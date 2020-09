Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54963f91-5c23-49a8-8053-0eda1950251d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség újabb videóösszeállítást adott ki, amelyben kerékpáros szabálytalanságok láthatók.","shortLead":"A rendőrség újabb videóösszeállítást adott ki, amelyben kerékpáros szabálytalanságok láthatók.","id":"20200831_A_budapesti_bringasokat_is_lecsaptak_a_kameras_civil_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54963f91-5c23-49a8-8053-0eda1950251d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e12812-0b3c-41dd-ba0e-93d91337e1bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_A_budapesti_bringasokat_is_lecsaptak_a_kameras_civil_autok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:15","title":"A budapesti bringásokra is lecsaptak a kamerás civil rendőrautókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főként az ország középső részén kell számítani viharokra.","shortLead":"Főként az ország középső részén kell számítani viharokra.","id":"20200831_hidegfront_zivatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79ca6f8-0c32-49e9-ad3c-4b8258881df4","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_hidegfront_zivatar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 05:22","title":"Zivatarokkal érkezik a hidegfront, már a figyelmeztetést is kiadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","shortLead":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","id":"20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e1be8-c852-4d52-b4ca-348219a26039","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:45","title":"Sztálinnal, Szaddám Huszeinnel és Orbán Viktorral illusztrálta a diktátorok pszichológiáját egy finn lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f41b4c9-7c6b-4bf7-913f-dbf02924b900","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetők maszk nélkül vonultak a kormányzói hivatal elé.","shortLead":"A tüntetők maszk nélkül vonultak a kormányzói hivatal elé.","id":"20200831_boston_tuntetes_influenza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f41b4c9-7c6b-4bf7-913f-dbf02924b900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92af33ad-9d48-4769-96f0-5d3165ec2a7b","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_boston_tuntetes_influenza","timestamp":"2020. augusztus. 31. 05:10","title":"A kötelező influenzaoltás ellen tüntettek Bostonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9912ebe9-5d60-4202-b2d4-95ba67ae8783","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A társulat kiállt az egyetem lemondott vezetősége mellett.","shortLead":"A társulat kiállt az egyetem lemondott vezetősége mellett.","id":"20200901_Tiltakozo_akcioval_ert_veget_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_hetfo_esti_eloadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9912ebe9-5d60-4202-b2d4-95ba67ae8783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80800cae-5141-4bf9-b5fb-36e14bb7d63b","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Tiltakozo_akcioval_ert_veget_a_Katona_Jozsef_Szinhaz_hetfo_esti_eloadasa","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:24","title":"Tiltakozó akcióval ért véget a Katona József Színház hétfő esti előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac34545-af0f-45cb-995b-29446abb2507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a Toyota tesztpályáján repülhetett a SkyDrive által fejlesztett SD-03 autó, az év végére viszont már azon kívül is mennének vele egy kört.","shortLead":"Egyelőre csak a Toyota tesztpályáján repülhetett a SkyDrive által fejlesztett SD-03 autó, az év végére viszont már azon...","id":"20200831_toyota_skydrive_vtol_repulo_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac34545-af0f-45cb-995b-29446abb2507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf37e38-62d5-48dd-9d44-4fd18431c29d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_toyota_skydrive_vtol_repulo_auto","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:15","title":"Emberrel a fedélzetén szállt fel a japánok repülő autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3cf83d-8c58-4bf1-aa60-08e5da03976f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balogh Csaba egy hónapig nem gyakorolhatta polgármesteri jogköreit a felfüggesztései miatt, amelyeket most eltörölt a bíróság. Most felméri, milyen helyzet vár rá.","shortLead":"Balogh Csaba egy hónapig nem gyakorolhatta polgármesteri jogköreit a felfüggesztései miatt, amelyeket most eltörölt...","id":"20200831_God_balogh_csaba_marko_sandor_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c3cf83d-8c58-4bf1-aa60-08e5da03976f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2a91b8-6255-4083-a1f7-dcaf709ec98c","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_God_balogh_csaba_marko_sandor_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:06","title":"Göd polgármestere: Bízom abban, hogy igazságszolgáltatás rendet tesz ott, ahol politikailag nem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af02767b-cbee-4546-9944-748414ad78d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc vasútvonalon dolgoznak, hogy minél hamarabb rendesen újraindulhasson a forgalom.","shortLead":"Nyolc vasútvonalon dolgoznak, hogy minél hamarabb rendesen újraindulhasson a forgalom.","id":"20200901_vihar_fakidoles_vonat_vasut_mav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af02767b-cbee-4546-9944-748414ad78d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa189172-6e1d-4fa2-ba77-2c181187d590","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_vihar_fakidoles_vonat_vasut_mav","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:58","title":"Fákat döntött ki a vihar, több vonat is kimarad vagy késik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]