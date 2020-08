Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9a57249-4510-44b5-9c8b-0405085d43b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenül járt gyalogos állapotáról nincs hír.","shortLead":"A szerencsétlenül járt gyalogos állapotáról nincs hír.","id":"20200822_baleset_godolloi_hev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9a57249-4510-44b5-9c8b-0405085d43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d4606c-7f83-4d75-a62b-82495a70ac3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200822_baleset_godolloi_hev","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:45","title":"Elsodort egy embert a gödöllői HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon a világon a legszűkmarkúbb a munkanélküli ellátások rendszere. Ez olyannyira igaz, hogy még a példátlan gazdasági visszaesést hozó koronavírus járvány miatt megugró munkanélküliség idején is kevesebbet költ munkanélküli ellátásra a kormányzat, mint amennyit ezek fedezetére beszed – írja elemzésében a G7.","shortLead":"Magyarországon a világon a legszűkmarkúbb a munkanélküli ellátások rendszere. Ez olyannyira igaz, hogy még a példátlan...","id":"20200821_Kiszamoltak_a_magyar_kormanyzat_kevesebbet_kolt_a_allastalanokra_mint_amennyit_beszed_a_munkanelkuliseg_fedezesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7bd0df-77f5-4389-a618-bbd19fe45299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_Kiszamoltak_a_magyar_kormanyzat_kevesebbet_kolt_a_allastalanokra_mint_amennyit_beszed_a_munkanelkuliseg_fedezesere","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:56","title":"Kiszámolták: a magyar kormányzat kevesebbet költ a állástalanokra, mint amennyit beszed a munkanélküliség fedezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f624345-bc79-49c4-8a26-aa2261f6e223","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórház már felállította az orosz ellenzéki politikus diagnózisát, de azt állítják, még nem hozhatják nyilvánosságra.","shortLead":"A kórház már felállította az orosz ellenzéki politikus diagnózisát, de azt állítják, még nem hozhatják nyilvánosságra.","id":"20200821_omszk_korhaz_navalnij_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f624345-bc79-49c4-8a26-aa2261f6e223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2623267-8a7a-42af-be57-c230b141d2df","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_omszk_korhaz_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:04","title":"Az omszki kórház helyettes főorvosa szerint nem mérgezték meg Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06a5d00-85ae-4535-93e9-4b5f8f165f58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt az autót egyértelműen nem használati tárgyként, hanem befektetésként vásárolták meg.","shortLead":"Ezt az autót egyértelműen nem használati tárgyként, hanem befektetésként vásárolták meg.","id":"20200823_nem_eliras_2371_kilometerrel_arulnak_egy_30_eves_ferrari_f40et","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e06a5d00-85ae-4535-93e9-4b5f8f165f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265a86a6-08c2-4bef-8a79-5180a2120379","keywords":null,"link":"/cegauto/20200823_nem_eliras_2371_kilometerrel_arulnak_egy_30_eves_ferrari_f40et","timestamp":"2020. augusztus. 23. 06:41","title":"Nem elírás, 2371 kilométerrel várja új gazdáját egy 30 éves Ferrari F40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":". Némethné Pál Katalin","category":"vilag","description":"Még minden nem tudni, mitől került életveszélyes állapotba a legismertebb orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij. Az egyik omszki kórházban fekvő politikus panaszait állítólag a vércukor-szint vészes lecsökkenése okozta, ám Navalnij szövetségesei kételkednek. Már csak azért is, mert nem találkozhattak a szibériai városba érkezett német orvosokkal.","shortLead":"Még minden nem tudni, mitől került életveszélyes állapotba a legismertebb orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij...","id":"20200821_Egyre_tobb_a_kerdojel_Navalnij_allitolagos_mergezese_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9849d34a-f792-4f31-b1f9-8f8736ff7340","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Egyre_tobb_a_kerdojel_Navalnij_allitolagos_mergezese_korul","timestamp":"2020. augusztus. 21. 15:41","title":"Egyre több a kérdőjel Navalnij állítólagos mérgezése körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86377586-82b2-4922-89ca-475fd70c9bb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején mutatta be a Samsung többek között legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at is, és nem meglepő, hogy a csúcseszközök szétkapására szakosodott iFixit ezt is darabjaira szedte.","shortLead":"Augusztus elején mutatta be a Samsung többek között legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at is, és nem meglepő...","id":"20200821_samsung_galaxy_watch3_ifixit_teardown","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86377586-82b2-4922-89ca-475fd70c9bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc346643-ecb3-4a36-ae97-a6500efe5a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_samsung_galaxy_watch3_ifixit_teardown","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:03","title":"Naná, hogy szétszedték a legújabb Samsung Galaxy okosórát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV rákérdezett az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, hogy mire alapozzák, hogy külföldről behozott vírus okozza a fertőzöttek számának emelkedését.","shortLead":"Az ATV rákérdezett az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, hogy mire alapozzák, hogy külföldről behozott vírus okozza...","id":"20200821_Az_EMMI_bizonyitja_hogy_valoban_kulfoldrol_hozzak_be_a_virust_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a0952d-7ac8-402c-8356-f36ef2f06193","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Az_EMMI_bizonyitja_hogy_valoban_kulfoldrol_hozzak_be_a_virust_Magyarorszagra","timestamp":"2020. augusztus. 21. 18:32","title":"Az EMMI bizonyítja, hogy valóban külföldről hozzák be a vírust Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába volt Magyarországon rövid hetünk, a gazdaság a világban – és persze itthon sem – állt le. Megtudtuk például, hogy a magyar inflációnak Európa-szerte nincs párja, illetve azt is, hogy Szijjártó Péter úgy tud nyaralni egy állami pénzekkel kitömött oligarcha jachtján Horvátországban, hogy közben a dolgozószobájából posztol képeket a Facebookra. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Hiába volt Magyarországon rövid hetünk, a gazdaság a világban – és persze itthon sem – állt le. Megtudtuk például...","id":"20200820_Es_akkor_megtudtuk_senki_sem_tud_ugy_nyaralni_mint_Szijjarto_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cfd16b-1d6f-46c9-9380-8de8a8f2547f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200820_Es_akkor_megtudtuk_senki_sem_tud_ugy_nyaralni_mint_Szijjarto_Peter","timestamp":"2020. augusztus. 23. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, senki sem tud úgy nyaralni, mint Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]