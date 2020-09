Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6ab5fee-f0c5-4db3-92d3-ffa69acf41c6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ajtók bezárultak a menedékkérők előtt – írja a Vámosszabadiból érkezett AFP-jelentés. ","shortLead":"Az ajtók bezárultak a menedékkérők előtt – írja a Vámosszabadiból érkezett AFP-jelentés. ","id":"20200831_AFP_a_magyar_menekultpolitikarol_ket_ev_a_pokolban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6ab5fee-f0c5-4db3-92d3-ffa69acf41c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b0ab77-b8ee-47b5-a888-f03c4bc3c7e9","keywords":null,"link":"/360/20200831_AFP_a_magyar_menekultpolitikarol_ket_ev_a_pokolban","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:30","title":"Az AFP a magyar menekültpolitikáról: két év a pokolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f578fa4-c918-449a-93a0-6ac93128ef2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szilárdnak tűnik Messi elhatározása, hogy elhagyja az FC Barcelonát.","shortLead":"Szilárdnak tűnik Messi elhatározása, hogy elhagyja az FC Barcelonát.","id":"20200830_Messi_mar_el_sem_ment_a_Barcelona_felkeszules_elotti_tesztelesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f578fa4-c918-449a-93a0-6ac93128ef2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b96b6bb-8574-4fe0-998e-a80ec27dcecc","keywords":null,"link":"/sport/20200830_Messi_mar_el_sem_ment_a_Barcelona_felkeszules_elotti_tesztelesere","timestamp":"2020. augusztus. 30. 13:40","title":"Messi már el sem ment a Barcelona felkészülés előtti tesztelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14f5e77-6e88-45b3-aa0b-526cdd5459cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az új magyar óriásbank a legnagyobb rivális OTP egykori második emberével erősít, aki a Mészáros Csoporttal is leszerződött.","shortLead":"Az új magyar óriásbank a legnagyobb rivális OTP egykori második emberével erősít, aki a Mészáros Csoporttal is...","id":"20200831_meszaros_otp_bankholding_barna_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b14f5e77-6e88-45b3-aa0b-526cdd5459cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daafa91e-1a72-444b-9f7d-c00d9e91d4a7","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_meszaros_otp_bankholding_barna_zsolt","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:52","title":"Mészáros Lőrinchez igazolt az OTP volt vezérigazgató-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46af0d6-e205-44b8-bb4a-a6f862672a4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb eséllyel kerülhetik el az önvezető autók a baleseteket, ha amerikai kutatóknak sikerül továbbfejleszteniük nemrég létrehozott rendszerüket: a sáskák agyának, illetve látásának működését próbálják meg leutánozni.","shortLead":"Nagyobb eséllyel kerülhetik el az önvezető autók a baleseteket, ha amerikai kutatóknak sikerül továbbfejleszteniük...","id":"20200831_saska_szeme_lgmd_idegsejt_onvezeto_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a46af0d6-e205-44b8-bb4a-a6f862672a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02e9b5b-a78f-4e2a-bb5d-a7d8bc231f2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_saska_szeme_lgmd_idegsejt_onvezeto_auto","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:33","title":"Miért nem ütköznek össze 80 milliós rajban sem a sáskák? A válasz autókban is jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50278d26-62b7-4c86-af6a-03cc306c10cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Andrej Babiš ezt kérte Orbán Viktortól, és meg is kapta.","shortLead":"Andrej Babiš ezt kérte Orbán Viktortól, és meg is kapta.","id":"20200831_cseh_turistak_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50278d26-62b7-4c86-af6a-03cc306c10cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108109e7-dfa7-45ce-a09d-60b80219d5be","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_cseh_turistak_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:18","title":"Csehország lett a kivétel, onnan a határzár ellenére is jöhetnek turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságra ránézve nagyon könnyen észre lehet venni, hogy a még megmaradt szerkesztőség búcsúnapja ez a hétfő.","shortLead":"Az újságra ránézve nagyon könnyen észre lehet venni, hogy a még megmaradt szerkesztőség búcsúnapja ez a hétfő.","id":"20200831_index_felmondas_tavozas_bucsu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af9a306-ce5c-4f40-9f0c-47f3c5ff6822","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_index_felmondas_tavozas_bucsu","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:01","title":"A Titanic zenéjével és Esti Kornéllal búcsúznak utolsó munkanapjukon a távozó indexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b959f20e-34da-4ce4-b8be-1b042e4ffd0f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbá teheti alkalmazásainkat a kétlépcsős azonosítás – hangsúlyozta Keleti Arthur, az informatikai biztonság napja rendezvény alapítója az M1 vasárnap esti műsorában.","shortLead":"Biztonságosabbá teheti alkalmazásainkat a kétlépcsős azonosítás – hangsúlyozta Keleti Arthur, az informatikai biztonság...","id":"20200830_Biztonsagosabba_teheti_alkalmazasainkat_a_ketlepcsos_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b959f20e-34da-4ce4-b8be-1b042e4ffd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17542a06-5d8b-42ef-b804-5aadf5f31fea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Biztonsagosabba_teheti_alkalmazasainkat_a_ketlepcsos_azonositas","timestamp":"2020. augusztus. 30. 21:42","title":"Kapcsolja be a kétlépcsős azonosítást – figyelmeztet a szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi áttörésnek nevezte az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek megállapodását a kapcsolatok normalizálásáról vasárnap, Jeruzsálemben tett látogatásán Jared Kushner, a Fehér Ház közel-keleti főtanácsadója, Donald Trump amerikai elnök veje. Az Egyesült Arab Emírségek uralkodója hivatalosan is véget vetett Izrael bojkottjának.","shortLead":"Történelmi áttörésnek nevezte az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek megállapodását a kapcsolatok normalizálásáról...","id":"20200830_Kushner_tortenelmi_attores_Izrael_es_az_Emirsegek_megallapodasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2a396f-292e-4149-92a9-87018718ebc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Kushner_tortenelmi_attores_Izrael_es_az_Emirsegek_megallapodasa","timestamp":"2020. augusztus. 30. 20:25","title":"Kushner: Történelmi áttörés Izrael és az Emírségek megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]