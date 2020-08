Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21a33779-aaef-4ba2-9c07-aa909316f328","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Három sikeres német politikusnak is a pozíciójába került – ami a NER-oligarcha Szíjj László jachtján lefotózott Szijjártó Péter külügyminiszternek nem –, hogy nyaralásra, utazásra szóló meghívást fogadott el olyanoktól, akiknek érdekükben állt a kapcsolat.","shortLead":"Három sikeres német politikusnak is a pozíciójába került – ami a NER-oligarcha Szíjj László jachtján lefotózott...","id":"202035__nemet_politikai_normak__baratok_kozt__vegzetes_ajandekok__menniuk_kellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21a33779-aaef-4ba2-9c07-aa909316f328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46942309-910e-44c0-abc1-16a6b3d626c1","keywords":null,"link":"/360/202035__nemet_politikai_normak__baratok_kozt__vegzetes_ajandekok__menniuk_kellett","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:00","title":"Nyugati normák: három német politikus, aki egy ajándék nyaralás miatt mondott le ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség indítványára letartóztatták azt a két férfit és egy nőt, akik megaláztak és bántalmaztak egy kábítószert kínáló férfit.



","shortLead":"Az ügyészség indítványára letartóztatták azt a két férfit és egy nőt, akik megaláztak és bántalmaztak egy kábítószert...","id":"20200826_Tragya_kenpor_diler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecb98f8-fb8d-4633-835a-1660827cb91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Tragya_kenpor_diler","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:56","title":"Trágyát tömtek a szájába és gödörbe dobtak egy dílert, mert kénport adott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hátrányos helyzetű településen dolgozókat ismeri el a kormány.","shortLead":"A hátrányos helyzetű településen dolgozókat ismeri el a kormány.","id":"20200826_Kasler_Brutto_500_ezer_forintot_kap_tobb_mint_10_ezer_pedagogus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4bb0c9-7b56-4c92-81af-551c371a7b49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Kasler_Brutto_500_ezer_forintot_kap_tobb_mint_10_ezer_pedagogus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:54","title":"Kásler: Bruttó 500 ezer forintot kap több mint 10 ezer pedagógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bányászmunkával készül el a liftakna a felújítás alatt álló Deák Ferenc téri metrómegállónál.","shortLead":"Bányászmunkával készül el a liftakna a felújítás alatt álló Deák Ferenc téri metrómegállónál.","id":"20200826_deak_ter_metrofelujitas_banyaszat_liftakna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c353d8e8-803f-4061-a231-12c4fe0145db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_deak_ter_metrofelujitas_banyaszat_liftakna","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:02","title":"Városban ritkán látott technológiát is használnak a Deák téri metrófelújításnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kormányinfót csak abban az esetben tarthat a Miniszterelnökséget vezető miniszter, ha a pénteki, második tesztje is negatív eredményt hoz.","shortLead":"Kormányinfót csak abban az esetben tarthat a Miniszterelnökséget vezető miniszter, ha a pénteki, második tesztje is...","id":"20200827_hatosagi_karanten_gulyas_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3de89e-0294-4a6b-aee5-f3c8d01482d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_hatosagi_karanten_gulyas_gergely","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:02","title":"Gulyás Gergely és Orbán Balázs hatósági karanténba került ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 4-6-os villamos szinte teljes vonalán pótlóbuszok közlekednek, az 1-es metró szerelvényei több megállót kihagynak, ritkábban jár a 2-es villamos és több troli is.","shortLead":"A 4-6-os villamos szinte teljes vonalán pótlóbuszok közlekednek, az 1-es metró szerelvényei több megállót kihagynak...","id":"20200826_Aramellatasi_hiba_miatt_orulhet_meg_Budapest_kozlekedese_szerdan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41ecaaf-1c1a-4b0e-bf76-4d8680ea32e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Aramellatasi_hiba_miatt_orulhet_meg_Budapest_kozlekedese_szerdan","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:05","title":"Áramellátási hiba miatt őrülhet meg Budapest közlekedése szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal. A legtöbb új fertőzöttet, 35 embert Budapesten találták. ","shortLead":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal. A legtöbb új fertőzöttet, 35 embert Budapesten...","id":"20200826_Koronavirus_Magyarorszag_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546b7b69-fa58-4e9d-9104-f7baf9843732","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Koronavirus_Magyarorszag_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:21","title":"73 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három rádió stábja is otthoni munkavégzésre állt át a tesztek elvégzéséig.","shortLead":"Három rádió stábja is otthoni munkavégzésre állt át a tesztek elvégzéséig.","id":"20200825_radio1_koronavirus_bestfm_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f95b460-5c1d-4a91-aee7-3b6b0bd3a94c","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_radio1_koronavirus_bestfm_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:33","title":"Koronavírusos a Rádió 1 egyik dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]