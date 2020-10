Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11196429-26c0-47bc-88b8-d3feed679a3c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201002_Marabu_Feknyuz_Hany_evet_kert_onre_Simonka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11196429-26c0-47bc-88b8-d3feed679a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdf496c-32b5-49c4-85fb-2ffdafa70ba2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_Marabu_Feknyuz_Hany_evet_kert_onre_Simonka","timestamp":"2020. október. 02. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Hány évet kért önre Simonka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd9f2a8-dc59-4a58-8131-8aae0f140b04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Novák Emilt egy nappal korábban nevezte ki a Színművészeti rektorhelyettesének Vidnyánszky Attila.","shortLead":"Novák Emilt egy nappal korábban nevezte ki a Színművészeti rektorhelyettesének Vidnyánszky Attila.","id":"20201001_novak_emil_magyar_filmakademia_szfe_rektorhelyettes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abd9f2a8-dc59-4a58-8131-8aae0f140b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01419089-1688-40e6-a3cf-683aa8bca5aa","keywords":null,"link":"/kultura/20201001_novak_emil_magyar_filmakademia_szfe_rektorhelyettes","timestamp":"2020. október. 01. 21:56","title":"Visszahívták Novák Emilt a Magyar Filmakadémia éléről, miután az SZFE rektorhelyettese lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brian Johnson, Phil Rudd és Cliff Williams is újra zenélni fog.","shortLead":"Brian Johnson, Phil Rudd és Cliff Williams is újra zenélni fog.","id":"20200930_acdc_pwr_up_album","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f38ee6-acbc-4ece-9a4a-0ae2dc5ad94b","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_acdc_pwr_up_album","timestamp":"2020. szeptember. 30. 22:10","title":"Meglepetés: a régi tagokkal együtt tér vissza az AC/DC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0be63b-d440-4514-8218-ab0dd6216420","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bő három percen keresztül olvasott fel az Állatfarmból egy fideszes polgármester. 