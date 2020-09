Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Maradjanak otthon\" helyett az \"Együtt újra sikerülni fog\" hangzik majd el.","shortLead":"A \"Maradjanak otthon\" helyett az \"Együtt újra sikerülni fog\" hangzik majd el.","id":"20200919_gyorfi_pal_maradjanak_otthon_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac4194e-1617-46f0-b649-f729c5fb0aa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_gyorfi_pal_maradjanak_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 17:33","title":"Győrfi Pál visszatér a képernyőkre a második hullám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7996851-cd21-40f5-ab1e-98fefa9a9b8b","c_author":"Balla István","category":"360","description":"„Talán az a haza, ahol biztonság van. És ha ez ilyen erősen megkérdőjeleződik, mint ahogy mostanában tapasztaljuk, akkor ez fogalom kezd repedezni” – véli Tompa Andrea, akinek legutóbb Haza címmel jelent meg regénye. Lehet-e két hazája valakinek? Lehet-e egy egyetem a diákoknak \"haza\"? Interjú.","shortLead":"„Talán az a haza, ahol biztonság van. És ha ez ilyen erősen megkérdőjeleződik, mint ahogy mostanában tapasztaljuk...","id":"20200918_Tompa_Andrea_A_keresztenyseg_a_haza_nem_Vidnyanszky_Attilae","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7996851-cd21-40f5-ab1e-98fefa9a9b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f471e565-3472-438a-893c-a8fd88bbe8d9","keywords":null,"link":"/360/20200918_Tompa_Andrea_A_keresztenyseg_a_haza_nem_Vidnyanszky_Attilae","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:00","title":"Tompa Andrea: A haza nem Vidnyánszkyé, a haza egy érzet, a csapvíz íze, egy régi illat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt jobbikos szerint Európára a szélsőséges liberalizmus jelenti a legnagyobb veszélyt.","shortLead":"A volt jobbikos szerint Európára a szélsőséges liberalizmus jelenti a legnagyobb veszélyt.","id":"20200919_volner_janos_part_jobbik_mi_hazank_volner_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3d40730-346d-40a7-88c7-eba8a7cc5aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ad3113-4661-4cac-8720-dc249e16b68b","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_volner_janos_part_jobbik_mi_hazank_volner_part","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:00","title":"Új pártot alapított Volner János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapatok március óta nem játszottak nézők előtt.","shortLead":"A csapatok március óta nem játszottak nézők előtt.","id":"20200919_serie_a_stadion_nezo_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc00b70f-bb81-4e75-a41e-07866dba76f0","keywords":null,"link":"/sport/20200919_serie_a_stadion_nezo_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 21:40","title":"Az olasz kormány engedélyezte, hogy ezer néző előtt játsszák a Serie A meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bayern München szurkolói viszont mind a 3000, számukra fenntartott jegyet elkapkodták.","shortLead":"A Bayern München szurkolói viszont mind a 3000, számukra fenntartott jegyet elkapkodták.","id":"20200918_Sevilla_Budapest_Szuperkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e08a98-8eb8-433a-ae14-638ea04c1cd8","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Sevilla_Budapest_Szuperkupa","timestamp":"2020. szeptember. 18. 17:06","title":"Szuperkupa Budapesten: majdnem az összes jegyet visszamondta a Sevilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nőhet-e a visszafizetendő összeg? Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot? Milyen hatása lehet a moratórium meghosszabbításának a hitelünkre? Többek közt ezeket a kérdéseket járja végig a Bankmonitor. ","shortLead":"Nőhet-e a visszafizetendő összeg? Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot? Milyen hatása lehet a moratórium...","id":"20200920_Tobb_fontos_kerdes_is_felmerul_az_Orban_altal_bejelentett_hitelmoratorium_kapcsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d680993-12ec-4e31-95c3-43b2999afcd4","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Tobb_fontos_kerdes_is_felmerul_az_Orban_altal_bejelentett_hitelmoratorium_kapcsan","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:33","title":"Több fontos kérdés is felmerül az Orbán által bejelentett hitelmoratórium kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5170b66-75a7-4c4e-bfc2-f33506b2b683","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint évente átlagosan kevesebb mint 100 kilométert használták ezt az olasz sportkupét.","shortLead":"A jelek szerint évente átlagosan kevesebb mint 100 kilométert használták ezt az olasz sportkupét.","id":"20200919_2600_kilometerrel_arulnak_egy_27_eves_maseratit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5170b66-75a7-4c4e-bfc2-f33506b2b683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e654bb0-a958-40e3-8354-7e6745b6e029","keywords":null,"link":"/cegauto/20200919_2600_kilometerrel_arulnak_egy_27_eves_maseratit","timestamp":"2020. szeptember. 19. 06:41","title":"2600 kilométerrel árulnak egy 27 éves Maseratit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az ország megváltoztatásához az ellenzéknek is meg kell változtatnia a politikáját.","shortLead":"A főpolgármester szerint az ország megváltoztatásához az ellenzéknek is meg kell változtatnia a politikáját.","id":"20200919_karacsony_gergely_mszp_magyar_kormany_onkormanyzatok_2022_es_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6151365d-b928-42ba-b20f-cb2915caea42","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_karacsony_gergely_mszp_magyar_kormany_onkormanyzatok_2022_es_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:41","title":"Karácsony: Az ország arra vár, hogy az ellenzék rendezze a sorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]