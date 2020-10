Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Red Bull Salzburg három labdarúgója megfertőződött a koronavírussal, ezért a keret minden tagja karanténba került, és a klub egyik játékosát sem engedi el hazája válogatottjához, vagyis Szoboszlai Dominik is lemarad a magyarok csütörtöki Európa-bajnoki pótselejtezőjéről.","shortLead":"A Red Bull Salzburg három labdarúgója megfertőződött a koronavírussal, ezért a keret minden tagja karanténba került, és...","id":"20201004_Lemarad_a_valogatott_idei_legfontosabb_meccserol_Szoboszlai_Dominik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db9d5cbb-e650-4af6-8699-6006000e32f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72772a22-25fa-48c2-abdc-65b5fc7936f0","keywords":null,"link":"/sport/20201004_Lemarad_a_valogatott_idei_legfontosabb_meccserol_Szoboszlai_Dominik","timestamp":"2020. október. 04. 10:48","title":"Lemarad a válogatott idei legfontosabb meccséről Szoboszlai Dominik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e443ba3-5938-4043-8eee-3ab8f1e06b5b","c_author":"","category":"itthon","description":"A korábbi polgármester testvére, Bogdán Gyula független jelölt nyerte a vasárnapi időközi választást a Baranya megyei Cserdiben.","shortLead":"A korábbi polgármester testvére, Bogdán Gyula független jelölt nyerte a vasárnapi időközi választást a Baranya megyei...","id":"20201004_Bogdan_Gyula_nyerte_az_idokozi_polgarmestervalasztast_Cserdiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e443ba3-5938-4043-8eee-3ab8f1e06b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8236d04e-41a1-4498-851e-e60fb3e43d87","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Bogdan_Gyula_nyerte_az_idokozi_polgarmestervalasztast_Cserdiben","timestamp":"2020. október. 04. 20:22","title":"Bogdán Gyula nyerte az időközi polgármester-választást Cserdiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b04265b-982b-4dfd-aa70-df9ac2bfe648","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az elmúlt évtizedekben egyre aktívabb kutatások zajlanak a neurológia területén a halálközeli élmények megértése érdekében. 