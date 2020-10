Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","shortLead":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","id":"20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aba962-a68d-4fb7-b9b7-b8011658be63","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","timestamp":"2020. október. 04. 08:40","title":"Piros lámpa felett járőröző drónnal kapják el a szabálytalankodókat Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"013aa4db-86d1-44dc-944f-836faff936aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tortúratesztjeiről ismert Zack Nelson ezúttal a Samsung új hajlítható csúcsmobilját, a Galaxy Z Fold2-t vette kezelésbe.","shortLead":"A tortúratesztjeiről ismert Zack Nelson ezúttal a Samsung új hajlítható csúcsmobilját, a Galaxy Z Fold2-t vette...","id":"20201005_samsung_galaxy_z_fold2_torturateszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=013aa4db-86d1-44dc-944f-836faff936aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd67192-ec05-4b71-b976-0abc1ddde328","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_samsung_galaxy_z_fold2_torturateszt","timestamp":"2020. október. 05. 10:03","title":"Karcolták, égették, törték: így bírta a strapát a Galaxy Z Fold2 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Parlament német alelnöke szerint a magyar kormányfő sajnos már messzire jutott a jogállam lebontásában, és ezt néppárti barátai tétlenül nézik. Amit az Európai Tanács bedobott a jogállam védelmére, az teljesen hatástalan Orbán ellen – mondta Katarina Barley a Spiegelnek adott interjúban.

","shortLead":"Az Európai Parlament német alelnöke szerint a magyar kormányfő sajnos már messzire jutott a jogállam lebontásában, és...","id":"20201005_Katarina_Barley_Spiegel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=583d7fa6-46e2-4dc7-ae95-7b7d80a1525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3b22ba-e95c-4d6b-9036-c70e91a1e316","keywords":null,"link":"/360/20201005_Katarina_Barley_Spiegel","timestamp":"2020. október. 05. 08:45","title":"Katarina Barley: Orbán enyveskezű, most lehet megállítani vagy soha ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d62b52-6b12-45ac-914e-aef29bb38c83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fonyódi középiskolás lány egy évvel a Miss Hungary döntője után öngyilkos lett.



","shortLead":"A fonyódi középiskolás lány egy évvel a Miss Hungary döntője után öngyilkos lett.



","id":"20201005_35_eve_valasztottak_szepsegkiralynonek_a_tragikus_sorsu_Molnar_Csillat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2d62b52-6b12-45ac-914e-aef29bb38c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea789f4-ee7b-4d09-812c-296d0d63dab0","keywords":null,"link":"/elet/20201005_35_eve_valasztottak_szepsegkiralynonek_a_tragikus_sorsu_Molnar_Csillat","timestamp":"2020. október. 05. 14:02","title":"35 éve választották szépségkirálynőnek a tragikus sorsú Molnár Csillát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megközelítette a 31 500-at az igazolt fertőzöttek száma.","shortLead":"Megközelítette a 31 500-at az igazolt fertőzöttek száma.","id":"20201005_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21ca10e-f91b-4537-884f-4cf8b4336bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 05. 08:56","title":"900 fölött az új koronavírus-fertőzöttek száma, 11 beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f174d0e5-532e-451b-9fa7-d4a6c9ed3496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple fontos küldetésének tartja a környezetvédelmet, ezért is érintette a vállalatot igen kellemetlenül, hogy az egyik, eszközselejtezésre/újrahasznosításra szakosodott alvállalkozója inkább értékesítette a megsemmisítésre ítélt készülékeket.","shortLead":"Az Apple fontos küldetésének tartja a környezetvédelmet, ezért is érintette a vállalatot igen kellemetlenül...","id":"20201005_apple_geep_canada_ujrahasznosto_vallalat_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f174d0e5-532e-451b-9fa7-d4a6c9ed3496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98c815d-d5f4-4dba-ab1e-136ec1efc285","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_apple_geep_canada_ujrahasznosto_vallalat_iphone","timestamp":"2020. október. 05. 16:33","title":"Az Apple-nek azt mondták, megsemmisítik a 100 000 készüléket – aztán inkább újra eladták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","shortLead":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","id":"20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461a837d-3002-4433-8e90-444fb58ef343","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","timestamp":"2020. október. 04. 08:50","title":"A kormány tisztázta, akarják-e engedni a spicces vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b447fd91-27ec-43ed-89c0-cd45baa58c26","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az Amerikában élő zárt, több mint másfél évszázada egyetlen család által irányított zsidó közösség világába ad bepillantást az Unortodox – A másik út című, most megjelent regény és a belőle készült filmsorozat. A szatmári haszidok ma is számontartják magyar gyökereiket.","shortLead":"Az Amerikában élő zárt, több mint másfél évszázada egyetlen család által irányított zsidó közösség világába ad...","id":"202040__szatmari_haszidok__rabbik_es_rebbek__viszalykodasok__kozossegi_szerepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b447fd91-27ec-43ed-89c0-cd45baa58c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25036473-50b7-4674-aea9-a23084a5c4d7","keywords":null,"link":"/360/202040__szatmari_haszidok__rabbik_es_rebbek__viszalykodasok__kozossegi_szerepek","timestamp":"2020. október. 04. 16:00","title":"Egy díjazott film háttere: az ultraortodox szatmári zsidók és a Teitelbaum család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]