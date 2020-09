Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c96833f-3488-4e97-ba90-1b4fd6ca4ffe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A 93 éves művésznő élete értelmének nevezte az éneklést. ","shortLead":"A 93 éves művésznő élete értelmének nevezte az éneklést. ","id":"20200923_meghalt_juliette_greco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c96833f-3488-4e97-ba90-1b4fd6ca4ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd17e15-2a2b-4357-9e23-a6ff6ebfca41","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_meghalt_juliette_greco","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:47","title":"Meghalt a világhírű sanzonénekesnő, Juliette Gréco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt leállt reptéri forgalom miatt szünetel a busz, de jegyeket még árultak rá.","shortLead":"A koronavírus miatt leállt reptéri forgalom miatt szünetel a busz, de jegyeket még árultak rá.","id":"20200924_bkk_100e_buszjegy_tomegkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1237305-67b4-4b06-81d1-0b676e1876a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_bkk_100e_buszjegy_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:53","title":"Visszaválthatók a BKK nem járó reptéri járatára szóló buszjegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a7484b-6b80-4620-94cd-1afb87e74d4d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Az, aki pogácsát is ingyen ad, a csomagoláson sem keres, az a másik kezével nyúl be a vevő zsebébe.\"","shortLead":"\"Az, aki pogácsát is ingyen ad, a csomagoláson sem keres, az a másik kezével nyúl be a vevő zsebébe.\"","id":"20200924_Nem_adjuk_ingyen_a_pogacsat_cserebe_finomat_sutunk__Tota_W_Arpad_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a7484b-6b80-4620-94cd-1afb87e74d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f214d5-43b1-49f3-8a0f-954b91ba4f5b","keywords":null,"link":"/360/20200924_Nem_adjuk_ingyen_a_pogacsat_cserebe_finomat_sutunk__Tota_W_Arpad_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:30","title":"Nem adjuk ingyen a pogácsát, cserébe finomat sütünk – Tóta W. Árpád a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan az új holdra szállás menetrendje, újabb magyar megye kockázatos a németek szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megvan az új holdra szállás menetrendje, újabb magyar megye kockázatos a németek szerint. A hvg360 reggeli...","id":"20200924_Radar360_Trump_birosaggal_a_Facebook_kivonulassal_fenyeget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5779f-7dfb-46c9-a0a8-fa9a00075102","keywords":null,"link":"/360/20200924_Radar360_Trump_birosaggal_a_Facebook_kivonulassal_fenyeget","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:00","title":"Radar360: Trump bírósággal, a Facebook kivonulással fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miért olyan nehéz beszélni az anyai dolgokról? Mi dolguk a férfiaknak a szülőszobán? Van-e a gondoskodásnak neme? Feldmár András és Büky Dorottya tévelygőknek írott párbeszédéből szerkesztettünk egy rövid részletet.","shortLead":"Miért olyan nehéz beszélni az anyai dolgokról? Mi dolguk a férfiaknak a szülőszobán? Van-e a gondoskodásnak neme...","id":"20200924_Feldmar_Andras_Minden_ami_a_szules_korul_tortenik_az_a_nok_dolga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88f380c-0e01-4369-8f6a-5bb9db5c854f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547b194b-13c8-43e0-8955-379cae4b7d58","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200924_Feldmar_Andras_Minden_ami_a_szules_korul_tortenik_az_a_nok_dolga","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:15","title":"Feldmár András: Minden, ami a szülés körül történik, a nők dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pótolják azokat, amiket nyáron még a koronavírus elleni védekezés jegyében nem lehetett megtartani, de Mohács is most választ polgármestert.","shortLead":"Pótolják azokat, amiket nyáron még a koronavírus elleni védekezés jegyében nem lehetett megtartani, de Mohács is most...","id":"20200924_idokozi_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd78acb-03d3-4cde-8cab-cad111f28e20","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_idokozi_valasztasok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 05:47","title":"Hat időközi választást tartanak vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c45f96-1b5c-439f-a080-220e9ea6f8bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A túl sok fekete medvecukor okozta egy 54 éves massachusettsi építőmunkás halálát: heteken át fogyasztott napi másfél zacskóval belőle, ezért állt meg a szíve. A problémás anyag más élelmiszerekben is megtalálható.","shortLead":"A túl sok fekete medvecukor okozta egy 54 éves massachusettsi építőmunkás halálát: heteken át fogyasztott napi másfél...","id":"20200924_fekete_medvecukor_amerikai_ferfi_halala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48c45f96-1b5c-439f-a080-220e9ea6f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82261fd2-f997-4acc-8dc0-0651f254a7e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_fekete_medvecukor_amerikai_ferfi_halala","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:03","title":"Egy 54 éves férfi heteken át megevett napi 1,5 zacskó medvecukrot – belehalt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a8e400-92e4-4fb1-a611-189c86c310ce","c_author":"Marabu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20200924_Marabu_Feknyuz_Szuperkupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1a8e400-92e4-4fb1-a611-189c86c310ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc3ead9-34e7-4ae5-aa55-e319a63a2d92","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Marabu_Feknyuz_Szuperkupa","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:48","title":"Marabu Féknyúz: Szuperkupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]