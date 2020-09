Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a volt fideszes alpolgármester, Fohsz Tivadar botránya miatt kezdeményezett jogszabálymódosítást.","shortLead":"A párt a volt fideszes alpolgármester, Fohsz Tivadar botránya miatt kezdeményezett jogszabálymódosítást.","id":"20200917_molesztalas_fohsz_szexualis_eroszak_parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81f9f95-ed88-440d-833f-18480e8cc279","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_molesztalas_fohsz_szexualis_eroszak_parbeszed","timestamp":"2020. szeptember. 17. 16:25","title":"Törvényt módosítana a szexuális bűncselekményt elkövetőkkel szemben a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Se a látogatási tilalom, se a koronavírus miatt bevezetett intézkedések, de még a biztonsági őr sem tudott megállítani egy szülőt a kardiológiai intézetben. ","shortLead":"Se a látogatási tilalom, se a koronavírus miatt bevezetett intézkedések, de még a biztonsági őr sem tudott megállítani...","id":"20200918_gottsegen_biztonsgi_or_verekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b57a864-e7e6-45de-b5ee-3305b59ba019","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_gottsegen_biztonsgi_or_verekedes","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:07","title":"Maszk nélkül viharzott be a Kardiológiai Intézetbe, a biztonsági őrt is megütötte egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A labdarúgó korábbi klubjához, a DVSC-hez szerződhet.","shortLead":"A labdarúgó korábbi klubjához, a DVSC-hez szerződhet.","id":"20200918_Dzsudzsak_Balazs_DVSC_magyar_masodosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f7fa0c-d254-4699-ae3d-9d0e860ede52","keywords":null,"link":"/sport/20200918_Dzsudzsak_Balazs_DVSC_magyar_masodosztaly","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:16","title":"Dzsudzsák a magyar másodosztályban folytathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium azt állítja, hogy minden feltétel adott a Korányi és a Szent László kórházakban a gyógyításhoz.","shortLead":"A minisztérium azt állítja, hogy minden feltétel adott a Korányi és a Szent László kórházakban a gyógyításhoz.","id":"20200917_emmi_lelegezteto_kapacitas_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03859e3-3398-4ed9-9818-6aae4b537971","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_emmi_lelegezteto_kapacitas_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:20","title":"Az Emmi tagadja, hogy betelt volna a lélegeztető-kapacitás két fővárosi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864dcbfb-0030-4794-bce6-30ef909676e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG GT 63S tuningolt változata még erőteljesebb, hangosabb és természetesen agresszívabb megjelenésű, mint az egyébként sem szerény alap autó.","shortLead":"A Mercedes-AMG GT 63S tuningolt változata még erőteljesebb, hangosabb és természetesen agresszívabb megjelenésű, mint...","id":"20200918_Brabus_800_MercedesAMG_GT_63S","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=864dcbfb-0030-4794-bce6-30ef909676e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131e55da-4ed4-47d6-80fa-5e96ae62a60f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_Brabus_800_MercedesAMG_GT_63S","timestamp":"2020. szeptember. 19. 07:42","title":"800 lóerős veszedelmet csinált a Brabus a Mercedes-AMG GT 63S-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 6 GB RAM-mal, 128 GB tárhellyel felszerelt iPhone 12 Pro Max AnTuTu-tesztjét végezték el nemrég, hogy megnézzék, hogyan muzsikál az új, A14-es processzor.","shortLead":"Egy 6 GB RAM-mal, 128 GB tárhellyel felszerelt iPhone 12 Pro Max AnTuTu-tesztjét végezték el nemrég, hogy megnézzék...","id":"20200918_apple_iphone_12_pro_max_antutu_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732700cf-99e7-4dda-8201-bb5cad964b1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_apple_iphone_12_pro_max_antutu_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 18. 10:03","title":"Megnézték, mire lehet képes az iPhone 12 Pro Max processzora, az eredmény nem túl szívderítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ced01b0-eff2-4750-aa90-28b601cf943c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár alvásproblémák is állhatnak annak hátterében, ha nehezen kontrollálja valaki a dühét – erősítették meg tudományosan a régóta élő feltételezést amerikai kutatók.","shortLead":"Akár alvásproblémák is állhatnak annak hátterében, ha nehezen kontrollálja valaki a dühét – erősítették meg...","id":"202038_duhfokozo_alvashiany_hangadok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ced01b0-eff2-4750-aa90-28b601cf943c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6294d9-f6d4-4644-8460-b37ab8ddbca0","keywords":null,"link":"/360/202038_duhfokozo_alvashiany_hangadok","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:00","title":"Idegesíti egy hang? Lehet, hogy csak nem aludt eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31d6e22-e53b-412f-b915-7244c9d0f1e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Széleskörű lelkesedés mérhető az embertökéletesítés, azaz az emberi test technológiák segítségével való tökéletesítése vagy javítása iránt a magyarok körében, derül ki a Kaspersky friss kutatásából.","shortLead":"Széleskörű lelkesedés mérhető az embertökéletesítés, azaz az emberi test technológiák segítségével való tökéletesítése...","id":"20200919_kaspersky_embertokeletesites_bionikus_ember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d31d6e22-e53b-412f-b915-7244c9d0f1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de434a3-c01e-4652-a4c9-7b91a91311eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_kaspersky_embertokeletesites_bionikus_ember","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:03","title":"A magyarok kétharmada hajlandó lenne beépíttetni magába valamit, hogy tökéletesebb legyen a teste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]