vízszintje.","shortLead":"A heves esőzések hatására helyenként 5 méterrel emelkedett a folyó vízszintje.","id":"20200819_jangce_aradas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465645ce-a51d-4c5f-8783-6f5daceced3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4b84e3-aea4-40bb-8264-662aa76d7a39","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_jangce_aradas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:59","title":"100 ezer embert kellett kitelepíteni Kínában az áradó Jangce miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39316bf7-a48b-4ed2-900a-d8ceae2ce892","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hummelnek, a texasi McDonald Csillagvizsgáló munkatársának sikerült lencsevégre kapnia a vörös lidérceket, amelyek egy hatalmas medúzává álltak össze.","shortLead":"Stephen Hummelnek, a texasi McDonald Csillagvizsgáló munkatársának sikerült lencsevégre kapnia a vörös lidérceket...","id":"20200819_voros_liderc_vihar_villamlas_termeszeti_jelenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39316bf7-a48b-4ed2-900a-d8ceae2ce892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13da8e03-83a7-4304-914b-a2b9ab2200bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_voros_liderc_vihar_villamlas_termeszeti_jelenseg","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:03","title":"Különleges égi jelenséget fotóztak le az Egyesült Államok felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]