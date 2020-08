Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök állítja, megbeszélte Vlagyimir Putyinnal, hogy ha kell, a két ország hadserege majd közösen száll szembe a nyugati fenyegetéssel.","shortLead":"A fehérorosz elnök állítja, megbeszélte Vlagyimir Putyinnal, hogy ha kell, a két ország hadserege majd közösen száll...","id":"20200828_lukasenka_harci_keszultsegben_hadsereg_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501365a7-17d8-43a2-aafc-0f97b1cd1ba6","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_lukasenka_harci_keszultsegben_hadsereg_fele","timestamp":"2020. augusztus. 28. 17:35","title":"Lukasenka harckészültségbe helyezte a hadsereg felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak a kancellár ment el a minisztériumba – közölte az innovációs tárca, amely sem az egyetem tulajdoni jogait átvevő alapítvány kuratóriumába, sem annak felügyelőbizottságába nem választotta be azokat, akiket az intézmény vezetése javasolt.","shortLead":"Csak a kancellár ment el a minisztériumba – közölte az innovációs tárca, amely sem az egyetem tulajdoni jogait átvevő...","id":"20200828_szfe_itm_egyeztetes_alapitvany_vidnyanszky_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120a0e13-780a-4d7d-9ae4-4fdcdd16a4b7","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_szfe_itm_egyeztetes_alapitvany_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:24","title":"ITM: Lemondták az egyeztetést a Színművészeti vezetői és hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba vagy új üzlethelyiségekbe. ","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba...","id":"mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d4d5b4-5934-49c5-9ed7-189609c990ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:30","title":"A válság arra is megtanított, hogyan kössünk irodabérleti szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"1170d94c-2afb-4675-82c9-0e82b07a4e22","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hozzátartozók csak meghatározott napokon adhatják át csomagjaikat.","shortLead":"A hozzátartozók csak meghatározott napokon adhatják át csomagjaikat.","id":"20200828_Latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_ket_idosotthonban_Nyiregyhazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1170d94c-2afb-4675-82c9-0e82b07a4e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8700d7-0b58-4912-87a3-d8d6ce6c58eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_ket_idosotthonban_Nyiregyhazan","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:57","title":"Látogatási tilalmat rendeltek el két idősotthonban Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma nem emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma nem emelkedett.","id":"20200829_Koronavirus_fertozott_jarvany_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd236bde-4e68-4eee-aca9-11c89f8eed30","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Koronavirus_fertozott_jarvany_Magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:11","title":"158 új koronavírus-fertőzött van, ez a második legmagasabb szám a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a818299-6b76-4d4c-99e3-9a47d7dd38ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkal többet ültek a képernyő előtt, unalmukban nassoltak, így néhány hónap alatt 1-2 kilót szedtek magukra. A beszélgetést péntek kora délután, a határzár részleteinek bejelentése előtt rögzítettük.","shortLead":"Mit kellene csinálnia az ellenzéknek, miben volt igaza Orbán Viktornak – erről szól a hvg.hu e heti közéleti podcastja...","id":"20200829_Hont_Andras_a_Fulkeben_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffc1b35-8622-4a59-8912-1990075f3b43","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Hont_Andras_a_Fulkeben_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:00","title":"Hont András a Fülkében: \"Semmi köze a Fidesz legyőzésének ahhoz, hogy az ellenzék mit csinál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]