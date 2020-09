Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29286d99-59a1-4280-99e9-1729e98e2c4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hardvermódosításban utazó hacker úgy módosította a Lego mariós szettjének fő karakterét, hogy a figurából egy mini joystick lett. Persze hogy egy olyan játékban hasznosította, ahol a híres játékszereplőt kell irányítani. ","shortLead":"Egy hardvermódosításban utazó hacker úgy módosította a Lego mariós szettjének fő karakterét, hogy a figurából egy mini...","id":"20200926_super_mario_bros_jatekfigura_lego_mario_joystick_programozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29286d99-59a1-4280-99e9-1729e98e2c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159e4d53-17f0-4c9c-a437-2e5c2530284e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_super_mario_bros_jatekfigura_lego_mario_joystick_programozas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 14:03","title":"Talán ez a legjobb, ami egy Super Mario-legófigurával történhet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0a0681-1451-4e9d-b78e-a88679ade781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért előtte meg kell ismételni a mérést – hangzott el az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Müller Cecília országos tiszti főorvos figyelmeztetett, hogy a benzinkutakon, sőt a fodrásznál, hajvágás közben is hordjunk maszkot, illetve utóbbi helyen ne lapozgassunk magazinokat várakozás közben, mert a vírus a közösségi terekben terjed a leginkább.","shortLead":"Azért előtte meg kell ismételni a mérést – hangzott el az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Müller Cecília országos...","id":"20200928_koronavirusjarvany_operativ_torzs_napi_tajekoztatoja_masodik_hullam_muller_cecilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f0a0681-1451-4e9d-b78e-a88679ade781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80469ae-2724-46dd-96e6-2ba754cec217","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_koronavirusjarvany_operativ_torzs_napi_tajekoztatoja_masodik_hullam_muller_cecilia","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:34","title":"37,8 Celsius-fok – efelett fogják hazaküldeni a diákokat az iskolák kapujából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9979826c-cedf-40a3-81fd-941d861ebc77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Archie nevű keresőprogramot 1990-ben adta közre kitalálója, Alan Emtage. Ez volt az első internetes kereső, amely nyomdokain aztán létrejött a Google és a Yahoo is.","shortLead":"Az Archie nevű keresőprogramot 1990-ben adta közre kitalálója, Alan Emtage. Ez volt az első internetes kereső, amely...","id":"20200928_archie_internetes_kereso_keresomotor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9979826c-cedf-40a3-81fd-941d861ebc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5092d35d-9b07-4d11-980e-4b57a69cb835","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_archie_internetes_kereso_keresomotor","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:33","title":"A Google előtt is volt ám élet: 30 éves minden internetes kereső őse, az Archie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5964bf64-a517-4dd1-ad1e-f141a83015ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus új fertőzési mechanizmusát fedezték fel a szegedi Pharmacoidea kutatói, ami szerintük lehetőséget biztosíthat a kórokozók sejtbe jutásának gátlására.","shortLead":"A koronavírus új fertőzési mechanizmusát fedezték fel a szegedi Pharmacoidea kutatói, ami szerintük lehetőséget...","id":"20200928_koronavirus_fertozesi_mechanizmusa_pharmacoidea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5964bf64-a517-4dd1-ad1e-f141a83015ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91461676-64fa-4d18-b690-387c793699d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_koronavirus_fertozesi_mechanizmusa_pharmacoidea","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:03","title":"Szegedi kutatók felfedezték a koronavírus új fertőzési mechanizmusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74398fe6-03da-4e0e-a629-de39978603a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerékpárutat szeptember közepén adták át.","shortLead":"A kerékpárutat szeptember közepén adták át.","id":"20200926_Felavatta_a_Kerekparosklub_a_szentendrei_bicikliutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74398fe6-03da-4e0e-a629-de39978603a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ae3449-1a5f-4e13-9131-da43598e33eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Felavatta_a_Kerekparosklub_a_szentendrei_bicikliutat","timestamp":"2020. szeptember. 26. 21:20","title":"Felavatta a Kerékpárosklub a szentendrei bicikliutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévé helyett a TV2 Tényekben beszélt a vírusjárvány miatti védekezésről Orbán Viktor.

","shortLead":"A köztévé helyett a TV2 Tényekben beszélt a vírusjárvány miatti védekezésről Orbán Viktor.

","id":"20200927_Orban_Viktor_interju_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0840b092-dc78-44e1-931b-98dd62f222c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Orban_Viktor_interju_vasarnap","timestamp":"2020. szeptember. 27. 18:50","title":"Orbán: Jövőre meg kell emelni a közmunkások bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b9aa2a-9f86-45eb-a064-028fb166cefb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tárgyalási stílusunkat alakítja a gyerekkorunk, az iskola, a családi hátterünk, a kultúra és milliónyi egyéb tényező. Ha tisztában vagyunk vele, azonosíthatjuk erősségeinket és gyenge pontjainkat, és ezek alapján alakíthatjuk a gondolkodásmódunkat és a stratégiáinkat is. ","shortLead":"Tárgyalási stílusunkat alakítja a gyerekkorunk, az iskola, a családi hátterünk, a kultúra és milliónyi egyéb tényező...","id":"20200927_Hogyan_targyaljunk_emberek_kulonbozo_tipusaival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b9aa2a-9f86-45eb-a064-028fb166cefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c60d54-9d72-4b63-94bc-7f7b4ebf8de3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200927_Hogyan_targyaljunk_emberek_kulonbozo_tipusaival","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:15","title":"Hogyan tárgyaljunk emberek különböző típusaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c503df72-007b-41c1-98e5-a9a87fe43136","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jereváni vádak szerint Azerbajdzsán polgári célpontokat támadott Hegyi-Karabahban","shortLead":"Jereváni vádak szerint Azerbajdzsán polgári célpontokat támadott Hegyi-Karabahban","id":"20200927_Kiujulo_feszultseg_Ormenyorszag_es_Azerbajdzsan_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c503df72-007b-41c1-98e5-a9a87fe43136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d420483-b820-4e0e-b741-399af7bef309","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Kiujulo_feszultseg_Ormenyorszag_es_Azerbajdzsan_kozott","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:56","title":"Kiújuló feszültség Örményország és Azerbajdzsán között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]