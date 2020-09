Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1adc3d44-ae1c-45b6-9a3d-d96333ad99ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Amelyik autónak nincs rendben a műszaki állapota, annak két hónapon belül környezetvédelmi vizsgán kell részt vennie.","shortLead":"Amelyik autónak nincs rendben a műszaki állapota, annak két hónapon belül környezetvédelmi vizsgán kell részt vennie.","id":"20200921_Kifejezetten_a_gyanusan_fustolo_autokra_vadasznak_a_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1adc3d44-ae1c-45b6-9a3d-d96333ad99ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f37e96-ee2a-4194-a25c-c2a47720c69c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Kifejezetten_a_gyanusan_fustolo_autokra_vadasznak_a_heten","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:21","title":"A gyanúsan füstölő autókra vadásznak a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fehéredik a magyar gazdaság, de a túl sok készpénzhasználat problémákat okoz.","shortLead":"Fehéredik a magyar gazdaság, de a túl sok készpénzhasználat problémákat okoz.","id":"20200923_feherites_keszpenz_nezopont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2561fa8-3fee-46e5-bdb1-d03ce5f882cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_feherites_keszpenz_nezopont","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:47","title":"Túl sok készpénzt tartanak maguknál a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az év végére a harmadik vezető halálok lehet a koronavírus okozta betegség az USA-ban.","shortLead":"Az év végére a harmadik vezető halálok lehet a koronavírus okozta betegség az USA-ban.","id":"20200922_egyesult_allamok_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d21b081-c909-4b80-b48e-b3b8d9135ed4","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_egyesult_allamok_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:54","title":"Az Egyesült Államokban már 200 ezren haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf7fe48-6307-4c6c-bdaa-9ea1011ede3b","c_author":"Zsámboki János","category":"360","description":"A harlekinkatica betelepítése Európába és Amerikába rosszul sült el, minden más katicát kiirt. Csak pár éve derült ki, hogyan. A történetet Zsámboki János biológus ismerteti.","shortLead":"A harlekinkatica betelepítése Európába és Amerikába rosszul sült el, minden más katicát kiirt. Csak pár éve derült ki...","id":"20200921_harlekinkatica_invaziv_faj_biologia_katica","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bf7fe48-6307-4c6c-bdaa-9ea1011ede3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82de586c-4e6a-4248-b236-c12bccc5fd8a","keywords":null,"link":"/360/20200921_harlekinkatica_invaziv_faj_biologia_katica","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:30","title":"Így fejtették meg a katicagyilkos katica titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151d8669-f1d3-4140-ae8a-977f4cacf4ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon is népszerű orosz író interjújával nyit az idei különleges PesText fesztivál. A videós beszélgetést a hvg.hu-n nézhetik végig.\r

