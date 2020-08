Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4a2cef5-3139-4fe5-9bb3-2efe9c813b28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attila és Tóth Bertalan mellett már Óbuda önkormányzati képviselője is jelölteti magát.","shortLead":"Mesterházy Attila és Tóth Bertalan mellett már Óbuda önkormányzati képviselője is jelölteti magát.","id":"20200825_Harom_ferfi_tarselnokjelolt_van_az_MSZPben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4a2cef5-3139-4fe5-9bb3-2efe9c813b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1bbc13-32a5-47b2-bc5c-38c918451ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Harom_ferfi_tarselnokjelolt_van_az_MSZPben","timestamp":"2020. augusztus. 25. 07:35","title":"Három férfi társelnök-jelölt van az MSZP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt állat fészkelte be magát az egyik épületbe.","shortLead":"Öt állat fészkelte be magát az egyik épületbe.","id":"20200824_denever_janos_korhaz_allatmentok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41080289-2c1a-406c-baa4-bd7e58cf031e","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_denever_janos_korhaz_allatmentok","timestamp":"2020. augusztus. 24. 21:04","title":"Denevéreket fogtak be a János kórház egyik folyosóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy kategóriában versenyeznek majd a színészek és a színésznők. ","shortLead":"Egy kategóriában versenyeznek majd a színészek és a színésznők. ","id":"20200824_Nem_osztanak_tobbe_noi_es_ferfi_dijakat_a_berlini_filmfesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59a043c-943d-45e2-a88f-6951fc6c4445","keywords":null,"link":"/kultura/20200824_Nem_osztanak_tobbe_noi_es_ferfi_dijakat_a_berlini_filmfesztivalon","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:56","title":"Nem osztanak többé női és férfi díjakat a berlini filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f69a2c-5f6b-41d3-9e21-670a149227d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Spiró György Sajnálatos események című színpadi művében Kádár János shakespeare-i figura, akit halála után \"sötét alakok\" akarnak feltámasztani. A HVG ajánlója.","shortLead":"Spiró György Sajnálatos események című színpadi művében Kádár János shakespeare-i figura, akit halála után \"sötét...","id":"202034_folyoirat__kuss_helyett_spiro_gyorgy_sajnalatos_esemenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72f69a2c-5f6b-41d3-9e21-670a149227d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad809423-2c48-492a-9284-fbfc56949477","keywords":null,"link":"/360/202034_folyoirat__kuss_helyett_spiro_gyorgy_sajnalatos_esemenyek","timestamp":"2020. augusztus. 23. 12:30","title":"Már megint mit műveltél, te szemét? - förmedt rá neje Kádárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160d154d-204a-4798-9578-b3bbc26d5ba7","c_author":"Cisco Magyarország","category":"brandcontent","description":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés látványos sikere és térnyerése. Az azonban azért még kérdéses, hogy a cégek megtartják-e ezt a lehetőséget, a távmunka tartós fenntartásához ugyanis sok változtatásra van szükség. \r

","shortLead":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés...","id":"cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=160d154d-204a-4798-9578-b3bbc26d5ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27834585-bb70-4762-a7a7-1bb81b518774","keywords":null,"link":"/brandcontent/cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:30","title":"Jó a home office, de nem mindenkinek: sokat tanultak a cégek a vírus első hullámából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A járvány miatt többször el kellett halasztani a christchurchi merénylet tárgyalását, most szigorú biztonsági intézkedések mellett munkába állt a bíróság.","shortLead":"A járvány miatt többször el kellett halasztani a christchurchi merénylet tárgyalását, most szigorú biztonsági...","id":"20200824_christchurch_merenylet_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c06e8a6-1a72-42a9-abaf-b3e20db1e4bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_christchurch_merenylet_birosag","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:02","title":"Bíróság elé állt a christchurchi merénylet vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c99b3e92-45c7-441e-8a6b-b1d9a4f99624","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"39 fokos láza volt vasárnap pártjának közleménye szerint.","shortLead":"39 fokos láza volt vasárnap pártjának közleménye szerint.","id":"20200823_timosenko_koronavirusos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c99b3e92-45c7-441e-8a6b-b1d9a4f99624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0647300-3131-414c-a948-c0d8d78d28b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_timosenko_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 23. 16:43","title":"Timosenko koronavírusos, súlyos állapotban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóértesülés szerint a Facebook-vezér tavaly washingtoni látogatásai nem szimpla kirándulások voltak, és a nyilvános szereplésein sem véletlenül hozta szóba a TikTokot.","shortLead":"Sajtóértesülés szerint a Facebook-vezér tavaly washingtoni látogatásai nem szimpla kirándulások voltak, és a nyilvános...","id":"20200824_mark_zuckerberg_facebook_tiktok_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5ac63e-dfca-470d-aabd-4e2c42e3c75a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_mark_zuckerberg_facebook_tiktok_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:53","title":"WSJ: Mark Zuckerberg miatt indult hadjárat a TikTok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]