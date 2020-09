Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bob Diachenko kiberbiztonsági szakértő szerint egy rosszul beállított szerver miatt rengeteg Razer-ügyfél adatai kerülhetett illetéktelen kezekbe.","shortLead":"Bob Diachenko kiberbiztonsági szakértő szerint egy rosszul beállított szerver miatt rengeteg Razer-ügyfél adatai...","id":"20200915_razer_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531721f3-a1f1-4b21-b980-8fb86c75ab7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_razer_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:33","title":"100 ezer felhasználó adatai szivároghattak ki a Razertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268e07-0466-4488-94a7-eccb7fcd78a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, hányan kerültek karanténba, vagy hány kollégát teszteltek.","shortLead":"Azt nem tudni, hányan kerültek karanténba, vagy hány kollégát teszteltek.","id":"20200915_Koronavirus_rendorseg_allomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62268e07-0466-4488-94a7-eccb7fcd78a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77a9e79-958a-4beb-940f-61a5f77ee157","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Koronavirus_rendorseg_allomany","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:06","title":"Legalább 34 koronavírusos van a rendőrségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Galaxy Z Fold S-ként emlegetnek egy újabb Samsung telefont, ami a Microsoft Surface Duótól kölcsönözte a csuklópánt megoldását, azonban annál kifinomultabbnak szánja a végeredményt.","shortLead":"Galaxy Z Fold S-ként emlegetnek egy újabb Samsung telefont, ami a Microsoft Surface Duótól kölcsönözte a csuklópánt...","id":"20200916_samsung_galaxy_z_fold_s_osszehajthato_telefon_zsaner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c7a0d3-da68-43ad-a945-87997abe7230","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_samsung_galaxy_z_fold_s_osszehajthato_telefon_zsaner","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:03","title":"Olyan Galaxyról hallani, ami kifelé és befelé is hajtogatható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízmilló forintnál 4-5 milliót is meg lehetne spórolni a jegybanki hitellel, viszont a havi törlesztőrészlet jóval magasabb lehet, mint egy piaci kölcsön esetében.","shortLead":"Tízmilló forintnál 4-5 milliót is meg lehetne spórolni a jegybanki hitellel, viszont a havi törlesztőrészlet jóval...","id":"20200915_uj_otthon_lakashitel_mnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e65237-7710-478a-81a7-b5992c49e21e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_uj_otthon_lakashitel_mnb","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:13","title":"Futamidőben rosszabb, kamatban viszont verhetetlen a Matolcsy-féle lakáshitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Patti Smith nem az első alkalommal mutatta be, hogy magyar alkotó könyvét olvassa.



","shortLead":"Patti Smith nem az első alkalommal mutatta be, hogy magyar alkotó könyvét olvassa.



","id":"20200916_Vilaghiru_rockenekes_posztolt_magyar_irodalomrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8772ed36-81cf-4fef-aa71-d044769b4ddd","keywords":null,"link":"/kultura/20200916_Vilaghiru_rockenekes_posztolt_magyar_irodalomrol","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:52","title":"Világhírű rockénekes posztolt magyar irodalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e6456-1f4e-4092-b5e9-5862c89957a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész nyílt levélben írta meg, hogy szerinte a Színház- és Filmművészeti Egyetem soha nem volt független.","shortLead":"A színész nyílt levélben írta meg, hogy szerinte a Színház- és Filmművészeti Egyetem soha nem volt független.","id":"20200915_Benko_Peter_Feher_vagyok_hetero_es_hiszek_Istenben_A_liberalizmusban_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f93e6456-1f4e-4092-b5e9-5862c89957a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97d7337-60d8-44b8-a431-6b96a69c2d74","keywords":null,"link":"/kultura/20200915_Benko_Peter_Feher_vagyok_hetero_es_hiszek_Istenben_A_liberalizmusban_nem","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:40","title":"Benkő Péter: Fehér vagyok, heteró, és hiszek Istenben. A liberalizmusban nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd366b11-d1fc-4189-93c3-51ea19c89e2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet rossz most római diáknak lenni. ","shortLead":"Nem lehet rossz most római diáknak lenni. ","id":"20200915_Okori_romok_kozott_tartjak_meg_a_tanorakat_Romaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd366b11-d1fc-4189-93c3-51ea19c89e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c1ae8-be83-4cbe-9179-e6e0ce5d697d","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Okori_romok_kozott_tartjak_meg_a_tanorakat_Romaban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:40","title":"Ókori romok között tarthatják meg a tanórákat Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kaliforniában mondott beszédet az amerikai elnök, amiben többek közt lehűlést jósol, de azt is állítja, negyven éve nem volt ilyen tiszta az USA levegője. A BBC kielemezte a beszédét.","shortLead":"Kaliforniában mondott beszédet az amerikai elnök, amiben többek közt lehűlést jósol, de azt is állítja, negyven éve nem...","id":"20200916_trump_kaliforina_erdotuz_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cf69ae-8b65-4655-94b0-815fa0383e92","keywords":null,"link":"/zhvg/20200916_trump_kaliforina_erdotuz_klimavaltozas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:07","title":"Mi igaz és mi hamis Trump öt nagy környezetvédelmi kijelentéséből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]