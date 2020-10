Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fbdbb1c-e1f7-431a-841f-73fd5cef58e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormány szerint kettős mércéről van szó, az ellenzék a jogállamot emleget és harcot az „igazságtalanság és hatalmaskodás” ellen.","shortLead":"A kormány szerint kettős mércéről van szó, az ellenzék a jogállamot emleget és harcot az „igazságtalanság és...","id":"20201006_ceu_reakciok_varga_judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdbb1c-e1f7-431a-841f-73fd5cef58e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6663c3-d127-40a7-a7de-0e81a81b2a26","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_ceu_reakciok_varga_judit","timestamp":"2020. október. 06. 15:43","title":"Csak a szokásos szófordulatokra futotta a pártoktól CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"013aa4db-86d1-44dc-944f-836faff936aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tortúratesztjeiről ismert Zack Nelson ezúttal a Samsung új hajlítható csúcsmobilját, a Galaxy Z Fold2-t vette kezelésbe.","shortLead":"A tortúratesztjeiről ismert Zack Nelson ezúttal a Samsung új hajlítható csúcsmobilját, a Galaxy Z Fold2-t vette...","id":"20201005_samsung_galaxy_z_fold2_torturateszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=013aa4db-86d1-44dc-944f-836faff936aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd67192-ec05-4b71-b976-0abc1ddde328","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_samsung_galaxy_z_fold2_torturateszt","timestamp":"2020. október. 05. 10:03","title":"Karcolták, égették, törték: így bírta a strapát a Galaxy Z Fold2 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f9520d-212c-4955-b621-7d8cc0c315d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Dinamo Kijev szurkolóinak viszont a Groupama Arénába kell bezsúfolódniuk.","shortLead":"A Dinamo Kijev szurkolóinak viszont a Groupama Arénába kell bezsúfolódniuk.","id":"20201006_Puskas_Arena_Fradi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f9520d-212c-4955-b621-7d8cc0c315d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f46a827-b179-4dfa-8f7a-503eb82ff3df","keywords":null,"link":"/sport/20201006_Puskas_Arena_Fradi","timestamp":"2020. október. 06. 20:33","title":"Eldőlt: A Puskás Arénában fogadja a Barcelonát és a Juventust a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc4ea60-18a3-458f-bc74-f469ed2f1870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb a verseny a gamer laptopok piacán, az igényeket látva, nem is csoda, hogy egyre több gyártó egyre több árkategóriában próbál kínálni valamit. 