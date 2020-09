2020 végéig legalább 100 millió új koronavírus elleni vakcinát szállítanak ki – állítja Donald Trump amerikai elnök. Az elnök ezzel ellentmondott az amerikai járványügyi központ, a CDC vezetőjének, Robert Redfieldnek, aki korábban arról beszélt, hogy 2021 közepén vagy kicsit később várható, hogy nagy mennyiségben tudják majd szállítani az új oltást.

“Nem, azt hiszem tévedett, amikor ezt mondta” – válaszolta Trump az ellentmondásra rákérdező újságíróknak, Redfieldre utalva. “Ez hibás információ. Azt hiszem, össze volt zavarva. Valószínűleg félreértette a kérdést” – vélte az elnök.

Robert Redfield előzőleg az amerikai szenátus egyik bizottsága előtt számolt be a vakcinafejlesztésről, és arról beszélt, hogy az oltás leghamarabb idén novemberben vagy decemberben készülhet el, de akkor még csak a társadalom legveszélyeztetettebb csoportjainak tudják majd beadni, de ahhoz, hogy a társadalom nagy részét is be tudják oldani, hat-kilenc hónapra is szükség lehet majd – jelentette a Reuters