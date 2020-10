Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A veszteség fájdalmas, igazságtalan, de jogilag alátámasztható. Nálunk a jogviszonyok teszik jogszerűvé azt, ami gyalázatos, és jogsértővé azt, ami értékes. Vélemény.","shortLead":"A veszteség fájdalmas, igazságtalan, de jogilag alátámasztható. Nálunk a jogviszonyok teszik jogszerűvé azt, ami...","id":"20201012_revesz_sandor__klubradio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23df500d-6c26-44cd-8ca1-302894059183","keywords":null,"link":"/360/20201012_revesz_sandor__klubradio","timestamp":"2020. október. 12. 15:00","title":"Révész Sándor: A Klubrádió erénye, hogy megsérti a médiatörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7489959-da59-439b-aaac-5113694c5740","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit előbb szomszédja megölése miatt ítélték el, az akkori döntés szerint legkorábban 25 év múlva engedhették volna feltételesen szabadon. Csakhogy időközben kiderült, hogy egy másik gyilkosságot is ő követett el, amiért ugyancsak életfogytiglanit kapott, ezúttal azonban már feltételesen sem bocsátható szabadon. Fellebbezésében ennek az enyhítését kérte.","shortLead":"A férfit előbb szomszédja megölése miatt ítélték el, az akkori döntés szerint legkorábban 25 év múlva engedhették volna...","id":"20201012_bunugyek_itelet_kettos_gyilkossag_pecsi_torvenyszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7489959-da59-439b-aaac-5113694c5740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f0fba3-37c1-4002-8c6e-4cba173be71e","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_bunugyek_itelet_kettos_gyilkossag_pecsi_torvenyszek","timestamp":"2020. október. 12. 15:15","title":"Tényleges életfogytiglant kapott első fokon a túronyi fejszés gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c4e7a9-15f3-4dea-9fa4-2cf448e2466a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint 850 ember halt meg 1994 szeptemberének végén, amikor Észtország és Svédország között rövid idő alatt elsüllyedt az Estonia nevű észt komphajó. A viharos időben bekövetkezett tragédia okát a mai napig nem állapították meg pontosan, s a roncsról készült videófelvételek alapján most egy új, logikusnak tűnő magyarázat is született.","shortLead":"Több mint 850 ember halt meg 1994 szeptemberének végén, amikor Észtország és Svédország között rövid idő alatt...","id":"20201011_estonia_hajoszerencsetlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49c4e7a9-15f3-4dea-9fa4-2cf448e2466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68924188-7cbe-4547-9859-470107568b87","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_estonia_hajoszerencsetlenseg","timestamp":"2020. október. 11. 14:00","title":"Új bizonyíték boríthatja az eddigi teóriákat a XX. század egyik legsúlyosabb hajókatasztrófája körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde4abe2-02e3-4900-abef-f566b625566a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áldozat nem a sportautók vezetői közül került ki, egy vétlen sofőr vesztette életét.","shortLead":"Az áldozat nem a sportautók vezetői közül került ki, egy vétlen sofőr vesztette életét.","id":"20201012_Halalos_szaguldozast_rendezett_harom_szupersportkocsi_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cde4abe2-02e3-4900-abef-f566b625566a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00257905-4014-4afb-b35e-b66bbec7625a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_Halalos_szaguldozast_rendezett_harom_szupersportkocsi_Nemetorszagban","timestamp":"2020. október. 12. 14:13","title":"Halálos balesettel végződött három szupersportkocsi közúti versenye Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5fdd1-259f-4b9f-97ba-a8b08c7d45c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek reggel történt súlyos ipari baleset a dunaföldvári etanolüzemben, 4500 liter hipóhoz 400 liter salétromsav keveredett. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.","shortLead":"Péntek reggel történt súlyos ipari baleset a dunaföldvári etanolüzemben, 4500 liter hipóhoz 400 liter salétromsav...","id":"20201010_dunafoldvar_vegzett_a_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3d5fdd1-259f-4b9f-97ba-a8b08c7d45c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ba6d0-13b1-4d4d-adf2-d1cfe83eefae","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_dunafoldvar_vegzett_a_katasztrofavedelem","timestamp":"2020. október. 10. 21:56","title":"Végzett a katasztrófavédelem, már nem szivárog a klórgáz Dunaföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304f38e8-ce34-4e44-9c62-654d71e9b2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke szerint a vereség ellenére is történelmet írt az ellenzék.","shortLead":"A Jobbik elnöke szerint a vereség ellenére is történelmet írt az ellenzék.","id":"20201011_Jakab_Peter_Ha_az_ellenzek_erre_volt_kepes_50_nap_alatt_retteghet_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=304f38e8-ce34-4e44-9c62-654d71e9b2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d81dca6-5581-4e81-acfc-2690400d1431","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Jakab_Peter_Ha_az_ellenzek_erre_volt_kepes_50_nap_alatt_retteghet_a_Fidesz","timestamp":"2020. október. 11. 21:48","title":"Jakab Péter: \"Ha az ellenzék erre volt képes 50 nap alatt, retteghet a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában több mint 300 ezren fertőződtek meg.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több mint 300 ezren fertőződtek meg.","id":"20201012_koronavirus_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2755e109-8b70-4cb9-86c9-9ae19bd1b367","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. október. 12. 07:56","title":"Már a 38 millió felé közelít a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138 JOGpontban elérhető ingyenes munkaügyi tanácsadást.","shortLead":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138...","id":"20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986d56c-a83b-4c9b-83e2-c058258e3657","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","timestamp":"2020. október. 11. 21:16","title":"Több mint 50 ezren kérték az ingyenes munkajogi tanácsadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]