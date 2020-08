Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.\r

","shortLead":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.\r

","id":"20200820_44_uj_fertozottet_regisztraltak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab7a367-9fcd-494b-886d-3a00b42b8243","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_44_uj_fertozottet_regisztraltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 20. 09:17","title":"44 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c03e254-50ce-45a5-831a-61e2c816c233","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A héten távozott Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter is.\r

","shortLead":"A héten távozott Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter is.\r

","id":"20200820_Lemondott_a_lengyel_kulugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c03e254-50ce-45a5-831a-61e2c816c233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d123130f-e96b-4b90-a6d1-a725703eb57d","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Lemondott_a_lengyel_kulugyminiszter","timestamp":"2020. augusztus. 20. 11:26","title":"Lemondott a lengyel külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41dfe7e-136f-482d-9643-03f9dafbba09","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az amerikaiak izgága majmokkal kísérleteztek, a szovjetek inkább nyugodt kutyákat küldtek a világűrbe – és nyertek.","shortLead":"Az amerikaiak izgága majmokkal kísérleteztek, a szovjetek inkább nyugodt kutyákat küldtek a világűrbe – és nyertek.","id":"20200817_60_eve_szallt_fol_Belka_es_Sztrelka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f41dfe7e-136f-482d-9643-03f9dafbba09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21333d84-7239-4a64-9525-c7b4dc0718fd","keywords":null,"link":"/360/20200817_60_eve_szallt_fol_Belka_es_Sztrelka","timestamp":"2020. augusztus. 19. 16:00","title":"Kutyák, akik elsőként jöttek vissza élve az űrből: 60 éve szállt föl Belka és Sztrelka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657c2c88-2064-4599-96e3-12548d45d4ea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A belorusz diktátor pár nap alatt elvesztette szinte az egész társadalom támogatását, beleértve a munkásokat, akiket idáig a rendszer alapjának tekintett. Nem sok lehetősége maradt - írja Slawomir Sierakowski, a lengyel Haladó Tanulmányok Intézetének igazgatója, aki Minszkből tudósít az eseményekről","shortLead":"A belorusz diktátor pár nap alatt elvesztette szinte az egész társadalom támogatását, beleértve a munkásokat, akiket...","id":"20200820_Nem_kizart_hogy_Lukasenko_szamara_itt_a_veg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=657c2c88-2064-4599-96e3-12548d45d4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ca5bf0-b775-4d78-9d60-a026948b4c62","keywords":null,"link":"/360/20200820_Nem_kizart_hogy_Lukasenko_szamara_itt_a_veg","timestamp":"2020. augusztus. 20. 09:00","title":"Nem kizárt, hogy Lukasenko számára itt a vég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","shortLead":"Közintézményekről visz el szivárványos zászlókat a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, most házkutatást tartottak nála.","id":"20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222713d1-f006-4803-83dc-32f7c8cdfa58","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_novak_elod_rabositas_rendorseg_hazkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:51","title":"Rabosították Novák Elődöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784c3068-fbfe-4108-a8d1-8c7f3f190699","c_author":"Bedő Iván","category":"elet","description":"A tettesek gyakran a rokoni, baráti körben vannak, ezért a leleplezéshez a gyors rendőrség és a hatékony gyermekvédelmi hivatal mellett figyelmes, érzékeny családtagokra is szükség van. ","shortLead":"A tettesek gyakran a rokoni, baráti körben vannak, ezért a leleplezéshez a gyors rendőrség és a hatékony gyermekvédelmi...","id":"20200819_Ha_Nemetorszagban_30_ezren_eroszakoskodnak_gyermekekkel_vajon_mennyi_lehet_a_pedofil_mashol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=784c3068-fbfe-4108-a8d1-8c7f3f190699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca588dd2-e577-4250-a752-77b60d0f3c0e","keywords":null,"link":"/elet/20200819_Ha_Nemetorszagban_30_ezren_eroszakoskodnak_gyermekekkel_vajon_mennyi_lehet_a_pedofil_mashol","timestamp":"2020. augusztus. 19. 21:00","title":"Ha Németországban 30 ezren erőszakoskodnak gyerekekkel, vajon mennyi lehet a pedofil máshol?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azok után, hogy a riválisnál kifejezetten örültek, hogy az FTC-t kapták a soroláson, azt gondolta, nagyobb játékerőt képvisel a svéd bajnok.","shortLead":"Azok után, hogy a riválisnál kifejezetten örültek, hogy az FTC-t kapták a soroláson, azt gondolta, nagyobb játékerőt...","id":"20200820_Orosz_Pal_tobb_kreativitast_vartam_a_svedektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985a267-0eec-4310-b12f-24733272ca24","keywords":null,"link":"/sport/20200820_Orosz_Pal_tobb_kreativitast_vartam_a_svedektol","timestamp":"2020. augusztus. 20. 19:44","title":"A Fradi-elnök több kreativitást várt a kiejtett svédektől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881df000-0593-441e-b119-fd9c0b7049fa","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Adócsalás gyanújával tartóztatták le Kerekes Ferenc milliárdos vállalkozót, akinek azonban az lehet a fő bűne, hogy elmulasztotta a politikai kapcsolatépítést.","shortLead":"Adócsalás gyanújával tartóztatták le Kerekes Ferenc milliárdos vállalkozót, akinek azonban az lehet a fő bűne...","id":"202034__kerekes_ferenc__penzmenekites__allamositasi_hullam__uzletlancra_verve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=881df000-0593-441e-b119-fd9c0b7049fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b07c99e-8c16-4af3-90ef-0b34978c62ef","keywords":null,"link":"/360/202034__kerekes_ferenc__penzmenekites__allamositasi_hullam__uzletlancra_verve","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:00","title":"„Vonal alatti” tételért került rács mögé a milliárdos, aki nem akart behódolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]