Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d2ed87b-29f3-46c8-8f23-c62fcbbe22de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A George Washington Egyetem megerősítette, hogy Jessica Krugnak nem lesznek órái ebben a szemeszterben.","shortLead":"A George Washington Egyetem megerősítette, hogy Jessica Krugnak nem lesznek órái ebben a szemeszterben.","id":"20200905_Nem_fog_tanitani_a_feher_amerikai_docens_aki_feketenek_hazudta_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d2ed87b-29f3-46c8-8f23-c62fcbbe22de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc67465-8b44-4f51-8033-47700976e419","keywords":null,"link":"/elet/20200905_Nem_fog_tanitani_a_feher_amerikai_docens_aki_feketenek_hazudta_magat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:18","title":"Nem fog tanítani a fehér amerikai docens, aki feketének hazudta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós azt kérte, a fiatalok tartsák be a járványügyi előírásokat, és mentsenek vele életet.","shortLead":"Kásler Miklós azt kérte, a fiatalok tartsák be a járványügyi előírásokat, és mentsenek vele életet.","id":"20200905_Kasler_is_a_fiatalokat_gyozkodi_Csatlakozzatok_a_mindennapi_hosok_soraihoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d95f06b-62fc-442e-8f7c-1f2f6e02001a","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Kasler_is_a_fiatalokat_gyozkodi_Csatlakozzatok_a_mindennapi_hosok_soraihoz","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:12","title":"Kásler is a fiatalokat győzködi: \"Csatlakozzatok a mindennapi hősök soraihoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Magyarország több forgatásának is keresztbe tett már, hogy valamelyik szereplő megfertőződött.","shortLead":"Az RTL Magyarország több forgatásának is keresztbe tett már, hogy valamelyik szereplő megfertőződött.","id":"20200906_Hatarozatlan_idore_leall_a_Baratok_kozt_forgatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bd2bbf-6731-47f7-a64c-9a565bdeaa05","keywords":null,"link":"/elet/20200906_Hatarozatlan_idore_leall_a_Baratok_kozt_forgatasa","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:17","title":"Koronás fertőzött miatt leállítják a Barátok közt forgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdf5412-b958-4984-91d9-86fcf744c3a0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Német Szövetségi Köztársaság, az akkori Nyugat-Németország egészét rettegésben tartotta a szélsőbalos terrorszervezet, a Vörös Hadsereg Frakció, amelynek tagjai 34 embert öltek meg. Fő célpontjaik azok voltak, akiket a tőkés rend képviselőinek gondoltak.","shortLead":"A Német Szövetségi Köztársaság, az akkori Nyugat-Németország egészét rettegésben tartotta a szélsőbalos...","id":"202036__nemet_vorosterror__a_baadermeinhofcsoport__maig_nyulo_szalak__balhit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccdf5412-b958-4984-91d9-86fcf744c3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddf5729-b342-475d-8350-181ff1b52b31","keywords":null,"link":"/360/202036__nemet_vorosterror__a_baadermeinhofcsoport__maig_nyulo_szalak__balhit","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:00","title":"50 éve alakult, 28 évig tartott, mire feladta a harcot a hírhedt német terrorszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Férjével ellentétben a jótékonykodást sem mulasztja el.","shortLead":"Férjével ellentétben a jótékonykodást sem mulasztja el.","id":"20200906_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_exneje_a_vilag_leggazdagabb_asszonya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ff21e9-a662-404d-8048-22c80e0055bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200906_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_exneje_a_vilag_leggazdagabb_asszonya","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:11","title":"A világ leggazdagabb emberének exneje a világ leggazdagabb asszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beed40c4-4f22-4e42-a7d1-074ea00ce1c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmrendező a cseh újhullám egyik legismertebb alakja volt.","shortLead":"A filmrendező a cseh újhullám egyik legismertebb alakja volt.","id":"20200906_Elhunyt_Jiri_Menzel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beed40c4-4f22-4e42-a7d1-074ea00ce1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ae4cb4-e6ad-4f42-85c8-6361b1de457b","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Elhunyt_Jiri_Menzel","timestamp":"2020. szeptember. 06. 23:35","title":"Elhunyt Jirí Menzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633786e8-f50b-453b-b076-d896aa76b17b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt hete ismét töretlenül emelkedik Olaszországban a fertőzöttek száma, tömegek tüntettek Rómában szombaton a fertőzés terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedések ellen. ","shortLead":"Öt hete ismét töretlenül emelkedik Olaszországban a fertőzöttek száma, tömegek tüntettek Rómában szombaton a fertőzés...","id":"20200906_Tobb_ezer_jarvanytagado_tuntetett_Romaban_maszk_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=633786e8-f50b-453b-b076-d896aa76b17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36db34c0-4fe2-41df-a077-c5ce80841c86","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Tobb_ezer_jarvanytagado_tuntetett_Romaban_maszk_nelkul","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:14","title":"Több ezer járványtagadó tüntetett Rómában maszk nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biztonságban vannak az élesztő-, liszt- és vécépapírkészletek.","shortLead":"Biztonságban vannak az élesztő-, liszt- és vécépapírkészletek.","id":"20200906_felvasarlasi_laz_boltok_kereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac36e93-f7f2-49e1-8efc-28c7fc711286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200906_felvasarlasi_laz_boltok_kereskedelem","timestamp":"2020. szeptember. 06. 14:44","title":"Még nincs felvásárlási láz a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]