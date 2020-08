Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még várja a visszajelzést az önkormányzattól. Van, aki csak szóbelit kapott, így elég nagy a bizonytalanság a zárórával kapcsolatban. Arról többszöri ígéret ellenére sem kaptunk pontos számokat az önkormányzattól, hogy hány hely kapott mentességet az éjféli zárás alól, egy hete a kérelmezők harmadáról döntöttek.","shortLead":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még...","id":"20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4ff500-8464-4179-afa5-754155382920","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:15","title":"Éjféltől vége a bulinak: életbe lép a csendrendelet a VII. kerületben, sokan még engedély nélkül maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","shortLead":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","id":"20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38b3625-4590-4b73-9336-dc4116412ad2","keywords":null,"link":"/sport/20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:27","title":"Több játékos is koronavírusos a Chelsea-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d478d4f3-0530-4485-80cd-201e437522a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két nappal korábban még feleslegesnek tartotta a nyomozást a Kreml.","shortLead":"Két nappal korábban még feleslegesnek tartotta a nyomozást a Kreml.","id":"20200827_navalnij_mergezes_oroszorszag_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d478d4f3-0530-4485-80cd-201e437522a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b3b309-c56e-449e-aa20-0316368aa202","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_navalnij_mergezes_oroszorszag_nyomozas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:37","title":"Nyomozást indított az orosz belügyminisztérium Navalnij ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bcd25c-7491-438f-a44c-13b7b135dfe9","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200827_Marabu_Feknyuz_Letelt_Orban_szabadsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48bcd25c-7491-438f-a44c-13b7b135dfe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32b32ef-0604-47a5-9165-59e9e69d2de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Marabu_Feknyuz_Letelt_Orban_szabadsaga","timestamp":"2020. augusztus. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Letelt Orbán szabadsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ef5f8f-28a8-4bf1-b444-738dcad6a210","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Ezúttal külföldi vállalkozások és építmények megszerzésére hoz létre - újabb - céget a külügyi tárca. Már milliárdok mentek el a „tartományokra”.","shortLead":"Ezúttal külföldi vállalkozások és építmények megszerzésére hoz létre - újabb - céget a külügyi tárca. Már milliárdok...","id":"202035__kulugyminiszterium__terjeszkedes__nemzetpolitika__mindenre_vallalkoznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ef5f8f-28a8-4bf1-b444-738dcad6a210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71047d59-48a7-4919-9525-747035df0fec","keywords":null,"link":"/360/202035__kulugyminiszterium__terjeszkedes__nemzetpolitika__mindenre_vallalkoznak","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:00","title":"Tovább hízik a külügyminisztérium: ezeket a külföldi cégeket veszik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8151c886-2b29-4d52-92d6-21c37f07f7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megfertőződött egy ifivezető.","shortLead":"Megfertőződött egy ifivezető.","id":"20200828_koronavirus_jarvany_fertozes_gyermekvasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8151c886-2b29-4d52-92d6-21c37f07f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9030c7-78cd-46a9-9ea7-35736d4264d4","keywords":null,"link":"/elet/20200828_koronavirus_jarvany_fertozes_gyermekvasut","timestamp":"2020. augusztus. 28. 06:20","title":"Leáll a Gyermekvasút a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094ee444-7092-4584-8fb4-ed15be4ac132","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész offshore-lovagsereg állt fel Habony körül.","shortLead":"Egész offshore-lovagsereg állt fel Habony körül.","id":"20200828_Gyurcsany_volt_kincstarnoka_szedi_a_penzt_a_TV2bol_Habonynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=094ee444-7092-4584-8fb4-ed15be4ac132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fe2cb7-fe48-44e9-9075-9ff2f21c674e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_Gyurcsany_volt_kincstarnoka_szedi_a_penzt_a_TV2bol_Habonynak","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:19","title":"Válasz: Gyurcsány volt kincstárnoka szedi a pénzt a TV2-ből a Habony-körnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt nyomoz.","shortLead":"A hatóság csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt nyomoz.","id":"20200826_dagaly_verekedes_csoportosan_elkovetett_garazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0b50cd-bf4e-4d92-a9ce-9249ee44f5b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_dagaly_verekedes_csoportosan_elkovetett_garazdasag","timestamp":"2020. augusztus. 26. 22:18","title":"Ezeket a férfiakat keresi a rendőrség a Dagály strandon történt verekedés miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]