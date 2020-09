Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4d8cf84-6697-48b7-a318-c5ee329c9721","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Neville Matthew a kilencvenes években kezdett el fényképezőgépeket gyűjteni, a hobbiból gyorsan szenvedély lett. Felesége most múzeumot nyitna a szerkezetekből.","shortLead":"Neville Matthew a kilencvenes években kezdett el fényképezőgépeket gyűjteni, a hobbiból gyorsan szenvedély lett...","id":"20200916_fenykepezogep_gyujtemeny_neville_jm_matthew","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4d8cf84-6697-48b7-a318-c5ee329c9721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da3a8e5-95af-4565-9c3c-5d0b46dba3f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_fenykepezogep_gyujtemeny_neville_jm_matthew","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:03","title":"3000 fényképezőgépet gyűjtött össze egy skót férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberek kiszálltak az autókból fotózni, videózni. Az „azonosíthatatlan repülő tárgyat” később azonosították.



","shortLead":"Az emberek kiszálltak az autókból fotózni, videózni. Az „azonosíthatatlan repülő tárgyat” később azonosították.



","id":"20200916_Rengetegen_lattak_UFOt_New_Jersey_felett_videok_is_keszultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5a1d29-6882-43ae-a0a7-6b419175c0f3","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Rengetegen_lattak_UFOt_New_Jersey_felett_videok_is_keszultek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:00","title":"Rengetegen láttak „UFO”-t New Jersey felett, videók is készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Jelenleg nulla forint van a szövetség számláján az inkasszó miatt, de a források érkezőben vannak\" – mondta Lázár János, az MTSZ elnöke.","shortLead":"\"Jelenleg nulla forint van a szövetség számláján az inkasszó miatt, de a források érkezőben vannak\" – mondta Lázár...","id":"20200915_teniszszovetseg_mtsz_adossag_lazar_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fff421b-4bfb-4c9d-97bd-eba0bb26e83d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_teniszszovetseg_mtsz_adossag_lazar_janos","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:59","title":"1,1 milliárdot kell visszafizetnie az államnak a teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kutató is úgy vélekedik, hogy a koronavírusos időkben viselt arcmaszkokkal úgynevezett variolációs hatás érhető el, amely elméletben védettséget is alakíthat ki a kórokozó ellen. Állatkísérletek már zajlottak, emberek esetében egyelőre annyit mondhatunk: elméleti szinten működhet a dolog.","shortLead":"Több kutató is úgy vélekedik, hogy a koronavírusos időkben viselt arcmaszkokkal úgynevezett variolációs hatás érhető...","id":"20200916_arcmaszk_variolacio_immunitas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a42bd-340b-4339-a05b-10f2a7a581ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_arcmaszk_variolacio_immunitas_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:03","title":"Egy tudományos elmélet szerint az arcmaszk viselése még koronavírus-immunitáshoz is vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Kötelező lesz a maszk a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, a szórakozóhelyeket pedig este 11 óra után be kell zárni. ","shortLead":"Kötelező lesz a maszk a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, a szórakozóhelyeket pedig...","id":"20200916_orban_viktor_kormanydontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e8add6-8690-41fe-80ac-4828d3d0d498","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_orban_viktor_kormanydontes","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:11","title":"Orbán Viktor: 19 500 forintnál nem lehet drágább egy koronavírus-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"Nyusztay Máté","category":"360","description":"Egy helyi Gazprom-főnök lehet a következő fehérorosz elnök Sz. Bíró Zoltán Oroszország-kutató szerint – főleg, ha kiengedik a börtönből. ","shortLead":"Egy helyi Gazprom-főnök lehet a következő fehérorosz elnök Sz. Bíró Zoltán Oroszország-kutató szerint – főleg, ha...","id":"20200915_Putyin_elengedte_Lukasenka_kezet_es_mar_keresi_huseges_utodjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5fb84e-8e71-406e-ada9-603ee0d63fb3","keywords":null,"link":"/360/20200915_Putyin_elengedte_Lukasenka_kezet_es_mar_keresi_huseges_utodjat","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:00","title":"Putyin elengedte Lukasenka kezét, és már keresi hűséges utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több a koronavírusos.","shortLead":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több...","id":"20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477da3d-2fbe-4d64-9b15-2f5be575052c","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:47","title":"Egyre több az idős koronavírus-fertőzött Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"42 százaléknak pedig csökkent a bevétele a Publicus Intézet felmérése szerint.","shortLead":"42 százaléknak pedig csökkent a bevétele a Publicus Intézet felmérése szerint.","id":"20200915_koronavirus_gazdasagi_vaslag_csokkeno_fizetesek_publicus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec01d6d6-883a-47ec-b0cf-2e0ab959280a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_koronavirus_gazdasagi_vaslag_csokkeno_fizetesek_publicus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:10","title":"Publicus: A magyarok 15 százaléka elveszítette a munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]