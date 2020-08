Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler: Rosszul. ","shortLead":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler...","id":"20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54325b9c-d99e-44a5-a76a-4648e2fb8a71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:15","title":"Orbán: Mi egy unalmas parlamenti demokrácia vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6a66ff-6efa-489a-89d0-e14fe9a891f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jubileumi, 20. ARC plakátkiállítás október 2-án kezdődik, az újbudai Bikás parkban.","shortLead":"A jubileumi, 20. ARC plakátkiállítás október 2-án kezdődik, az újbudai Bikás parkban.","id":"20200831_arc_kiallitas_idopont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad6a66ff-6efa-489a-89d0-e14fe9a891f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5c39ad-347b-4660-9031-8723e1606199","keywords":null,"link":"/kultura/20200831_arc_kiallitas_idopont","timestamp":"2020. augusztus. 31. 19:57","title":"Megvan az ARC-kiállítás időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d82207-9950-4cd4-a673-693d5edd2152","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hete víz árasztotta el Veronát, most egy tornádó csapott le a városra.","shortLead":"Egy hete víz árasztotta el Veronát, most egy tornádó csapott le a városra.","id":"20200830_Egyszeruen_leemelte_egy_haz_tetejet_a_tornado_Veronaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d82207-9950-4cd4-a673-693d5edd2152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e7a9c7-9fa1-40e8-9e31-4d4b43e5e648","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Egyszeruen_leemelte_egy_haz_tetejet_a_tornado_Veronaban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:32","title":"Egyszerűen leemelte egy ház tetejét a tornádó Veronában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683f8d63-c5c6-4bc3-b825-011acfefb1a4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ilyen meleg még nem volt ezen a nyáron, mint most vasárnap. Jegyezzük meg jól, jönnek a hűvösebb napok.","shortLead":"Ilyen meleg még nem volt ezen a nyáron, mint most vasárnap. Jegyezzük meg jól, jönnek a hűvösebb napok.","id":"20200830_Rekordmeleg_volt_ma_de_aztan_tiz_fokot_zuhan_a_homerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=683f8d63-c5c6-4bc3-b825-011acfefb1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af71a9f2-caea-4057-9134-7fc86aa63e28","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Rekordmeleg_volt_ma_de_aztan_tiz_fokot_zuhan_a_homerseklet","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:49","title":"Rekordmeleg volt ma, de aztán tíz fokot zuhan a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18eef927-a3cf-419e-8661-7dc0f8652abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gripen-kísérettel gyakorlatozott az amerikai óriásbombázó.","shortLead":"Gripen-kísérettel gyakorlatozott az amerikai óriásbombázó.","id":"20200830_Igy_repult_at_a_B52es_hazank_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18eef927-a3cf-419e-8661-7dc0f8652abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ed2d39-988f-4ef6-a8d5-0911f2e0cbc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Igy_repult_at_a_B52es_hazank_felett","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:20","title":"Így repült át a B-52-es Magyarország felett - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdosnak az ellenzékivé lett józsefvárosi önkormányzat mondott fel.","shortLead":"A felcsúti milliárdosnak az ellenzékivé lett józsefvárosi önkormányzat mondott fel.","id":"20200831_jozsefvaros_piko_andras_ellenzek_meszaros_lorinc_alkusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7314dd-f24c-4851-bb86-a4a8b79da71f","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_jozsefvaros_piko_andras_ellenzek_meszaros_lorinc_alkusz","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:53","title":"Mészáros érdekeltségébe tartozó cég bukott üzletet a VIII. kerületben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af99169-691d-4b05-b2da-2823ccd5e43c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pécsi virológusok értékelték a tapasztalatokat. Egyszer vége lesz, de addig indokolt az óvatosság.","shortLead":"A pécsi virológusok értékelték a tapasztalatokat. Egyszer vége lesz, de addig indokolt az óvatosság.","id":"20200830_Idovel_csokkeno_immunitast_okozhat_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af99169-691d-4b05-b2da-2823ccd5e43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f910e11-2106-4658-8616-3ca42e7a5590","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Idovel_csokkeno_immunitast_okozhat_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:49","title":"Idővel csökkenő immunitást okozhat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b15af64-72d9-42e0-af4a-8238c1ffd80f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fermentált búzacsírakivonat koncentrátuma tumorellenes hatással bír és jelentősen, mellékhatás nélkül növeli a rákbeteg kísérleti állatok túlélését – derül ki abból a magyar kutatók részvételével történt kutatásból, amelynek eredményét a Scientific Reports című tudományos lapban mutatták be.","shortLead":"A fermentált búzacsírakivonat koncentrátuma tumorellenes hatással bír és jelentősen, mellékhatás nélkül növeli...","id":"20200831_buzacsirakivonat_koncentratum_rakellenes_hatas_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b15af64-72d9-42e0-af4a-8238c1ffd80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430bb7f2-1a2f-4e82-b6db-a41e86b1094c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_buzacsirakivonat_koncentratum_rakellenes_hatas_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 07:03","title":"Magyar kutatók: állatokban már bizonyíték van rá, hogy a búzacsíra tumorellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]