Trump mellett több republikánus politikus és tanácsadó is megfertőződött, például Kellyanne Conway, a Fehér Ház egykori szenior tanácsadója, Mike Lee és Thom Tillis republikánus szenátorok.

Two Republican senators on the pivotal Judiciary Committee have tested positive for the coronavirus after attending White House events last week announcing Mr. Trump’s nominee for the Supreme Court, Judge Amy Coney Barrett, throwing the future of her Supreme Court confirmation hearings into question.

The senators, Thom Tillis, Republican of North Carolina, and Mike Lee, Republican of Utah, both of whom announced their test results on Friday, are among several people who have tested positive since attending the events last Saturday.

Others include Bill Stepien, President Trump’s campaign manager; Melania Trump, the first lady; John I. Jenkins, the president of the University of Notre Dame; and Kellyanne Conway, the former top White House adviser, who left her post over the summer. Ms. Conway announced her positive result in a Twitter post late Friday night.

Egy kísérleti fázisban lévő koronavírus elleni gyógyszert kapott Donald Trump, miután enyhe tünetekkel egy katonai kórházba került. A gyógyszert kifejezetten az enyhe tüneteket mutató betegekre fejlesztették ki, de egyelőre a szer nincsen forgalomban.

Amerikai sajtóhírek szerint Trump mellett több republikánus politikus és tanácsadó is megfertőződött. Észak-Karolina republikánus szenátora, Thom Tillis és Utah állam republikánus szenátora, Mike Lee is pozitív tesztet produkált pénteken. Rajtuk kívül az elnök kampánytanácsadója, Bill Stepien, felesége, Melanie Trump, a Notre Dame egyetem elnöke, John I. Jenkins és Kellyanne Conway, a Fehér Ház egykori szenior tanácsadója is koronavírusos lett.

© MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

A Trump környezetében megfertőzödtek többsége részt vett azon a múlt szombati eseményen, amelyiken az elnök bejelentette, hogy a konzervatív bírát, Amy Coney Barrett jelöli az elhunyt Ruth Bader Ginsburg alkotmánybírói helyére. Az eseményen a legfőbb ügyész is ott volt. Róla egyelőre csak annyit tudni, hogy nincs karanténban.

Donald Trump fia ugyanakkor azt közölte, hogy a tesztje negatív lett. Ugyancsak negatív lett Mike Pence alelnök koronavírus-tesztje, így ő részt vehet az október 7-i alelnökjelölti vitán, ahol Kamala Harris demokrata alelnök-jelölttel vitázik majd.

Csütörtök este derült ki, hogy Hope Hicks, Trump egyik tanácsadója koronavírusos lett. Hicks kedden az elnökjelölti vitára és egy szerdai minnesotai kampányeseményre is elkísérte az amerikai elnököt. A tünetek szerda este jelentkeztek nála, a hazaúton már az elnöktől elkülönítve, de Trump különgépén utazott.