[{"available":true,"c_guid":"277745d2-785c-44f1-ae87-55ed4ae9b6b6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia Stade de Reims ellen lépett pályára a Mol Fehérvár az Európa Liga harmadik selejtezőkörében.","shortLead":"A francia Stade de Reims ellen lépett pályára a Mol Fehérvár az Európa Liga harmadik selejtezőkörében.","id":"20200924_Mol_Fehervar__Reims_ELselejtezo__elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=277745d2-785c-44f1-ae87-55ed4ae9b6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b04769-53bd-4516-86af-337ce12c447b","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Mol_Fehervar__Reims_ELselejtezo__elo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:00","title":"Mol Fehérvár–Reims 0-0, tizenegyesekkel 4-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa7c6e8-7cdb-4724-b3b5-91c6e394c868","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Cuvier-féle csőröscet rekordidejű, 3 óra 42 perces merülését dokumentálták amerikai tudósok.","shortLead":"Egy Cuvier-féle csőröscet rekordidejű, 3 óra 42 perces merülését dokumentálták amerikai tudósok.","id":"20200925_csorosbalna_merules_rekord_a_viz_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa7c6e8-7cdb-4724-b3b5-91c6e394c868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3fcef8-eca9-46ec-8d5b-6fa25d9297e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_csorosbalna_merules_rekord_a_viz_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 09:03","title":"Egy levegővel 3 óra 42 percen át volt a víz alatt egy bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93978bca-1942-4ced-b402-424f80e1a0d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan szeptember végén kerül sor egy Microsoft-eseményre, amelyen akár két új eszközt is bemutathat a redmondi cég.","shortLead":"Várhatóan szeptember végén kerül sor egy Microsoft-eseményre, amelyen akár két új eszközt is bemutathat a redmondi cég.","id":"20200924_microsoft_surface_esemeny_szeptember30_ket_uj_eszkoz_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93978bca-1942-4ced-b402-424f80e1a0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4daf6300-4766-49c9-a27d-e400b641df67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_microsoft_surface_esemeny_szeptember30_ket_uj_eszkoz_laptop","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:03","title":"Kisebb, olcsóbb laptoppal jöhet ki a Microsoft jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Led Zeppelin-legenda, John Bonham 1980. szeptember 25-én hunyt el Jimmy Page windsori házában.\r

","shortLead":"A Led Zeppelin-legenda, John Bonham 1980. szeptember 25-én hunyt el Jimmy Page windsori házában.\r

","id":"20200925_40_eve_halt_meg_a_rocktortenet_legfontosabb_dobosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bf2f9e-46d8-4b79-ae51-7d93f87fc284","keywords":null,"link":"/elet/20200925_40_eve_halt_meg_a_rocktortenet_legfontosabb_dobosa","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:13","title":"40 éve halt meg a rocktörténet legfontosabb dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cc77d5-ed3c-4d0f-a028-167efb18e35a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi csapata október 11-én lép pályára Belgrádban.","shortLead":"Marco Rossi csapata október 11-én lép pályára Belgrádban.","id":"20200924_Nemzetek_Ligaja_Real_Madrid_Inter_Fehervar_magyar_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9cc77d5-ed3c-4d0f-a028-167efb18e35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347cb3e6-708f-4f10-9232-6f0edf91652a","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Nemzetek_Ligaja_Real_Madrid_Inter_Fehervar_magyar_valogatott","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:52","title":"Nemzetek Ligája: A Real Madrid és az Inter sztárja mellett a Fehérvár kapusa is készülhet Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még csak pár napja, hogy letölthető az iOS 14, azonban máris itt az újabb verzió, az iOS 14.0.1, amelyben néhány hibát már javított is az Apple.","shortLead":"Még csak pár napja, hogy letölthető az iOS 14, azonban máris itt az újabb verzió, az iOS 14.0.1, amelyben néhány hibát...","id":"20200925_apple_ios_1401_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b24079f-eb72-4333-ae14-7efdab6aa941","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_apple_ios_1401_frissites","timestamp":"2020. szeptember. 25. 20:33","title":"Frissítse az iPhone-ját, már javított is az Apple pár hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ad089d-9fff-4ab4-83bb-f874f01ec91c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október elsején foglalja el a vezérigazgatói posztot.\r

","id":"20200925_ifj_knezy_jeno_gyor_plusz_vezerigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ad089d-9fff-4ab4-83bb-f874f01ec91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416e234f-52f5-46fc-9df0-5335664cd70e","keywords":null,"link":"/kultura/20200925_ifj_knezy_jeno_gyor_plusz_vezerigazgato","timestamp":"2020. szeptember. 25. 07:03","title":"Ifj. Knézy Jenő lesz a győri önkormányzati médiacég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Orbán Viktor a libernyák szón kívül semmit nem talált fel a politikai szezonnyitó alkalmából, a régi fegyverekkel hívja harcba a népét. A miniszterelnök és társai buta hazugsága az, hogy nem férünk el egymástól, ha különbözünk. Vélemény.","shortLead":"Orbán Viktor a libernyák szón kívül semmit nem talált fel a politikai szezonnyitó alkalmából, a régi fegyverekkel hívja...","id":"202039_keszuljetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325cc5de-ad07-4d65-8e9e-e424ec264d59","keywords":null,"link":"/360/202039_keszuljetek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:00","title":"Tóta W.: Orbán kifordította az agyát, nincs új ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]