Meglátogatta Navalnijt a kórházban Angela Merkel

Angela Merkel német kancellár titokban meglátogatta Alekszej Navalnijt, amikor az orosz ellenzéki politikust Berlinben ápolták mérgezés miatt - közölte hétfőn a Der Spiegel német lap. A lap szerint a szokatlan gesztussal a szövetségi kormány szolidaritását fejezte ki a kancellár, aki naponta kért jelentést az orosz politikus állapotáról annak berlini kórházi kezelése idején.

A kiemelt figyelem jelzés lehet a moszkvai vezetésnek, hogy a német kormány nem enged a Navalnij-ügyben - írja a Der Spiegel, aminek Alekszej Navalnij megerősítette a kancellári vizitet. Navalnij egy hétfői Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy nem volt semmi titokzatosság Angela Merkel látogatása körül, és megköszönte neki, hogy felkereste.

Steffen Seibert a német kormány szóvivője szerint a látogatás nem titkos volt, hanem személyes. A német kormányfő "meglátogatott egy beteg embert", akinek egészsége mérgezéses támadás miatt rendült meg - mondta. A szóvivő látogatás időpontjáról, időtartamáról és a két politikus beszélgetésének tartalmáról nem közölt részleteket, arra hivatkozva, hogy nem hivatalos program, hanem személyes és bizalmas találkozás volt.

A Der Spiegel szerint Angela Merkel röviddel a mérgezésről szóló első hírek után is személyesen járt közben azért, hogy Navalnijt Németországba szállíthassák. A lap arról is írt, hogy a kormány megdöbbentően keményen fogalmazott, amikor a német hadsereg (Bundeswehr) vegyi fegyverekre szakosodott kutatóintézetének vizsgálatai után bejelentették, hogy novicsok harci idegméreggel támadtak az orosz ellenzékire.

A lap között felidézte, hogy a német eredményeket francia és svéd független laborok is megerősítették, és hogy a nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) tiltólistáján szereplő novicsok használata a német kormány szerint arra utal, hogy mérgezés hátterében orosz állami szervek állhatnak. Az ügyben az OPCW is indított egy vizsgálatot, aminek hamarosan eredménye is lesz. Ha ez is megerősíti a korábbi eredményeket, abban az esetben az USA büntetőintézkedéseket kezdeményezhet Oroszországgal szemben, legalábbis korábban erről beszélt Mike Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, aki ugyancsak úgy véli, hogy a mérgezésről magas szinten dönthettek.

Alekszej Navalnij, az orosz államfő, Vlagyimir Putyin egyik legismertebb bírálója, aki augusztus 20-án lett rosszul, miután egy ellenzéki megbeszélés után és repülőre szállt Moszkva felé Tomszkban. A gép a rosszullét miatt kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, ahol a 44 éves politikus kómában került a helyi kórházba szállították, majd két nap múlva Berlinbe vitték a Charité klinikára. Navalnij 32 napot töltött a kórházban, ebből 24-et intenzív osztályon. Orvosai szeptember 23-án közölték, hogy állapota kellően javult ahhoz, hogy járóbeteg-ellátás keretében folytassák kezelését. Időközben, vonakodva ugyan, de az orosz hatóságok is nyomozást indítottak az ügyben.