[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott a rendőrök fegyverét is el akarta venni, de nem járt sikerrel.","shortLead":"A vádlott a rendőrök fegyverét is el akarta venni, de nem járt sikerrel.","id":"20201008_rendor_keseles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff64d77-3b9c-4fb3-8dea-e87fee2a6742","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_rendor_keseles","timestamp":"2020. október. 08. 16:21","title":"Nyakon szúrta a rab a rendőrt, hogy megszökhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27d8938-e7d8-4aa8-beee-4330a0978e53","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb, szerinte \"homoszexuális propagandát is tartalmazó\" mesekönyvet semmisített meg pénteken Budapesten a Mi Hazánk Mozgalom nevű párt elnökhelyettese.","shortLead":"Újabb, szerinte \"homoszexuális propagandát is tartalmazó\" mesekönyvet semmisített meg pénteken Budapesten a Mi Hazánk...","id":"20201009_Duro_Dora_mesekonyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b27d8938-e7d8-4aa8-beee-4330a0978e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebc24de-b2ae-4676-8ccd-a02989743fc9","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Duro_Dora_mesekonyv","timestamp":"2020. október. 09. 12:50","title":"Dúró Dóra újabb mesekönyvet tépett szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fc570a-b629-4bc0-a6d7-482b13592239","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betörő 700 ezer forintot zsákmányolt, búcsúzóul szétszórt valami folyadékot a büfékocsiban.","shortLead":"A betörő 700 ezer forintot zsákmányolt, búcsúzóul szétszórt valami folyadékot a büfékocsiban.","id":"20201008_betores_grillcsirke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7fc570a-b629-4bc0-a6d7-482b13592239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a475d72-d6a4-4dda-9a9e-48c276535ebf","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_betores_grillcsirke","timestamp":"2020. október. 08. 21:24","title":"Videó: több kamera is felvette, ahogy kirámolnak egy grillcsirkést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a17727-7f42-431a-ae7f-5d4a42623c7d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legyőzték a bajnokságot két éve megnyerő párost.","shortLead":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legyőzték a bajnokságot két éve megnyerő párost.","id":"20201009_babos_timea_dontos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a17727-7f42-431a-ae7f-5d4a42623c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7bf363-8a55-434d-8907-714c399c9d7b","keywords":null,"link":"/sport/20201009_babos_timea_dontos","timestamp":"2020. október. 09. 14:46","title":"Babosék döntőbe jutottak a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ország azt szeretné elérni, hogy 2030-ra ne keletkezzen egyáltalán műanyaghulladék.","shortLead":"Az ország azt szeretné elérni, hogy 2030-ra ne keletkezzen egyáltalán műanyaghulladék.","id":"20201009_Kanada_is_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_2021_vegeig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c3b815-8831-410c-a9da-bc4f60db7c41","keywords":null,"link":"/zhvg/20201009_Kanada_is_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_2021_vegeig","timestamp":"2020. október. 09. 09:40","title":"Kanada is betiltja az egyszer használatos műanyagokat 2021 végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kancellár szerint a bulikkal van a baj, nem a sípályákkal.","shortLead":"A kancellár szerint a bulikkal van a baj, nem a sípályákkal.","id":"20201010_Sebastian_Kurz_szerint_biztonsagos_lesz_sielni_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d509131c-cdfe-4abf-9935-b27f52207228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Sebastian_Kurz_szerint_biztonsagos_lesz_sielni_Ausztriaban","timestamp":"2020. október. 10. 08:47","title":"Sebastian Kurz szerint biztonságos lesz síelni Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25c945b-bc3d-4621-bb2e-fa2428676e96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akinek problémája van, Nagykanizsán kap ellátást.","shortLead":"Akinek problémája van, Nagykanizsán kap ellátást.","id":"20201010_Nincs_belgyogyasz_Letenyen_az_orvosokat_Zalaegerszegre_iranyitottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b25c945b-bc3d-4621-bb2e-fa2428676e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce42ceab-524e-46d9-b3db-3ceb8efd8d49","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_Nincs_belgyogyasz_Letenyen_az_orvosokat_Zalaegerszegre_iranyitottak","timestamp":"2020. október. 10. 08:34","title":"Nincs belgyógyász Letenyén, az orvosokat Zalaegerszegre irányították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számolt be a tárgyalások eredményéről.","shortLead":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számolt be a tárgyalások eredményéről.","id":"20201010_Tuzszunetet_kotottek_a_harcolo_felek_HegyiKarabahban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7fa348-6b77-478a-a77a-44473443ddee","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_Tuzszunetet_kotottek_a_harcolo_felek_HegyiKarabahban","timestamp":"2020. október. 10. 07:45","title":"Tűzszünetet kötöttek a harcoló felek Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]