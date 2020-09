Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22365437-cf9f-4701-bb9c-d90a0b8287ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mentőkutyás csapat olyan jeleket fogott be műszerekkel, amelyek szívverésre és légzésre utalnak.","shortLead":"Egy mentőkutyás csapat olyan jeleket fogott be műszerekkel, amelyek szívverésre és légzésre utalnak.","id":"20200904_bejrut_robbanas_rom_tulelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22365437-cf9f-4701-bb9c-d90a0b8287ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa5a431-b3d4-40d3-91da-af2b480e883c","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_bejrut_robbanas_rom_tulelo","timestamp":"2020. szeptember. 04. 05:46","title":"Újabb túlélőre bukkanhattak a bejrúti romok alatt, egy hónappal a hatalmas robbanás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241f8f7a-70b5-4ff4-be42-19a4c193f05c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kicserélte a tartalmak felfedezésére használt menüjét az Instagram Indiában, és helyére a videós tartalmakat kínáló Reels-t tette be.","shortLead":"Kicserélte a tartalmak felfedezésére használt menüjét az Instagram Indiában, és helyére a videós tartalmakat kínáló...","id":"20200904_tiktok_india_facebook_instagram_reels","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=241f8f7a-70b5-4ff4-be42-19a4c193f05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f1633d-9542-4647-94ba-b5fe620c09d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_tiktok_india_facebook_instagram_reels","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:03","title":"Fontos lépést tett az Instagram, hogy Indiában ők legyenek az új TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1520adf-4bbc-4fdd-be5c-12a0ce894740","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo új készülékeivel ezúttal a fiatal vásárlókat célozta meg – bármit is jelentsen ez.","shortLead":"Az Oppo új készülékeivel ezúttal a fiatal vásárlókat célozta meg – bármit is jelentsen ez.","id":"20200903_oppo_f17_oppo_17pro_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1520adf-4bbc-4fdd-be5c-12a0ce894740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7263e003-8cc6-4eb9-8f56-54cdb8990200","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_oppo_f17_oppo_17pro_specifikacio","timestamp":"2020. szeptember. 03. 22:03","title":"Két új, olcsóbb mobilt is kiad az Oppo, íme az F17 és az F17 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58715ffb-d838-4bdd-9edc-49ca2c4a6c7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levelet írtak két miniszternek is, mert szerintük halaszthatatlan intézkedésekre lenne szükség. \r

","shortLead":"Levelet írtak két miniszternek is, mert szerintük halaszthatatlan intézkedésekre lenne szükség. \r

","id":"20200904_koronavirusjarvany_magyar_orvosi_kamara_intezkedesek_azonnal_a_masodik_hullam_ellen_pinter_sandor_kasler_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58715ffb-d838-4bdd-9edc-49ca2c4a6c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368bd426-63f2-4042-a658-a7ee1db21ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirusjarvany_magyar_orvosi_kamara_intezkedesek_azonnal_a_masodik_hullam_ellen_pinter_sandor_kasler_miklos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:32","title":"Magyar Orvosi Kamara: Katasztrófával fenyeget a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A szerző szerint nem igaz az a közkeletű álláspont, ami az SZFE tiltakozását egy nemzetközi trendbe illeszti. Ennek az ellenállásnak magyar gyökerei vannak. Vélemény. ","shortLead":"A szerző szerint nem igaz az a közkeletű álláspont, ami az SZFE tiltakozását egy nemzetközi trendbe illeszti. Ennek...","id":"20200904_Csizmadia_Ervin_Ellenallas_es_ellenallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27b2280-f35b-46f8-86be-0a4b6075de6e","keywords":null,"link":"/360/20200904_Csizmadia_Ervin_Ellenallas_es_ellenallas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:00","title":"Csizmadia Ervin: Ellenállás és ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötezer ember kell ahhoz, hogy az akció sikeres legyen.","shortLead":"Ötezer ember kell ahhoz, hogy az akció sikeres legyen.","id":"20200903_A_Szinmuveszetitol_a_Parlamentig_tarto_elolanccal_tiltakoznak_vasarnap_az_egyetem_hallgatoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6cc38c-fb1a-47c6-9b3f-320b3928e853","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_A_Szinmuveszetitol_a_Parlamentig_tarto_elolanccal_tiltakoznak_vasarnap_az_egyetem_hallgatoi","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:09","title":"A Színművészetitől a Parlamentig tartó élőlánccal tiltakoznak vasárnap az egyetem hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A drámaíró Facebook-posztban magyarázta el, mitől olyan felháborító a Színház- és Filmművészeti Egyetemen zajló „modellváltás”, mert – mint írja – a magyar társadalom annyira elszokott a demokráciától, hogy sokan nem is értik ezt.","shortLead":"A drámaíró Facebook-posztban magyarázta el, mitől olyan felháborító a Színház- és Filmművészeti Egyetemen zajló...","id":"20200903_Szekely_Csaba_Pillanatnyilag_az_SZFEs_diaksag_a_magyar_demokracia_probakove","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703dd6da-0cbb-435f-bf47-a84ccb3c12d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200903_Szekely_Csaba_Pillanatnyilag_az_SZFEs_diaksag_a_magyar_demokracia_probakove","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:26","title":"Székely Csaba: Pillanatnyilag az SZFE-s diákság a magyar demokrácia próbaköve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"","category":"vilag","description":"A kormányfő szerint felmerült, hogy csak októbertől nyissanak meg az iskolák. Romániában ráadásul még egy ökormányzati választást is le kell bonyolítani szeptember végén.","shortLead":"A kormányfő szerint felmerült, hogy csak októbertől nyissanak meg az iskolák. Romániában ráadásul még egy ökormányzati...","id":"20200905_Tobb_mint_1200_uj_fertozott_bizonytalan_iskolakezdes_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e2b0a6-7277-47dc-b7ad-001a69aa3ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Tobb_mint_1200_uj_fertozott_bizonytalan_iskolakezdes_Romaniaban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:07","title":"Több mint 1200 új fertőzött, bizonytalan iskolakezdés Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]