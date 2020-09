Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régiós devizáktól elszakadva gyengült a forint. Az amúgy is magas infláció mellett ez nem jó, a jegybank ezért várhatóan be fog avatkozni.","shortLead":"A régiós devizáktól elszakadva gyengült a forint. Az amúgy is magas infláció mellett ez nem jó, a jegybank ezért...","id":"20200917_gyengul_a_forint_matolcsyek_kozbelephetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3a0743-9abf-448e-afa4-1e89a54ea43d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_gyengul_a_forint_matolcsyek_kozbelephetnek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:27","title":"Újra 360 fölött a forint, Matolcsyék közbeléphetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cc26f2-987e-4501-8a9b-5e2763645bfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az okostelefonokkal kapcsolatban nem a HP neve jut először az eszünkbe, azért ez a vállalat is halad a korral, ugyanis olyan technológia szabadalmát adta be, amelyik összehajtható telefonokra vagy hasonló laptopokra is alkalmazható.","shortLead":"Bár az okostelefonokkal kapcsolatban nem a HP neve jut először az eszünkbe, azért ez a vállalat is halad a korral...","id":"20200917_hp_szabadalom_rugalmas_oled_kijelzo_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4cc26f2-987e-4501-8a9b-5e2763645bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f235a1-6cb6-4359-a048-acc9570a509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_hp_szabadalom_rugalmas_oled_kijelzo_technologia","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:33","title":"Telefon lesz ebből vagy laptop? Új ötlettel állt elő a HP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén megugrott az igénylések száma.","shortLead":"Idén megugrott az igénylések száma.","id":"20200916_Meghosszabbitottak_a_diakhitel_igenylesenek_hataridejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed411201-110e-4c34-a57d-4211831a5e0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Meghosszabbitottak_a_diakhitel_igenylesenek_hataridejet","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:27","title":"Meghosszabbították a diákhitel igénylésének határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874fe2a7-043e-4019-8ee6-7dd8280a62e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban maró szag terjeng.","shortLead":"A városban maró szag terjeng.","id":"20200916_Felrobbant_egy_raktar_az_olaszorszagi_Ancona_kikotojeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=874fe2a7-043e-4019-8ee6-7dd8280a62e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0265e5-2182-482d-9bb2-bfaf025a91f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Felrobbant_egy_raktar_az_olaszorszagi_Ancona_kikotojeben","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:03","title":"Felrobbant egy raktár az olaszországi Ancona kikötőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861cce43-e383-4190-a3a1-0d08f173059b","c_author":"Budai Géza","category":"sport","description":"A csapathoz ömlő pénzeket úgy tűnik, elkezdték ügyesen használni, de kellett hozzá a koronavírus miatt felborult nemzetközi foci, és a kezelhetővé vált szurkolók is.","shortLead":"A csapathoz ömlő pénzeket úgy tűnik, elkezdték ügyesen használni, de kellett hozzá a koronavírus miatt felborult...","id":"20200917_ftc_bl_selejtezo_rebrov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=861cce43-e383-4190-a3a1-0d08f173059b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efb3446-d555-4a79-9262-32c41fffc87e","keywords":null,"link":"/sport/20200917_ftc_bl_selejtezo_rebrov","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:00","title":"Öt ok, amiért a Fradi ilyen magasra juthatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Statisztikák szerint behozta a koronavírus miatti leállást a használtautó-piac, ahol most egyértelműen az olcsó kategória szárnyal. ","shortLead":"Statisztikák szerint behozta a koronavírus miatti leállást a használtautó-piac, ahol most egyértelműen az olcsó...","id":"20200917_Bepotolta_a_koronavirus_miatti_leallast_a_hasznaltautopiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d26e37d-09d4-4417-ae6f-c8456e811c26","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_Bepotolta_a_koronavirus_miatti_leallast_a_hasznaltautopiac","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:05","title":"BKV-bérlet helyett olcsó használt autót vesznek most sokan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségvédelmi szabályok fokozott betartására van szükség a járvány második hullámának kezeléséhez az MKSZ szerint, mivel a lakosság most sokkal kevésbé türelmes, és jóval kevésbé tartja be a járványügyi szabályokat.\r

","shortLead":"Az egészségvédelmi szabályok fokozott betartására van szükség a járvány második hullámának kezeléséhez az MKSZ szerint...","id":"20200917_magyar_korhazszovetseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb00d8d0-1cc3-4939-b7f7-58465ca87300","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_magyar_korhazszovetseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:27","title":"Kórházszövetség: Jóval nagyobb nyomás nehezedik most a kórházakra, mint tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tündérkert Szeretetotthon 67 gondozottja közül 21-en produkáltak pozitív tesztet. ","shortLead":"A Tündérkert Szeretetotthon 67 gondozottja közül 21-en produkáltak pozitív tesztet. ","id":"20200916_21en_kaptak_el_a_koronavirust_a_nyiregyhazi_idosotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ac6e1e-8d31-4730-aba4-501fa08cb453","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_21en_kaptak_el_a_koronavirust_a_nyiregyhazi_idosotthonban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:00","title":"21-en kapták el a koronavírust a nyíregyházi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]