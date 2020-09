Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0c2d6e6-2297-4b83-b086-f38533f7a499","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mark Ruttét azért vonták kérdőre, mert szerintük felpuhultak a jogállamisági feltételek az EU-s költségvetés elfogadásakor.","shortLead":"Mark Ruttét azért vonták kérdőre, mert szerintük felpuhultak a jogállamisági feltételek az EU-s költségvetés...","id":"20200910_magyarorszag_holland_mark_rutte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2d6e6-2297-4b83-b086-f38533f7a499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569e5b45-7484-4217-836e-2d375f811b07","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_magyarorszag_holland_mark_rutte","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:08","title":"Magyarország miatt támadták holland képviselők a miniszterelnököt a hágai parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Polt Péterék szerint a magyar ügyészség és az EU Csalás Elleni Hivatala szorosan együttműködik.","shortLead":"Polt Péterék szerint a magyar ügyészség és az EU Csalás Elleni Hivatala szorosan együttműködik.","id":"20200911_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa81e00f-109a-42b8-96d6-1e3da78e8602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:29","title":"Reagált a Legfőbb Ügyészség az OLAF jelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ec704f-0860-49b5-b187-d5855412919b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokáig csak ígéretnek tűnt, de most bemutatták a Tesla Model S riválisának tűnő amerikai elektromos autót.","shortLead":"Sokáig csak ígéretnek tűnt, de most bemutatták a Tesla Model S riválisának tűnő amerikai elektromos autót.","id":"20200911_Szintet_leptek_az_elektromos_autok_itt_a_830_kilometert_tudo_Lucid_Air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17ec704f-0860-49b5-b187-d5855412919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5826abfd-7d48-4088-86c1-e3c93f72de27","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Szintet_leptek_az_elektromos_autok_itt_a_830_kilometert_tudo_Lucid_Air","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:51","title":"Szintet léptek az elektromos autók: 830 kilométert tud a Lucid Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8842acc8-81d7-48af-9126-25e44b8d9986","c_author":"Ballai Vince - Windisch Judit","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az új Néprajzi Múzeum Budapest egyik emblematikus épülete lesz Baán László miniszteri biztos szerint. 