[{"available":true,"c_guid":"7992f67e-ef72-49bc-a9e3-c6296af4d7b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 5 minden részlete, így a hűtőrendszer is látszik abban a videóban, melyben darabjaira szedték a Sony új konzolját. A boncolás házon belül történt.","shortLead":"A PlayStation 5 minden részlete, így a hűtőrendszer is látszik abban a videóban, melyben darabjaira szedték a Sony új...","id":"20201009_sony_playstation_5_szetszereles_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7992f67e-ef72-49bc-a9e3-c6296af4d7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85842449-7d50-4a4d-91e5-50a3d6afa5a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_sony_playstation_5_szetszereles_video","timestamp":"2020. október. 09. 11:40","title":"Darabokra szedték a PlayStation 5-öt, most látszik igazán, milyen nagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választásra jogosultak akár 65 százaléka is leadhatja voksát - több mint száz éve nem volt erre példa.","shortLead":"A választásra jogosultak akár 65 százaléka is leadhatja voksát - több mint száz éve nem volt erre példa.","id":"20201009_Rekordaranyu_reszvetel_lehet_az_amerikai_elnokvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15636495-2eef-494e-be15-6e3182c809bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201009_Rekordaranyu_reszvetel_lehet_az_amerikai_elnokvalasztason","timestamp":"2020. október. 09. 05:35","title":"Rekordarányú részvétel lehet az amerikai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d0265a-1eef-41ca-a34a-2e694cc1d99e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Unió továbbra is keresi a válaszokat a menekültkérdésre. Nem könnyű közös nevezőre hozni a különféle álláspontokat – ebben nem segít a magyar miniszterelnök politikája.","shortLead":"Az Európai Unió továbbra is keresi a válaszokat a menekültkérdésre. Nem könnyű közös nevezőre hozni a különféle...","id":"20201009_Guardian_Az_orbanizmus_gatolja_az_europai_migracios_politika_atalakitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0265a-1eef-41ca-a34a-2e694cc1d99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfbda7e-1dd5-484e-a103-6ce325c13b91","keywords":null,"link":"/360/20201009_Guardian_Az_orbanizmus_gatolja_az_europai_migracios_politika_atalakitasat","timestamp":"2020. október. 09. 07:30","title":"Guardian: Az orbánizmus gátolja az európai migrációs politika átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak kevesebb hulladékkal jár, ha eladják a már nem hordott ruhadarabokat, de óriási üzleti lehetőséggel is kecsegtet a másodlagos luxuspiac.","shortLead":"Nemcsak kevesebb hulladékkal jár, ha eladják a már nem hordott ruhadarabokat, de óriási üzleti lehetőséggel is...","id":"20201009_Jo_aron_venne_hasznaltan_Guccit_Ezen_a_masodlagos_piac_se_biztos_hogy_segit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c60a5f-fa87-4a48-8ba0-82a5c6aaf8a5","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Jo_aron_venne_hasznaltan_Guccit_Ezen_a_masodlagos_piac_se_biztos_hogy_segit","timestamp":"2020. október. 10. 10:15","title":"Jó áron venne használtan Guccit? Ne reménykedjen, úgy még drágább is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kellett bele piros, fehér és zöld alapanyag.","shortLead":"Kellett bele piros, fehér és zöld alapanyag.","id":"20201010_Felcsuton_valasztottak_meg_Magyarorszag_etelet_a_nemzeti_osszetartozas_jegyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f67ab4-e8d6-4d71-bb87-771ee2652caa","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Felcsuton_valasztottak_meg_Magyarorszag_etelet_a_nemzeti_osszetartozas_jegyeben","timestamp":"2020. október. 10. 19:05","title":"Felcsúton választották meg Magyarország ételét a nemzeti összetartozás jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan köd borította a nürburgringi pályát, hogy szükség esetén nem tudott volna leszállni a mentőhelikopter. Elmaradt Mick Schumacher bemutatkozása is. ","shortLead":"Olyan köd borította a nürburgringi pályát, hogy szükség esetén nem tudott volna leszállni a mentőhelikopter. Elmaradt...","id":"20201009_eifel_nagydij_f1_forma1_szabadedzes_mick_schumacher","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed275e1-309f-4a0f-9cfa-bba6c89ff04a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_eifel_nagydij_f1_forma1_szabadedzes_mick_schumacher","timestamp":"2020. október. 09. 17:35","title":"Az egyik szabadedzést sem tudták megtartani az F1-es Eifel Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Újra felvetődött, hogy a kormány visszaszerezné a ferihegyi repteret, a Bloomberg által idézett találgatások szerint a többi között a Mol közreműködésével. A reptér értéke 700-800 milliárd forint, ami még az olajmultinak sem aprópénz. A reptér a járvány előtt ráadásul jól fialt, és nem rövid távú, hanem sok évtizedes befektetés, meg aztán állítólag nincs is eladósorban.","shortLead":"Újra felvetődött, hogy a kormány visszaszerezné a ferihegyi repteret, a Bloomberg által idézett találgatások szerint...","id":"20201009_budapest_airport_koronavirus_ner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b485f573-380d-4ff5-a452-64db462f0344","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_budapest_airport_koronavirus_ner","timestamp":"2020. október. 09. 17:25","title":"Ferihegy nagy falat a Molnak, és a kormány gyomrát is megfeküdné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83e885f-490e-4e73-a70e-c6e50dafabd1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Személyes hangvételű társadalomrajz a szocializmus gazdagjairól és kisembereiről Kiss Noémi Balaton című novelláskötete.","shortLead":"Személyes hangvételű társadalomrajz a szocializmus gazdagjairól és kisembereiről Kiss Noémi Balaton című novelláskötete.","id":"202041_konyv__retro_korrajz_kiss_noemi_balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d83e885f-490e-4e73-a70e-c6e50dafabd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d427980-557d-4f8c-8af5-7d96e91ca538","keywords":null,"link":"/360/202041_konyv__retro_korrajz_kiss_noemi_balaton","timestamp":"2020. október. 10. 13:40","title":"Moszkvics, Honecker-papucs, SZOT-üdülő – Kiss Noémi búcsúzik a retró Balatontól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]