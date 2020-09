Egy nap alatt 44 ezer új fertőzöttet találtak Brazíliában

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62510996-0979-47a8-a0f9-67d76858bed4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2017-ben az Év Autója lett a francia SUV, amelyből több mint 800 ezer példány készült eddig. Most megérkezett a több ponton módosított kiadása. ","shortLead":"2017-ben az Év Autója lett a francia SUV, amelyből több mint 800 ezer példány készült eddig. Most megérkezett a több...","id":"20200902_Peugeot_3008_facelift","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62510996-0979-47a8-a0f9-67d76858bed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02548641-eeae-4b8e-8f0d-56606cb163a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_Peugeot_3008_facelift","timestamp":"2020. szeptember. 02. 09:27","title":"Megújult a Peugeot 3008-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab69469-11a1-43f7-8987-8a5d01bfc5b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén az ötfős FGC Team képviseli Magyarországot a mérnök-feltaláló Dean Kamen által alapított, First Global Challenge 2020 nevű programozóversenyen.","shortLead":"Idén az ötfős FGC Team képviseli Magyarországot a mérnök-feltaláló Dean Kamen által alapított, First Global Challenge...","id":"20200902_fgc_team_hungary_first_global_challenge_programozas_robotika_verseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ab69469-11a1-43f7-8987-8a5d01bfc5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6368ba2f-4e93-40c4-b55d-b62b3bfacf31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_fgc_team_hungary_first_global_challenge_programozas_robotika_verseny","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:38","title":"Magyar gimnazistákért izgulhatunk egy nemzetközi robotika- és programozóversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142c4cef-747a-4ac1-8153-e5470dc21b05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a szemrevaló és nem gyenge járgányban nincs blokkolásgátló, menetstabilizátor és szervófék sem. ","shortLead":"Ebben a szemrevaló és nem gyenge járgányban nincs blokkolásgátló, menetstabilizátor és szervófék sem. ","id":"20200904_teljesen_magara_van_hagyatva_a_sofor_a_volvo_retro_sportkocsijaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=142c4cef-747a-4ac1-8153-e5470dc21b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762990ba-68f4-4826-9803-220ecf93c6ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_teljesen_magara_van_hagyatva_a_sofor_a_volvo_retro_sportkocsijaban","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:41","title":"Teljesen magára van hagyatva a sofőr a Volvo retro sportkocsijában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újra közli a Mohamed-karikatúrákat a Charlie Hebdo, százkét hely tarthat nyitva éjfél után a bulinegyedben. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újra közli a Mohamed-karikatúrákat a Charlie Hebdo, százkét hely tarthat nyitva éjfél után a bulinegyedben. A hvg360...","id":"20200902_Radar360_Patthelyzet_a_Szinmuveszetin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d733b4c-77a0-47ec-9ab7-410928d779ab","keywords":null,"link":"/360/20200902_Radar360_Patthelyzet_a_Szinmuveszetin","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:59","title":"Radar360: Patthelyzet a Színművészetin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi időkben a OnePlus is beszállt a csúcstelefonok készítésébe, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy igencsak megemelte az árakat. Viszont ígéretet tett arra, hogy a szűkebb zsebű felhasználókra is gondolni fog.","shortLead":"Az utóbbi időkben a OnePlus is beszállt a csúcstelefonok készítésébe, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy igencsak...","id":"20200902_olcso_oneplus_telefon_snapdragon_460_chip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c4156-6fd1-4acd-8295-479032091bc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_olcso_oneplus_telefon_snapdragon_460_chip","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:33","title":"60 ezer forintos telefonnal jöhet ki a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cab5ee-57c3-4abf-9f14-eedda242a180","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt angol labdarúgó többször is elítélően nyilatkozott a kormány menekültpolitikájáról.","shortLead":"A volt angol labdarúgó többször is elítélően nyilatkozott a kormány menekültpolitikájáról.","id":"20200903_Gary_Lineker_befogad_egy_menekultet_a_sajat_otthonaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3cab5ee-57c3-4abf-9f14-eedda242a180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9b8005-41d9-461f-89ab-bed19b2fb226","keywords":null,"link":"/elet/20200903_Gary_Lineker_befogad_egy_menekultet_a_sajat_otthonaba","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:42","title":"Gary Lineker befogad egy menekültet a saját otthonába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kis híján megvolt a 360-as árfolyam az euróval szemben, ha azt áttöri a forint, a következő lépcső 370-nél lehet.","shortLead":"Kis híján megvolt a 360-as árfolyam az euróval szemben, ha azt áttöri a forint, a következő lépcső 370-nél lehet.","id":"20200902_A_forint_arfolyama_a_koronavalsag_ota_nem_latott_melysegekbe_zuhant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4ea109-8c61-4fba-a68a-e7e59f5da195","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_A_forint_arfolyama_a_koronavalsag_ota_nem_latott_melysegekbe_zuhant","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:13","title":"A forint árfolyama a koronaválság óta nem látott mélységekbe zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"És van, aki egyáltalán nem termel antitestet. Mindez kérdéseket vet fel az immunitással kapcsolatban.","shortLead":"És van, aki egyáltalán nem termel antitestet. Mindez kérdéseket vet fel az immunitással kapcsolatban.","id":"20200903_Par_het_alatt_lecsokken_az_antitestek_szama_a_gyogyult_Covidfertozottekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ee984a-c5dd-4e9d-a268-435f3548a04c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_Par_het_alatt_lecsokken_az_antitestek_szama_a_gyogyult_Covidfertozottekben","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:16","title":"Pár hét alatt lecsökken az antitestek száma a gyógyult Covid-fertőzöttekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]