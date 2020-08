Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe60a8d3-9e9c-4620-be70-f869c73fda14","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eredményesnek látszik az Orbán-kormányok büntetőpolitikája, a rendszerváltás óta még egyszer sem volt olyan alacsony a regisztrált bűncselekmények száma, mint tavaly. A nyomozó hatóságoknak így most van idejük a \"döglött ügyek\" vizsgálatára is.","shortLead":"Eredményesnek látszik az Orbán-kormányok büntetőpolitikája, a rendszerváltás óta még egyszer sem volt olyan alacsony...","id":"202034_bunugyi_alomstatisztika_rogvalosag_vagy_csak_szammisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe60a8d3-9e9c-4620-be70-f869c73fda14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa54cd8-beac-49b6-b7d6-7931c6d0b801","keywords":null,"link":"/360/202034_bunugyi_alomstatisztika_rogvalosag_vagy_csak_szammisztika","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:00","title":"Annyira jók a bűnügyi statisztikák, hogy kozmetikázni is kevesebbet kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás a 1,5 méteres védőtávolság megtartása. Az egy osztályba járó gyermekek akkor is szoros kontaktusba kerülnek egymással, ha a padok között biztosított a nagyobb távolság - áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleményében.","shortLead":"A sajtóban elterjedt téves információval szemben az iskoláknak kiküldött protokoll szerint a tanórákon nem előírás...","id":"20200821_A_tanorakon_nem_kell_tartani_a_15_meteres_tavolsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef8d664-7f0b-441c-b715-d183132479be","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_A_tanorakon_nem_kell_tartani_a_15_meteres_tavolsagot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:00","title":"A tanórákon nem kell tartani a 1.5 méteres távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c","c_author":"MTI / Dow Jones","category":"vilag","description":"Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye, hogy az ország megnyitotta határait a turisták előtt - mondta Vili Beros egészségügyi miniszter a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján.A politikus ismét arra kérte a fiatalokat, hogy viselkedjenek felelősségteljesen.\r

","shortLead":"Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye...","id":"20200821_Elszabaduloban_van_Horvatorszagban_a_koronavirusjarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b42f7f-f758-40a5-9f27-5e27dc7aa27e","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Elszabaduloban_van_Horvatorszagban_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:21","title":"Elszabadulóban van Horvátországban a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök oldalára felkerült videón tűnt fel Orbán fia.","shortLead":"A miniszterelnök oldalára felkerült videón tűnt fel Orbán fia.","id":"20200821_Orban_Gaspar_tisztavatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91adba24-717f-4d42-8bd3-6f34c12b83ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Orban_Gaspar_tisztavatas","timestamp":"2020. augusztus. 21. 10:24","title":"Orbán Gáspárt is tisztté avatták a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094e61b1-7ff9-44f8-afb1-5022e8715d74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelölt szavát adta, hogy rendbe teszi Amerika lelkét.","shortLead":"A jelölt szavát adta, hogy rendbe teszi Amerika lelkét.","id":"20200821_Biden_Demokrata_Part_elnokjeloltseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094e61b1-7ff9-44f8-afb1-5022e8715d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395278d-e400-4801-ab75-6b0ca8583a36","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Biden_Demokrata_Part_elnokjeloltseg","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:16","title":"Biden elfogadta a Demokrata Párt elnökjelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Földközi-tengeri próbafúrásokról is jó hírt vár Erdogan, bár az ottani kutatások az EU szerint sértik a nemzetközi jogot.","shortLead":"A Földközi-tengeri próbafúrásokról is jó hírt vár Erdogan, bár az ottani kutatások az EU szerint sértik a nemzetközi...","id":"20200821_Torokorszag_foldgaz_Fekete_tenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb77e3a-c768-46be-8913-559ddb7b5c84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_Torokorszag_foldgaz_Fekete_tenger","timestamp":"2020. augusztus. 21. 15:33","title":"Törökország 320 milliárd köbméter földgázt talált a Fekete-tenger alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f8900e-3777-4cd5-b34c-27af1766b013","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A száraz és légkondicionált helyiségekben jelentősen megnő a koronavírus terjedésének a veszélye. A német és indiai tudósok azt szorgalmazzák, hogy növeljék a levegő páratartalmát az irodaépületekben és a tömegközlekedési járműveken.","shortLead":"A száraz és légkondicionált helyiségekben jelentősen megnő a koronavírus terjedésének a veszélye. A német és indiai...","id":"20200821_A_levego_paratartalma_a_kulcs_a_koronavirus_terjedeseben__allitjak_a_tudosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39f8900e-3777-4cd5-b34c-27af1766b013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620d1854-81c3-4525-93ed-32f16100c84b","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_A_levego_paratartalma_a_kulcs_a_koronavirus_terjedeseben__allitjak_a_tudosok","timestamp":"2020. augusztus. 21. 20:18","title":"A levegő páratartalma a kulcs a koronavírus terjedésében – állítják a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is szót ejt.","shortLead":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is...","id":"20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a53ff11-bcd8-44b2-8836-195173fe561e","keywords":null,"link":"/360/20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:55","title":"Der Standard: Magyarországon haldoklik a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]