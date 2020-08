Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tesztekkel volt gond, ezért lett tévesen pozitív több ezer svéd állampolgár koronavírus-tesztje.","shortLead":"A tesztekkel volt gond, ezért lett tévesen pozitív több ezer svéd állampolgár koronavírus-tesztje.","id":"20200825_svedorszag_koronavirus_pozitiv_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea768bce-e473-494c-b77c-0f00c34bee93","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_svedorszag_koronavirus_pozitiv_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:58","title":"A svédek elszúrták a teszteket, 3700 embert mondtak fertőzöttnek, pedig nem voltak azok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915dd6e2-4b3a-4b37-ad9b-ec4df04cef01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a korábbiaknál is sokkal részletgazdagabb kép készült a Naprendszer külső pereme felé száguldó NEOWISE-üstökösről.","shortLead":"Egy, a korábbiaknál is sokkal részletgazdagabb kép készült a Naprendszer külső pereme felé száguldó NEOWISE-üstökösről.","id":"20200825_neowise_ustokos_foto_nasa_hubble_urtavcso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=915dd6e2-4b3a-4b37-ad9b-ec4df04cef01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f8ca57-9c97-477e-bccd-d6f1b25cbc85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_neowise_ustokos_foto_nasa_hubble_urtavcso","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:08","title":"A Hubble lefotózta az üstököst, amely 7000 év múlva lesz újra látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három rádió stábja is otthoni munkavégzésre állt át a tesztek elvégzéséig.","shortLead":"Három rádió stábja is otthoni munkavégzésre állt át a tesztek elvégzéséig.","id":"20200825_radio1_koronavirus_bestfm_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f95b460-5c1d-4a91-aee7-3b6b0bd3a94c","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_radio1_koronavirus_bestfm_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:33","title":"Koronavírusos a Rádió 1 egyik dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A statisztikai adatok alapján úgy tűnik, a koronavírus-járvány jelenleg kevesebb életet követel Európában, mint a tavaszi első hullám idején. Az okokat egyelőre csak találgatják a szakemberek.","shortLead":"A statisztikai adatok alapján úgy tűnik, a koronavírus-járvány jelenleg kevesebb életet követel Európában, mint...","id":"20200825_koronavirus_halalozasi_arany_europa_covid_19_d61g_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fcede8-537a-429d-b78d-985b14884e9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_koronavirus_halalozasi_arany_europa_covid_19_d61g_mutacio","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:33","title":"Most kevésbé halálos Európában a koronavírus, és csak találgatják, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689460af-ed49-40a6-a3ed-1fa780f5ab8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ leggyorsabb töltésével kecsegtető elektromos autó hivatalos leleplezésére szeptemberben kerül sor.","shortLead":"A világ leggyorsabb töltésével kecsegtető elektromos autó hivatalos leleplezésére szeptemberben kerül sor.","id":"20200825_percenkent_32_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_villanyauto_toltesevel_lucid_air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=689460af-ed49-40a6-a3ed-1fa780f5ab8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d7a7de-bdb2-4508-80ce-c391e5e5a387","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_percenkent_32_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_villanyauto_toltesevel_lucid_air","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:21","title":"Percenként 32 kilométeres hatótáv nyerhető a rekorder új villanyautó töltésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A veszélybe került munkahelyek megmentésére 220 milliárd forintot szánt az ITM, de végül talán 50 milliárd sem megy el erre a célra.","shortLead":"A veszélybe került munkahelyek megmentésére 220 milliárd forintot szánt az ITM, de végül talán 50 milliárd sem megy el...","id":"20200825_sporolt_a_bertamogatason_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b6bbb2-8337-4b4b-bc5e-360e71aabe14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_sporolt_a_bertamogatason_a_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:43","title":"Spórolt a kormány a bértámogatáson, az ígért összeg töredékét költhetik csak erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai felhasználók már letölthetik az androidos Firefox böngésző legújabb változatát, ami az asztali böngésző kedvelt funkcióit is megkapta.","shortLead":"Az európai felhasználók már letölthetik az androidos Firefox böngésző legújabb változatát, ami az asztali böngésző...","id":"20200825_mozilla_firefox_bongeszo_android_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a1f77d-9d6e-4af3-829e-517e3425e670","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_mozilla_firefox_bongeszo_android_letoltes","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:03","title":"Töltse le, próbálja ki: megújult az androidos Firefox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15891a4-f08f-4cac-aed6-b8abb77216d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem nem tartja meg a további táborait.\r

","shortLead":"Az egyetem nem tartja meg a további táborait.\r

","id":"20200824_Ot_koronavirusfertozott_is_reszt_vett_a_Szent_Istvan_Egyetem_golyataboraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b15891a4-f08f-4cac-aed6-b8abb77216d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7666e5-7629-4ae1-bdf7-0428c14da01b","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Ot_koronavirusfertozott_is_reszt_vett_a_Szent_Istvan_Egyetem_golyataboraban","timestamp":"2020. augusztus. 24. 18:49","title":"A Szent István Egyetem gólyatáborának öt résztvevője lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]