[{"available":true,"c_guid":"53182772-f9c5-4ca7-a6b6-1ac4b397bd29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi megállapodás született.","shortLead":"Történelmi megállapodás született.","id":"20201003_Evtizedek_ota_tarto_verengzesnek_tettek_pontot_a_vegere_Szudanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53182772-f9c5-4ca7-a6b6-1ac4b397bd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058feb63-d042-4857-a6da-35cc527ae866","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Evtizedek_ota_tarto_verengzesnek_tettek_pontot_a_vegere_Szudanban","timestamp":"2020. október. 03. 15:26","title":"Évtizedek óta tartó vérengzés végére tettek pontot Szudánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem világos, mennyire veszi majd komolyan, illetve mennyire lesz képes betartatni a Twitter azt a szabályt, amelyre felhívta felhasználói figyelmét, miután az amerikai elnök koronavírus-fertőzéssel kórházba került.","shortLead":"Egyelőre nem világos, mennyire veszi majd komolyan, illetve mennyire lesz képes betartatni a Twitter azt a szabályt...","id":"20201003_donald_trump_halala_twitter_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7499d3c-9fe8-44f6-9d3c-a2a747463506","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_donald_trump_halala_twitter_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 03. 01:10","title":"Akik Trump halálát kívánják, azokat felfüggeszti a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bbfc0a-8f7a-4486-9585-4d4a2b1683ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt az ország nyugati részére első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott szombatra a meteorológiai szolgálat, vasárnap viszont az ország jóval nagyobb része lesz érintett.","shortLead":"Zivatarveszély miatt az ország nyugati részére első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott szombatra...","id":"20201003_Vasarnap_nagy_zivatarok_varhatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65bbfc0a-8f7a-4486-9585-4d4a2b1683ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9074e504-e04c-429f-97c8-09d176d07138","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Vasarnap_nagy_zivatarok_varhatok","timestamp":"2020. október. 03. 08:19","title":"Vasárnap nagy zivatar lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff0ff2-8303-467c-afb4-2ff121412d7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség a 38-as úton traffipaxozott.","shortLead":"A rendőrség a 38-as úton traffipaxozott.","id":"20201003_50es_szakaszon_134gyel_szaguldott_az_autos_akinek_a_kocsija_sem_volt_rendben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ff0ff2-8303-467c-afb4-2ff121412d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1086eaa-ccd4-4ccd-84d2-d93546ac20c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201003_50es_szakaszon_134gyel_szaguldott_az_autos_akinek_a_kocsija_sem_volt_rendben","timestamp":"2020. október. 03. 07:43","title":"50-es szakaszon 134-gyel száguldott az autós, akinek a kocsija sem volt rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A MÁV kiadta az adatokat: 1,7 millióan vonatoztak az idei nyári szezonban a Balatonhoz.","shortLead":"A MÁV kiadta az adatokat: 1,7 millióan vonatoztak az idei nyári szezonban a Balatonhoz.","id":"20201002_vonat_mav_balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace743b3-66ba-4171-bf16-5d76cb4cfe7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_vonat_mav_balaton","timestamp":"2020. október. 02. 20:20","title":"Rengeteg magyar utazott a nyáron a Balatonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eBayen árulta a lopott holmikat egy texasi nő, összesen több mint egymilliárd forintnyi dollárt keresett.","shortLead":"Az eBayen árulta a lopott holmikat egy texasi nő, összesen több mint egymilliárd forintnyi dollárt keresett.","id":"20201004_Egymilliard_forintnyi_arut_lopkodott_ossze_egy_bolti_szarka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0089ba-8af4-4c60-bd20-0118e83ebc02","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Egymilliard_forintnyi_arut_lopkodott_ossze_egy_bolti_szarka","timestamp":"2020. október. 04. 14:25","title":"Egymilliárd forintnyi árut lopkodott össze egy bolti szarka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39213baf-6a05-4c9f-ba59-b6a902bf60cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután öt vidéki városba futottak be az egy napja a színművészetiről startoló váltófutók, mely során Szegeden egy támogató petíciót is átadtak az autonómiájukért futóknak.","shortLead":"Vasárnap délután öt vidéki városba futottak be az egy napja a színművészetiről startoló váltófutók, mely során Szegeden...","id":"20201004_SZFE_stafeta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39213baf-6a05-4c9f-ba59-b6a902bf60cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5c0a29-2bc5-478b-9f51-4bf2c2adcb5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_SZFE_stafeta","timestamp":"2020. október. 04. 17:30","title":"Befutottak Szegedre a színművészetisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az első hazai meccs október 28-án lesz.\r

","shortLead":"Az első hazai meccs október 28-án lesz.\r

","id":"20201003_Bajnokok_Ligaja_Barcelonaban_kezd_a_Ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efc105c-8448-48ad-938b-2956d497d58a","keywords":null,"link":"/sport/20201003_Bajnokok_Ligaja_Barcelonaban_kezd_a_Ferencvaros","timestamp":"2020. október. 03. 08:50","title":"Bajnokok Ligája: Barcelonában kezd a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]