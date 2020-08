Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"155d9017-e00e-4723-be0c-fc19900b69c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a közel 600 lóerős német terepjáró minden körülmények között megvédi a benne ülők életét.","shortLead":"Ez a közel 600 lóerős német terepjáró minden körülmények között megvédi a benne ülők életét.","id":"20200824_6_meternel_is_hosszabb_lett_ez_az_uj_golyoallo_mercedes_gosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=155d9017-e00e-4723-be0c-fc19900b69c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73157318-d8e5-46eb-94c6-bc42b395ffd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_6_meternel_is_hosszabb_lett_ez_az_uj_golyoallo_mercedes_gosztaly","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:21","title":"6 méternél is hosszabb lett ez az új golyóálló Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij állapota aggasztó, de túlélheti a mérgezést, igaz, hónapokig cselekvőképtelen marad - mondta az orosz ellenzéki politikus Németországba szállítását szervező alapítvány alapítója.","shortLead":"Alekszej Navalnij állapota aggasztó, de túlélheti a mérgezést, igaz, hónapokig cselekvőképtelen marad - mondta az orosz...","id":"20200824_navalnij_mergezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7925287a-d31d-4893-81c4-652e2053c02a","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 05:53","title":"Túlélheti Navalnij a mérgezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén már nem fog visszatérni Londonba a brit uralkodó, legfeljebb csak néhány rendezvényre.","shortLead":"Idén már nem fog visszatérni Londonba a brit uralkodó, legfeljebb csak néhány rendezvényre.","id":"20200824_A_koronavirus_eluzte_Erzsebet_kiralynot_a_Buckinghampalotabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6965170-c1a8-4390-a981-270d84006e61","keywords":null,"link":"/elet/20200824_A_koronavirus_eluzte_Erzsebet_kiralynot_a_Buckinghampalotabol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:20","title":"A koronavírus elűzte Erzsébet királynőt a Buckingham-palotából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tartalékosokat is behívnak a hadrafoghatósági ellenőrzés harmadik, hétfőn kezdődött szakaszában.","shortLead":"Tartalékosokat is behívnak a hadrafoghatósági ellenőrzés harmadik, hétfőn kezdődött szakaszában.","id":"20200825_feheroroszorszag_hadsereg_keszultseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e3d6dd-7277-45a9-ae5f-03f2017f1a01","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_feheroroszorszag_hadsereg_keszultseg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:12","title":"A legmagasabb harckészültségbe helyezik a fehérorosz hadsereg egyes egységeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a náci Németország propagandájához hasonlítja Michael Roth megjegyzését a magyarországi antiszemitizmusról.","shortLead":"A miniszter a náci Németország propagandájához hasonlítja Michael Roth megjegyzését a magyarországi antiszemitizmusról.","id":"20200823_Gulyas_Gergely_is_beszallt_a_nemet_allamtitkar_szidalmazasaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8b1738-ffc6-4168-9c0e-97ca16d1a75f","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Gulyas_Gergely_is_beszallt_a_nemet_allamtitkar_szidalmazasaba","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:30","title":"Gulyás Gergely is beszállt a német államtitkár szidalmazásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0482fdea-b207-4e6f-89bb-cdb371680951","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Űrbatyú II. nevű műszercsomagot Várpalotáról indították el, csaknem egy éves előkészítés után.","shortLead":"Az Űrbatyú II. nevű műszercsomagot Várpalotáról indították el, csaknem egy éves előkészítés után.","id":"20200823_bakonyi_csillagaszok_urbatyu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0482fdea-b207-4e6f-89bb-cdb371680951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6115474-0008-4a3c-b978-f4a52f607723","keywords":null,"link":"/tudomany/20200823_bakonyi_csillagaszok_urbatyu","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:49","title":"Batyut küldtek az űr peremére a bakonyi csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nálunk lassan vége a nyárnak, de bőven vannak még napsütötte helyek a világon. Jó dolog zenét hallgatni a forróságban, az azonban már kevésbé kellemes, ha éppen a napsütés hatására válik használhatatlanná a füles.","shortLead":"Nálunk lassan vége a nyárnak, de bőven vannak még napsütötte helyek a világon. Jó dolog zenét hallgatni a forróságban...","id":"20200824_samsung_galaxy_buds_sipolas_napfeny_hatasara_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ccd27a7-f64b-4b23-9f2e-7aa5edc90a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aca863b-6f4c-4253-9764-70ae8ca94854","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_samsung_galaxy_buds_sipolas_napfeny_hatasara_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2020. augusztus. 24. 10:25","title":"Furcsa hiba a Samsung füleseinél: sípolni kezdenek, ha süti őket a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d873981c-53e6-4e02-9c4a-e8b20ef2da55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft új Flight Simulatora bőven tartogat meglepetéseket. Az egyikért Melbourne-ig kell repülni.","shortLead":"A Microsoft új Flight Simulatora bőven tartogat meglepetéseket. Az egyikért Melbourne-ig kell repülni.","id":"20200824_microsoft_flight_simulator_irodahaz_obeliszk_melbourne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d873981c-53e6-4e02-9c4a-e8b20ef2da55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25217001-20f6-4218-b0a8-aca4ffa9f194","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_microsoft_flight_simulator_irodahaz_obeliszk_melbourne","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:12","title":"Egy félreértés miatt került egy 212 emeletes irodaház a Microsoft új, repülős játékába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]