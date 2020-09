Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","shortLead":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","id":"20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133829de-64f7-4965-9a22-882bcdc77fcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:03","title":"Kifárasztó ragadozás: 64 km/h sebességgel fut az afrikai vadkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea három játszmában legyőzte a hazai közönség előtt játszó Giulia Gatto-Monticonét a római tenisztorna női selejtezőjének első fordulójában.","shortLead":"Babos Tímea három játszmában legyőzte a hazai közönség előtt játszó Giulia Gatto-Monticonét a római tenisztorna női...","id":"20200912_Babos_sikerrel_vette_a_selejtezo_elso_koret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57eeb687-8343-481e-aa3c-fe93b3926d1e","keywords":null,"link":"/sport/20200912_Babos_sikerrel_vette_a_selejtezo_elso_koret","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:24","title":"Babos sikerrel vette a selejtező első körét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A frekvenciáját frissen elvesztett rádió valószínűleg jogi útra tereli az ügyét.","shortLead":"A frekvenciáját frissen elvesztett rádió valószínűleg jogi útra tereli az ügyét.","id":"20200912_klubradio_nmhh_stock_richard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73babe45-0837-442a-9a68-d79d1fea56d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_klubradio_nmhh_stock_richard","timestamp":"2020. szeptember. 12. 10:32","title":"Üzent a Klubrádió vezérigazgatója: csak a hallgatókon múlik a jövőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","shortLead":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","id":"20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50448974-5773-4d30-88e3-b7465b0b8ae5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","timestamp":"2020. szeptember. 13. 13:35","title":"A környezetünk védelmében jobb, ha elfelejtjük az eldobható sebészi maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6664c6-3569-4f38-9987-c3e7aa0ac737","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók a környezeti DNS segítségével keresték a csökkenő egyedszámú és eltűnt fajokat Brazília két régiójában. A Megaelosia bocainensis nevű békafajt hat másik fajjal együtt észlelték, melyek közül négy populációja csökkenőben van, kettőé pedig helyi szinten évek óta eltűnt.","shortLead":"A kutatók a környezeti DNS segítségével keresték a csökkenő egyedszámú és eltűnt fajokat Brazília két régiójában...","id":"20200912_kihaltnak_hitt_bekafaj_megaelosia_bocainensis_levelibeka_brazilia_edns","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e6664c6-3569-4f38-9987-c3e7aa0ac737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e33084-7cdc-47bc-990a-845cf5f3672a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_kihaltnak_hitt_bekafaj_megaelosia_bocainensis_levelibeka_brazilia_edns","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:03","title":"Bevetették az eDNS módszert, rábukkantak egy 1977 óta kihaltnak hitt békafajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb19c39d-179e-4d5f-8303-8c94f5c262cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30 millió forint már összejött, de a kezelés 700 millióba kerül.","shortLead":"30 millió forint már összejött, de a kezelés 700 millióba kerül.","id":"20200913_Zsombi_gyogykezelesere_gyujt_a_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb19c39d-179e-4d5f-8303-8c94f5c262cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01012b85-be7c-4a7b-8bbf-9979cfac1fe7","keywords":null,"link":"/elet/20200913_Zsombi_gyogykezelesere_gyujt_a_csalad","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:45","title":"A tízhónapos, SMA-beteg Zsombi gyógykezelésére indult gyűjtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök exkluzív interjúja inkább a politikai PR-ról szólt, de néhány félmondata azért volt arról is, milyen konkrétumok várhatók a járványügy területén. Lesz egy új miniszter, rendőrök ellenőrzik a kórházakat, szankciók várhatók a maszk elhagyásáért.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök exkluzív interjúja inkább a politikai PR-ról szólt, de néhány félmondata azért volt arról is, milyen...","id":"20200912_Orban_Uj_minisztere_lesz_a_csaladugynek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2159f7d3-8dbf-4ba9-8e7e-ca2f8d66c000","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Orban_Uj_minisztere_lesz_a_csaladugynek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 21:07","title":"Orbán: Új minisztere lesz a családügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt években a Földközi-tenger alatt felfedezett hatalmas földgázmezők Ankara és Nicosia között rosszabbá tették a viszonyt.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt években a Földközi-tenger alatt felfedezett hatalmas földgázmezők Ankara és Nicosia között rosszabbá tették...","id":"20200912_Hadgyakorlat_torokorszag_eszakciprus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3621c591-22e5-4c51-af52-991edccf1e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_Hadgyakorlat_torokorszag_eszakciprus","timestamp":"2020. szeptember. 12. 13:41","title":"Hadgyakorlattal élezi tovább a feszültséget Törökország Észak-Ciprus partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]