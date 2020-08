Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2081b94-1a96-4df5-acbc-674eb91f5486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját bevallásuk szerint edukációs céllal készítik felvételeiket azok a TikTok-felhasználók, akik a náci munkatáborban meghurcolt, meggyilkolt fiataloknak állítják be magukat.","shortLead":"Saját bevallásuk szerint edukációs céllal készítik felvételeiket azok a TikTok-felhasználók, akik a náci munkatáborban...","id":"20200824_halaltabor_gazkamra_holokauszt_auschwitz_tiktok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2081b94-1a96-4df5-acbc-674eb91f5486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab44108d-6b09-4090-890a-9ef0d806d170","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_halaltabor_gazkamra_holokauszt_auschwitz_tiktok_video","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:36","title":"Auschwitzi áldozatoknak sminkelik magukat a tinik a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26836b4e-d2ed-4fd5-9245-ad29022bd8b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök fegyverrel a kezében repült el a tömeg fölött, de megjelentek mesterlövészek is. Ennyien a függetlenség 1990-es kikövetelésénél sem voltak az utcán.","shortLead":"Az elnök fegyverrel a kezében repült el a tömeg fölött, de megjelentek mesterlövészek is. Ennyien a függetlenség...","id":"20200823_Tizezrek_az_utcan_Belaruszszerte__elkezdodtek_a_tomegtuntetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26836b4e-d2ed-4fd5-9245-ad29022bd8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c146cb76-f866-403f-b03c-c567bfd75706","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Tizezrek_az_utcan_Belaruszszerte__elkezdodtek_a_tomegtuntetesek","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:36","title":"Negyedmillió ember gyűlt össze Lukasenka ellen Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportcsatorna állítólag nem tudta, hogy Szombathy az Indexben is igazgatósági tag.","shortLead":"A sportcsatorna állítólag nem tudta, hogy Szombathy az Indexben is igazgatósági tag.","id":"20200823_Kirugtak_a_DigiSporttol_Szombathy_Palt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7e1581-d588-4624-8cdf-04f699935f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Kirugtak_a_DigiSporttol_Szombathy_Palt","timestamp":"2020. augusztus. 23. 13:50","title":"Kirúgták a DigiSporttól Szombathy Pált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ab363b-ed5b-4ad8-983b-26c6def641fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal előadónak egészségügyi problémája van, ebben az évben a felépülésére koncentrál. ","shortLead":"A fiatal előadónak egészségügyi problémája van, ebben az évben a felépülésére koncentrál. ","id":"20200824_Elmarad_Krubi_osszes_idei_koncertje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ab363b-ed5b-4ad8-983b-26c6def641fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3d8936-05e7-43e2-8242-1aa7762b45e2","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Elmarad_Krubi_osszes_idei_koncertje","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:30","title":"Elmarad Krúbi összes idei koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Takarékoskodni kell, elmarad az újévi tűzijáték a cseh fővárosban.","shortLead":"Takarékoskodni kell, elmarad az újévi tűzijáték a cseh fővárosban.","id":"20200824_praga_tuzijatek_szilveszter_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391d018b-0bb8-42be-b7cf-c0220c45b31b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_praga_tuzijatek_szilveszter_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:59","title":"Prága nem rendez szilveszteri tűzijátékot, annyira nincs pénzük a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos egészségügyi ellátáshoz – mondta Bill Gates a The Economistnak adott interjúban.","shortLead":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos...","id":"20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3817e7-d093-49ac-a248-5024781ecf72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:03","title":"Bill Gates a koronavírusról: akik nem fertőződnek meg, azok is életveszélybe kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszélyeztetett fajjá akarják nyilvánítani a kacsacsőrű emlőst ausztrál tudósok Victoria államban, mivel a kutatások szerint a tojásrakó emlős populációja jelentősen csökkent élőhelyének szűkülése és az éghajlat felmelegedése miatt.","shortLead":"Veszélyeztetett fajjá akarják nyilvánítani a kacsacsőrű emlőst ausztrál tudósok Victoria államban, mivel a kutatások...","id":"20200824_kacsacsoru_emlos_ausztralia_veszelyeztetett_faj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99363b4c-8f7e-40c5-a82c-d68ca03aea80","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_kacsacsoru_emlos_ausztralia_veszelyeztetett_faj","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:03","title":"Szorul a hurok a kacsacsőrű emlős körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóértesülés szerint a Facebook-vezér tavaly washingtoni látogatásai nem szimpla kirándulások voltak, és a nyilvános szereplésein sem véletlenül hozta szóba a TikTokot.","shortLead":"Sajtóértesülés szerint a Facebook-vezér tavaly washingtoni látogatásai nem szimpla kirándulások voltak, és a nyilvános...","id":"20200824_mark_zuckerberg_facebook_tiktok_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5ac63e-dfca-470d-aabd-4e2c42e3c75a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_mark_zuckerberg_facebook_tiktok_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:53","title":"WSJ: Mark Zuckerberg miatt indult hadjárat a TikTok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]