[{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ingatlan.com-mal közösen dolgozik a KSH, hogy a lakásbérlésről adjon adatokat. Az első számok azt mutatják, hogy hiába esnek az albérletárak március óta, még így is 30 százalékkal vannak a 2015-ös szint fölött.","shortLead":"Az ingatlan.com-mal közösen dolgozik a KSH, hogy a lakásbérlésről adjon adatokat. Az első számok azt mutatják...","id":"20200827_KSH_alberlet_lakas_ingatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f473e18-a1f6-4da1-a790-7a2ce6152dc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_KSH_alberlet_lakas_ingatlan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:59","title":"KSH: Csak az előző két év drágulását tüntette el a járvány az albérletpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész prosztatarákkal küzd, pár nappal korábban még úgy tűnt, teljesen legyőzte a betegséget.","shortLead":"A színész prosztatarákkal küzd, pár nappal korábban még úgy tűnt, teljesen legyőzte a betegséget.","id":"20200827_forgacs_gabor_prosztatarak_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27bb09f-bcbf-4ae7-a76b-ee2fbec20b95","keywords":null,"link":"/elet/20200827_forgacs_gabor_prosztatarak_korhaz","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:39","title":"Újra kórházba került Forgács Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium a fenntartói jogok átvételének napjára kezdeményezett találkozót az SZFE vezetésével.","shortLead":"A kuratórium a fenntartói jogok átvételének napjára kezdeményezett találkozót az SZFE vezetésével.","id":"20200827_Egyeztetesen_vettek_reszt_a_Szinhaz_es_Filmmuveszetert_Alapitvany_kepviseloi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a93fb44-c35f-4eef-b2c3-c0010f700830","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_Egyeztetesen_vettek_reszt_a_Szinhaz_es_Filmmuveszetert_Alapitvany_kepviseloi","timestamp":"2020. augusztus. 27. 20:43","title":"Egyeztetésen vettek részt a Színház- és Filmművészetért Alapítvány képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfcd94f-6069-428a-8d68-a771b2d703ee","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miközben a veszélyhelyzet miatt a templomok is bezártak, az Orbán-kormány a szokásosnál is lelkesebben szórta a közpénzt az általa kiválasztott egyházaknak. Jutott az állami milliárdokból újabb templomfelújításokra és a lelkészek jövedelemkiegészítésére, valamint számos ingatlan tulajdonjogát is megkaphatták a járvány alatti törvénykezésnek köszönhetően. \r

","shortLead":"Miközben a veszélyhelyzet miatt a templomok is bezártak, az Orbán-kormány a szokásosnál is lelkesebben szórta...","id":"202035__jarvanypenz_egyhazaknak__beteges_megoldas__kiszolgaltatva__kezratetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcfcd94f-6069-428a-8d68-a771b2d703ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58327a5b-c85a-4732-91c0-dcee50a546e3","keywords":null,"link":"/360/202035__jarvanypenz_egyhazaknak__beteges_megoldas__kiszolgaltatva__kezratetel","timestamp":"2020. augusztus. 28. 06:30","title":"Leleményes jogcímeken dőlt a pénz az egyházakhoz a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2023-as atlétikai vb-re készülő létesítmény elég drága, de a Puskás-stadionnál valamivel olcsóbbnak tűnik.","shortLead":"A 2023-as atlétikai vb-re készülő létesítmény elég drága, de a Puskás-stadionnál valamivel olcsóbbnak tűnik.","id":"20200828_meszaros_lorinc_atletikai_stadion_paar_attila_whb_csoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d818a4-7ae1-41c6-b887-5f92e01c4a61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_meszaros_lorinc_atletikai_stadion_paar_attila_whb_csoport","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:08","title":"Mészárosék és partnereik 150 milliárd forintból építhetik az atlétikai stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos Canon fényképezőgépeknél mostantól lehetőség van arra, hogy a felhasználó közvetlenül a kameráról töltse fel a Google tárhelyére az elkészült fényképeket és videókat.","shortLead":"Bizonyos Canon fényképezőgépeknél mostantól lehetőség van arra, hogy a felhasználó közvetlenül a kameráról töltse fel...","id":"20200827_google_canon_fotok_feltoltese_wifi_fenykepezogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9379ebc-b21d-44a7-bbfe-4a2e174419f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_google_canon_fotok_feltoltese_wifi_fenykepezogep","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:38","title":"Sokat könnyít a fotósok életén a Google és a Canon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb11d56f-f0c0-4236-a5a2-df0c19484d6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump csodaszere újabb kutatáson bukott el. ","shortLead":"Donald Trump csodaszere újabb kutatáson bukott el. ","id":"20200827_hidroxiklorokin_hatastalan_bizonyitottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb11d56f-f0c0-4236-a5a2-df0c19484d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22b5fe0-6d17-45d6-9b5c-07d6801f8045","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_hidroxiklorokin_hatastalan_bizonyitottak","timestamp":"2020. augusztus. 27. 05:17","title":"Bizonyították, hogy koronavírus ellen hatástalan és veszélyes is lehet a hidroxiklorokin ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c45d89-91a4-496f-b6ad-3be88e57ed69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség helyszíni bírsággal sújtotta a sofőrt.","shortLead":"A rendőrség helyszíni bírsággal sújtotta a sofőrt.","id":"20200828_Nem_sikerult_a_trukkozes_autoval_landoltak_a_Malyitoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31c45d89-91a4-496f-b6ad-3be88e57ed69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0425db5-15d6-4ee2-8f9c-3dfd4f29be46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Nem_sikerult_a_trukkozes_autoval_landoltak_a_Malyitoban","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:47","title":"Nem sikerült a trükközés, autóval landoltak a Mályi-tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]