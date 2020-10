Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elhunytak és a regisztrált betegek száma már átlépte a 365 ezret az országban.","shortLead":"Az elhunytak és a regisztrált betegek száma már átlépte a 365 ezret az országban.","id":"20201013_Koronavirus_uj_fertozott_Olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958120f6-b4dc-4e50-a51b-96fb9cb533aa","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Koronavirus_uj_fertozott_Olaszorszag","timestamp":"2020. október. 13. 20:41","title":"Március óta nem látott mértékben nőtt az új fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349db018-2a73-45d0-91b8-27b8d66af3de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan bemutatkozhat a bajorok kínálatának legdrágább szabadidő-autója.","shortLead":"Hamarosan bemutatkozhat a bajorok kínálatának legdrágább szabadidő-autója.","id":"20201013_Nem_lesz_kicsi_a_BMW_X8as","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=349db018-2a73-45d0-91b8-27b8d66af3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36507a96-573d-48f2-8efc-cab4a6ad70e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Nem_lesz_kicsi_a_BMW_X8as","timestamp":"2020. október. 13. 15:13","title":"Alakul a BMW szuper SUV-ja az X8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Önkritikus hangot ütött meg az észak-koreai diktátor a szemlén, ahol a párt alapítását ünnepelték. Azt mondta, az erőfeszítései nem mindig voltak elegendőek.","shortLead":"Önkritikus hangot ütött meg az észak-koreai diktátor a szemlén, ahol a párt alapítását ünnepelték. Azt mondta...","id":"20201012_Kim_Dzsong_Un_sir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deb8631-b830-4b1c-bf67-405b05baaa54","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_Kim_Dzsong_Un_sir","timestamp":"2020. október. 12. 14:28","title":"Kim Dzsong Un elsírta magát a díszszemlén, ahol bemutatták az új rakétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Videokonferencia keretében egyeztetett hétfőn Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök.","shortLead":"Videokonferencia keretében egyeztetett hétfőn Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Orbán Viktor magyar...","id":"20201012_Az_Europai_Tanacs_elnokevel_targyalt_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7598a5-3425-42e2-9405-df3c4f3be318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Az_Europai_Tanacs_elnokevel_targyalt_Orban_Viktor","timestamp":"2020. október. 12. 13:30","title":"Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pontról pontra végigvették, mit tartanak módosítandónak vagy teljesen elfogadhatatlannak az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben. ","shortLead":"Pontról pontra végigvették, mit tartanak módosítandónak vagy teljesen elfogadhatatlannak az egészségügyi szolgálati...","id":"20201013_magyar_orvosi_kamara_pinter_sandor_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1246c508-cc7d-412b-8b86-790265436088","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_magyar_orvosi_kamara_pinter_sandor_targyalas","timestamp":"2020. október. 13. 16:14","title":"Működési zavarok, elfogadhatatlan sérelmek – értékelte a béremelésről is szóló törvényt a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767254d9-e058-45fa-8d97-dbf186817bd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maximális hangerőn természetesen. Sőt az indexet is csak belül látják villogni a több tízmilliós járgányok sofőrjei. A luxusautók sötét oldalát tárja fel a Duma Aktuál, kellő iróniával. ","shortLead":"Maximális hangerőn természetesen. Sőt az indexet is csak belül látják villogni a több tízmilliós járgányok sofőrjei...","id":"20201012_Duma_Aktual_Luxusauto_soforok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=767254d9-e058-45fa-8d97-dbf186817bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e21241-12c9-4fa8-9c48-855978c75a74","keywords":null,"link":"/360/20201012_Duma_Aktual_Luxusauto_soforok","timestamp":"2020. október. 12. 19:00","title":"Duma Aktuál: Szoftverhiba lehet a BMW-ben, hogy lemegy az ablak, ha bekapcsolod a Bódi Gusztit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha megvalósul Karácsony Gergely kezdeményezése az emelt iparűzési adóról, az Nagy Olivér szerint sokak számára kegyelemdöfés lesz.","shortLead":"Ha megvalósul Karácsony Gergely kezdeményezése az emelt iparűzési adóról, az Nagy Olivér szerint sokak számára...","id":"20201012_bkik_nagy_elek_budapest_valsagado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df915ee4-06f7-4e3d-b183-93bc51e4eb4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_bkik_nagy_elek_budapest_valsagado","timestamp":"2020. október. 12. 10:51","title":"BKIK: Kivonulhatnak a cégek Budapestről a válságadó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6347ffaf-5949-415e-a59d-92c22e8f6007","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Strategy Analytics elemzőcég összesítése alapján a Sony és a Samsung együtt a mobilkamerás piac több mint háromnegyedét birtokolják.","shortLead":"A Strategy Analytics elemzőcég összesítése alapján a Sony és a Samsung együtt a mobilkamerás piac több mint...","id":"20201012_okostelefon_kamera_szenzorgyartok_piaci_reszesedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6347ffaf-5949-415e-a59d-92c22e8f6007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe63a06-fcc7-49d6-81c3-14a722f01490","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_okostelefon_kamera_szenzorgyartok_piaci_reszesedes","timestamp":"2020. október. 12. 11:03","title":"Milyen járvány? Hatalmasat nőtt a mobilkamerás piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]