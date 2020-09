Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hatalmas a szakadék a között, hogy milyen változásokra lenne szükség a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében, és hogy ténylegesen mi történik a közműszektorban. ","shortLead":"Hatalmas a szakadék a között, hogy milyen változásokra lenne szükség a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében...","id":"20200901_Csak_tizbol_egy_kozmuvallalat_hasznalna_megujulo_energiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0c14c7-4b2a-49b8-a311-e0caac0e9790","keywords":null,"link":"/zhvg/20200901_Csak_tizbol_egy_kozmuvallalat_hasznalna_megujulo_energiat","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:35","title":"Tízből csak egy közművállalat használ megújuló energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt kancelláriaminiszter, a teniszszövetség jelenlegi elnöke szerint az előző vezetés nem átlátható körülmények között kötött szerződéseket nemzetközi tenisztornák rendezésére.","shortLead":"A volt kancelláriaminiszter, a teniszszövetség jelenlegi elnöke szerint az előző vezetés nem átlátható körülmények...","id":"20200831_lazar_janos_teniszszovetseg_magyar_allam_sport_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131bdc8e-f88d-4548-9640-0178dd098f0c","keywords":null,"link":"/sport/20200831_lazar_janos_teniszszovetseg_magyar_allam_sport_tamogatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:53","title":"Lázár: Ha az állam nem lenne a magyar sport legnagyobb támogatója, számos sportág működésképtelen lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Klub sorozatának folytatása szeptember 19-én kezdődik.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub sorozatának folytatása szeptember 19-én kezdődik.\r

\r

","id":"20200901_Ismet_mozgasban_Pajkaszeg_indul_A_mi_kis_falunk_uj_evada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df7bd44-9bff-4b02-890f-4ee5dc00a674","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Ismet_mozgasban_Pajkaszeg_indul_A_mi_kis_falunk_uj_evada","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:32","title":"Ismét mozgásban Pajkaszeg: indul A mi kis falunk új évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester kompromisszumos javaslatot tett a nagykörúti kerékpársávok megmaradására. Az biztos, hogy szeptember 1-jével még nem változik semmi.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester kompromisszumos javaslatot tett a nagykörúti kerékpársávok megmaradására. Az biztos...","id":"20200831_Megy_es_marad_is_a_nagykoruti_kerekparsav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c47bbe-6aef-4fb8-8de0-7089eb4bd2fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_Megy_es_marad_is_a_nagykoruti_kerekparsav","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:00","title":"Megy és marad is a nagykörúti kerékpársáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részét már elhagyta a vihar, keleten még várhatóak zivatarok a délelőtt.","shortLead":"Az ország középső részét már elhagyta a vihar, keleten még várhatóak zivatarok a délelőtt.","id":"20200901_vihar_zivatar_idojaras_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc5b7d1-6d8c-4ee2-8276-98345dfcd3fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_vihar_zivatar_idojaras_omsz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:13","title":"Lassan vonul csak el a vihar, szél miatt is figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten egy biztonsági őrről már kiderült, hogy koronavírusos, de a mostani esetben egy \"üzemvitelen\" dolgozó kollégáról bizonyosodott be a fertőzöttség.","shortLead":"Múlt héten egy biztonsági őrről már kiderült, hogy koronavírusos, de a mostani esetben egy \"üzemvitelen\" dolgozó...","id":"20200901_Koronavirusos_a_Paksi_Atomeromu_egy_dolgozoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab256730-48f8-4e1c-b9d4-6714a2da15a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_Koronavirusos_a_Paksi_Atomeromu_egy_dolgozoja","timestamp":"2020. szeptember. 01. 20:05","title":"Koronavírusos a paksi atomerőmű egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még tart a vadászházra felvett közpénz miatt indított büntetőper, de Mondok József máris kampányol, felsőbb kapcsolatait említve.","shortLead":"Még tart a vadászházra felvett közpénz miatt indított büntetőper, de Mondok József máris kampányol, felsőbb...","id":"20200901_mondok_jozsef_izsak_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f70c208-81a5-4097-b9c7-ed0ea8b1fa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff6e569-c658-4c99-8e2a-ea33ee46ba20","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_mondok_jozsef_izsak_onkormanyzat","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:41","title":"Újraindul az időközin a vadászházba belebukott volt polgármester Izsákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az agrárreformról indított videósorozatot a mezőhegyesi állami tangazdaság kormánybiztosa.","shortLead":"Az agrárreformról indított videósorozatot a mezőhegyesi állami tangazdaság kormánybiztosa.","id":"20200831_Lazar_Janos_Nem_szabad_hagyni_hogy_a_nagyok_agyonnyomjak_a_kicsiket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2731dce3-ecb6-429c-8f3e-195e0a178ec1","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_Lazar_Janos_Nem_szabad_hagyni_hogy_a_nagyok_agyonnyomjak_a_kicsiket","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:00","title":"Lázár János: Nem szabad hagyni, hogy a nagyok agyonnyomják a kicsiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]