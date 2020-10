Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2a71573-c25a-4837-add1-b2780630952a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület tagjainak túlnyomó többsége Varga Zsolt András kinevezése ellen szavazott.","shortLead":"A testület tagjainak túlnyomó többsége Varga Zsolt András kinevezése ellen szavazott.","id":"20201009_orszagos_biroi_tanacs_varga_zsolt_andras_kuria_elnok_kinevezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2a71573-c25a-4837-add1-b2780630952a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3831f35-6471-4569-aac0-6f108d9ab8ea","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_orszagos_biroi_tanacs_varga_zsolt_andras_kuria_elnok_kinevezes","timestamp":"2020. október. 09. 16:36","title":"Elsöprő többséggel elutasítja a bírói tanács Varga Zs. András kúriai kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kellett bele piros, fehér és zöld alapanyag.","shortLead":"Kellett bele piros, fehér és zöld alapanyag.","id":"20201010_Felcsuton_valasztottak_meg_Magyarorszag_etelet_a_nemzeti_osszetartozas_jegyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f67ab4-e8d6-4d71-bb87-771ee2652caa","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Felcsuton_valasztottak_meg_Magyarorszag_etelet_a_nemzeti_osszetartozas_jegyeben","timestamp":"2020. október. 10. 19:05","title":"Felcsúton választották meg Magyarország ételét a nemzeti összetartozás jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alaptörvény-ellenesnek tartják az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló jogszabályt.","shortLead":"Alaptörvény-ellenesnek tartják az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló jogszabályt.","id":"20201009_ader_janos_orvosegyetemek_szakszervezeti_szovetsege_torveny_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd8c0da-660a-4071-99d1-541c4a2ac4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_ader_janos_orvosegyetemek_szakszervezeti_szovetsege_torveny_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2020. október. 09. 22:02","title":"Ne írja alá az új törvényt – kéri Ádertől az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce90bb69-8049-4100-b240-ec1bf457a90b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"2021. január 1-jétől változnak a szabályok. A vállalkozói szervezetek nem osztják a kabinet lelkesedését.","shortLead":"2021. január 1-jétől változnak a szabályok. A vállalkozói szervezetek nem osztják a kabinet lelkesedését.","id":"20201010_A_kormany_tovabbra_is_allitja_az_uj_kata_szigorubb_lesz_ugyan_de_meg_igy_is_megeri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce90bb69-8049-4100-b240-ec1bf457a90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9caa1cd6-5f05-448b-909b-fbc7ed8fd1c7","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_A_kormany_tovabbra_is_allitja_az_uj_kata_szigorubb_lesz_ugyan_de_meg_igy_is_megeri","timestamp":"2020. október. 10. 09:46","title":"A kormány továbbra is állítja: az új kata szigorúbb lesz ugyan, de még így is megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Újra felvetődött, hogy a kormány visszaszerezné a ferihegyi repteret, a Bloomberg által idézett találgatások szerint a többi között a Mol közreműködésével. A reptér értéke 700-800 milliárd forint, ami még az olajmultinak sem aprópénz. A reptér a járvány előtt ráadásul jól fialt, és nem rövid távú, hanem sok évtizedes befektetés, meg aztán állítólag nincs is eladósorban.","shortLead":"Újra felvetődött, hogy a kormány visszaszerezné a ferihegyi repteret, a Bloomberg által idézett találgatások szerint...","id":"20201009_budapest_airport_koronavirus_ner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b485f573-380d-4ff5-a452-64db462f0344","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_budapest_airport_koronavirus_ner","timestamp":"2020. október. 09. 17:25","title":"Ferihegy nagy falat a Molnak, és a kormány gyomrát is megfeküdné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a9e6f0-2409-4d98-8c2f-30ac4c24a39b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A 75 éve szabadalmaztatott ételmelegítő gyönyörű példa arra, hogyan segíti a véletlen a nyitott szemű kutatót, ebben az esetben egy katonai fejlesztés közben.","shortLead":"A 75 éve szabadalmaztatott ételmelegítő gyönyörű példa arra, hogyan segíti a véletlen a nyitott szemű kutatót, ebben...","id":"20201009_mikrosuto_Percy_Spencer_Raytheon_radar_Radarange","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93a9e6f0-2409-4d98-8c2f-30ac4c24a39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f78e5f-23e2-49c7-8900-49426da4bede","keywords":null,"link":"/360/20201009_mikrosuto_Percy_Spencer_Raytheon_radar_Radarange","timestamp":"2020. október. 09. 19:00","title":"Elolvadt a csoki a radarszakértő zsebében, erre feltalálta a mikrosütőt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cabb1b6-6ef7-4e89-9ad8-3154e549af4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikus kivitelű sportkocsi mozgatásáról egy 540 lóerős V12-es motor gondoskodik.","shortLead":"A praktikus kivitelű sportkocsi mozgatásáról egy 540 lóerős V12-es motor gondoskodik.","id":"20201010_csaladi_szaguldas_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kombi_ferrari_612_scaglietti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cabb1b6-6ef7-4e89-9ad8-3154e549af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9ecd15-d074-4789-b3e5-899a2d02e9aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20201010_csaladi_szaguldas_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kombi_ferrari_612_scaglietti","timestamp":"2020. október. 10. 06:41","title":"Családi száguldás: eladó az egyetlen példányban készült kombi Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97654478-9069-41c8-9ae3-a6c3dea644b7","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miből raktározott be szinte mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? Vécépapírból. A pánik ugyan elmúlt, de a vírusbiztos papírok azóta is fontos szerepet töltenek be. Csakhogy van velük egy gond: ezeket a termékeket már nem lehet újrahasznosítani. A nyergesújfalui Lucart Kft-nél igyekeznek mégis megtalálni ennek a módját. ","shortLead":"Miből raktározott be szinte mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? Vécépapírból. A pánik ugyan elmúlt, de...","id":"20201010_lucart_ujrahasznositas_papir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97654478-9069-41c8-9ae3-a6c3dea644b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53423aa1-4f18-45e8-9a60-cf37e7db87ed","keywords":null,"link":"/zhvg/20201010_lucart_ujrahasznositas_papir","timestamp":"2020. október. 10. 17:00","title":"Vécépapír több százezer évre - a nyergesújfalui papírgyárban jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]