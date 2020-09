Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4d8cf84-6697-48b7-a318-c5ee329c9721","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Neville Matthew a kilencvenes években kezdett el fényképezőgépeket gyűjteni, a hobbiból gyorsan szenvedély lett. Felesége most múzeumot nyitna a szerkezetekből.","shortLead":"Neville Matthew a kilencvenes években kezdett el fényképezőgépeket gyűjteni, a hobbiból gyorsan szenvedély lett...","id":"20200916_fenykepezogep_gyujtemeny_neville_jm_matthew","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4d8cf84-6697-48b7-a318-c5ee329c9721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da3a8e5-95af-4565-9c3c-5d0b46dba3f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_fenykepezogep_gyujtemeny_neville_jm_matthew","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:03","title":"3000 fényképezőgépet gyűjtött össze egy skót férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad759cf-fcc7-4195-bc6a-4af72d74b42c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Baby Yoda még cukibb benne.","shortLead":"Baby Yoda még cukibb benne.","id":"20200915_mandalorian_masodik_evad_elozetes_baba_yoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ad759cf-fcc7-4195-bc6a-4af72d74b42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1652b78-3ed0-447e-bb07-41535135b98e","keywords":null,"link":"/kultura/20200915_mandalorian_masodik_evad_elozetes_baba_yoda","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:43","title":"Megjött a Mandalorian új évadának első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint a volt jobbikos EP-képviselő diplomáciai fedésben hírszerző tevékenységet folytató oroszokkal tartott fenn kapcsolatot.","shortLead":"Az ügyészség szerint a volt jobbikos EP-képviselő diplomáciai fedésben hírszerző tevékenységet folytató oroszokkal...","id":"20200916_kovacs_bela_kemkedes_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88098ffa-e822-46d2-9f7d-2c012ffaea6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_kovacs_bela_kemkedes_targyalas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:21","title":"Hét év fegyházat kért az ügyész KGBélára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbá belengette, hogy ha meglátogatja őt az orosz elnök, megerősíthetik a szövetségi államot.","shortLead":"Továbbá belengette, hogy ha meglátogatja őt az orosz elnök, megerősíthetik a szövetségi államot.","id":"20200916_Lukasenka_putyin_fegyver_belarusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ab1e34-b3b4-450e-a461-c17227f47f22","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Lukasenka_putyin_fegyver_belarusz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:38","title":"Lukasenka fegyvereket kért Putyintól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-5073-44c5-a2dc-3cc8c53132d8","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Már csak néhány hónap volt az olimpiáig, amikor a koronavírus-járvány szépen keresztülhúzta az élsportolók számításait. Ami viszont nagyon rosszkor jött Hosszú Katinkának, az valószínűleg jót tesz a róla készülő filmnek. Az eddigi legdrágább magyar dokumentumfilmnek nagyjából a felét forgatták le, de már most nagy a felhajtás körülötte: EXKLUZÍV vetítést rendeztek a Katinka című film – kapaszkodjunk meg – alig kétperces előzetesének. ","shortLead":"Már csak néhány hónap volt az olimpiáig, amikor a koronavírus-járvány szépen keresztülhúzta az élsportolók számításait...","id":"20200917_Hosszu_Katinka_eletet_teljesen_felforgatta_a_Covid_de_legalabb_megtanult_ablakot_mosni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-5073-44c5-a2dc-3cc8c53132d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8b10f7-193c-4e57-9e48-9e51dfacba0e","keywords":null,"link":"/elet/20200917_Hosszu_Katinka_eletet_teljesen_felforgatta_a_Covid_de_legalabb_megtanult_ablakot_mosni","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:32","title":"Hosszú Katinka életét teljesen felforgatta a Covid, de legalább megtanult ablakot mosni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Kedden kiment hozzájuk a hivatal, megkapták a tájékoztatást, volt kontaktkutatás, az érintett osztályok tanulóit hazaküldték.","shortLead":"Kedden kiment hozzájuk a hivatal, megkapták a tájékoztatást, volt kontaktkutatás, az érintett osztályok tanulóit...","id":"20200916_koronavirus_oktatas_iskolak_miskolci_kaffka_margit_altalanos_iskola_hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c56ef7-4b14-4c31-ac6e-867b3aa89e5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koronavirus_oktatas_iskolak_miskolci_kaffka_margit_altalanos_iskola_hivatal","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:30","title":"Lehiggadt a járványhelyzet miatt segélykérő felhívást közzétévő iskolavezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Galaxy Z Fold S-ként emlegetnek egy újabb Samsung telefont, ami a Microsoft Surface Duótól kölcsönözte a csuklópánt megoldását, azonban annál kifinomultabbnak szánja a végeredményt.","shortLead":"Galaxy Z Fold S-ként emlegetnek egy újabb Samsung telefont, ami a Microsoft Surface Duótól kölcsönözte a csuklópánt...","id":"20200916_samsung_galaxy_z_fold_s_osszehajthato_telefon_zsaner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c7a0d3-da68-43ad-a945-87997abe7230","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_samsung_galaxy_z_fold_s_osszehajthato_telefon_zsaner","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:03","title":"Olyan Galaxyról hallani, ami kifelé és befelé is hajtogatható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db2094f-e151-46d0-9f3a-0c7eedcebc96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla RegretsReporter néven adta ki a Firefoxra, valamint Google Chrome-ra is elérhető bővítményét, amellyel jelenthetjük, ha a YouTube algoritmusa kifogásolható tartalmakat ajánl.","shortLead":"A Mozilla RegretsReporter néven adta ki a Firefoxra, valamint Google Chrome-ra is elérhető bővítményét, amellyel...","id":"20200917_mozilla_youtube_bovitmeny_regretsreporter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0db2094f-e151-46d0-9f3a-0c7eedcebc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19ba3e0-7246-462a-8825-ee9c575f99e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_mozilla_youtube_bovitmeny_regretsreporter","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:03","title":"Csinált a Mozilla egy új bővítményt, ön is segíthet rendet tenni a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]