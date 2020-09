Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80a82dc3-41f8-4d47-80c1-efbd1a10b19b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit kutatóknak sikerült rájönniük, hogy miként lehet azonosítani az egyes békafajok ebihalait, ami jelentősen segíti a kétéltűek kihalásának megakadályozását.","shortLead":"Brit kutatóknak sikerült rájönniük, hogy miként lehet azonosítani az egyes békafajok ebihalait, ami jelentősen segíti...","id":"20200907_ebihalak_bekafajok_szaporodasa_megophrys","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80a82dc3-41f8-4d47-80c1-efbd1a10b19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3051917c-c5a6-425d-ad38-38215195e3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_ebihalak_bekafajok_szaporodasa_megophrys","timestamp":"2020. szeptember. 07. 00:03","title":"Sikerült megfejteni az ebihalak egy rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta munkahelyének is leesett 20 millió forint.","shortLead":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta...","id":"20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4f6703-72b6-4f9d-ba56-8189a57fb913","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:22","title":"A Szerencsejáték Zrt. 100 milliót vágott a CÖF-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2742f-f69e-4f82-978a-fa831a4b7eb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a kelet-német járgánynak kétszer olyan erős a motorja, mint a mezei Wartburgoké.","shortLead":"Ennek a kelet-német járgánynak kétszer olyan erős a motorja, mint a mezei Wartburgoké.","id":"20200906_ndk_versenyauto_100_loeros_rali_wartburgot_kinalnak_eladasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2742f-f69e-4f82-978a-fa831a4b7eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a673257-16a5-432e-ac5a-5d4ace440af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_ndk_versenyauto_100_loeros_rali_wartburgot_kinalnak_eladasra","timestamp":"2020. szeptember. 06. 06:41","title":"NDK versenyautó: 100 lóerős rali Wartburgot kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset miatt egy szakaszon nem jár a 4-es és a 6-os villamos.","shortLead":"A baleset miatt egy szakaszon nem jár a 4-es és a 6-os villamos.","id":"20200907_kamion_villamos_4_es_6_os_jozsef_korut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cd70d9-5fa1-4d07-8444-83840cfc5069","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kamion_villamos_4_es_6_os_jozsef_korut","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:54","title":"Kamion és villamos ütközött Budapesten, a József körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Zinedine Zidane fiatal és már most nagyon drága focistákat tervez igazolni az öregedő Real Madridhoz.","shortLead":"Zinedine Zidane fiatal és már most nagyon drága focistákat tervez igazolni az öregedő Real Madridhoz.","id":"20200907_real_madrid_mbappe_haaland_camavinga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668fde72-fb8e-451b-817e-a27ddbcbabeb","keywords":null,"link":"/sport/20200907_real_madrid_mbappe_haaland_camavinga","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:28","title":"Újra galaktikus csapatot építenek Madridban nyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dac2849-84c5-4df0-90dd-8bf2b9ea0056","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyagtudomány mindeddig eléggé elhanyagolta e kérdést, de most a tekintélyes amerikai műegyetem, az MIT kutatói pengés megoldással álltak elő.","shortLead":"Az anyagtudomány mindeddig eléggé elhanyagolta e kérdést, de most a tekintélyes amerikai műegyetem, az MIT kutatói...","id":"202036_miert_csorbul_aborotva_szorszalhasogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dac2849-84c5-4df0-90dd-8bf2b9ea0056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51b529b-6246-4a94-83d4-2cc391f4fe4f","keywords":null,"link":"/360/202036_miert_csorbul_aborotva_szorszalhasogatas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:30","title":"Miért csorbul a borotva, ha a penge ötvenszer keményebb a szőrnél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c91cee-81f9-4e28-be3a-9f50109cb2a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ legnagyobb internetes áruháza, az Amazon törölt mintegy húszezer olyan termékértékelést, amelyet olyan felhasználók írtak, akik ingyenes termékeket kaptak a pozitív kommentekért cserébe. ","shortLead":"A világ legnagyobb internetes áruháza, az Amazon törölt mintegy húszezer olyan termékértékelést, amelyet olyan...","id":"20200905_Kitort_a_nagy_ertekelesbotrany_az_Amazonon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c91cee-81f9-4e28-be3a-9f50109cb2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d879d05d-af21-4edf-8a51-4364bed6b686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Kitort_a_nagy_ertekelesbotrany_az_Amazonon","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:55","title":"Kitört a nagy értékelés-botrány az Amazonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45b7c1d-6841-409c-b6c6-9e2964320b21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Élete első Formula-1-es futamát nyerte Pierre Gasly. Csapata, az Alpha Tauri utoljára – akkor még Toro Rosso néven – 2008-ban tudott győzni, akkor is az Olasz Nagydíjon, ahogy most.","shortLead":"Élete első Formula-1-es futamát nyerte Pierre Gasly. Csapata, az Alpha Tauri utoljára – akkor még Toro Rosso néven –...","id":"20200906_f1_olasz_nagydij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b45b7c1d-6841-409c-b6c6-9e2964320b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5f1066-213a-4461-bc09-ccd68ea75bff","keywords":null,"link":"/sport/20200906_f1_olasz_nagydij","timestamp":"2020. szeptember. 06. 17:34","title":"Piros zászló után óriási meglepetésre Pierre Gasly nyerte az Olasz Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]