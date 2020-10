Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó volt az, aki márciusban egy dél-tiroli síelésről hazatérve nem vonult karanténba, helyette operálni ment, miközben koronavírus-fertőzött volt.","shortLead":"Rovó volt az, aki márciusban egy dél-tiroli síelésről hazatérve nem vonult karanténba, helyette operálni ment, miközben...","id":"20201014_rovo_laszlo_rektor_horvath_szatmar_etikai_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b148b8-ccc3-417a-a2ba-d6039ac8f3a9","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_rovo_laszlo_rektor_horvath_szatmar_etikai_vizsgalat","timestamp":"2020. október. 14. 09:19","title":"Rovó László szegedi rektor kirúgta az ellene etikai eljárást indító bizottság elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8720798e-8d8e-48d8-b354-40cb05415b11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nemcsak a most bemutatott iPhone 12 családra terjesztette ki egyik fontos, környezetvédelmi okokra hivatkozva meghozott döntését, hanem a régebbi, de még forgalmazott mobilokra is.","shortLead":"Az Apple nemcsak a most bemutatott iPhone 12 családra terjesztette ki egyik fontos, környezetvédelmi okokra hivatkozva...","id":"20201014_apple_iphone_11_se_tolto_fulhallgato_mi_van_a_dobozban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8720798e-8d8e-48d8-b354-40cb05415b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb67a6df-fc89-4599-8d40-f892da23c3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_apple_iphone_11_se_tolto_fulhallgato_mi_van_a_dobozban","timestamp":"2020. október. 14. 10:49","title":"Meglepetés érheti mostantól, ha új iPhone-t vesz: se töltő, se füles nem lesz a dobozokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára: jelentős segítséget adtak a járvány sújtotta polgároknak és a vendéglátásnak, valamint a 2015-ösnél nagyobb arányban nyerték a hétvégi önkormányzati választást. ","shortLead":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára...","id":"20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3583bfa4-343c-4724-9188-5df8bbb6a488","keywords":null,"link":"/360/20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","timestamp":"2020. október. 13. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Az osztrák főváros egymillió Wiener Schnitzellel maradt vörös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halottak száma már az 1,1 milliót közelíti.","shortLead":"A halottak száma már az 1,1 milliót közelíti.","id":"20201014_koronavirus_vilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a70cf1-36dd-439b-b8aa-45685e2baf34","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. október. 14. 07:44","title":"Már 38 millió fölött a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8c0f0d-22f2-470c-8720-d34fb7f0fa38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hallgatók úgy tudják, reggel 7-kor kapcsolják majd vissza az estére lekapcsolt internetet, és ez mától kezdve minden nap így lesz. ","shortLead":"A hallgatók úgy tudják, reggel 7-kor kapcsolják majd vissza az estére lekapcsolt internetet, és ez mától kezdve minden...","id":"20201013_SZFE_epulet_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd8c0f0d-22f2-470c-8720-d34fb7f0fa38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580987e7-3a85-4eea-802d-0b195115564b","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_SZFE_epulet_internet","timestamp":"2020. október. 13. 18:45","title":"Elment az internet az SZFE épületeiben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klinikai teszteket általában akkor függesztik fel, ha az alany megbetegszik vagy a szer valamilyen mellékhatást okoz nála. Azt nem tudni, hogy az Eli Lilly esetében mi történt pontosan.","shortLead":"A klinikai teszteket általában akkor függesztik fel, ha az alany megbetegszik vagy a szer valamilyen mellékhatást okoz...","id":"20201014_koronavirus_vakcina_oltas_oltoanyag_eli_lilly_klinikai_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c33403-19de-4044-ad11-a1a155929f8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_koronavirus_vakcina_oltas_oltoanyag_eli_lilly_klinikai_teszt","timestamp":"2020. október. 14. 08:33","title":"Elővigyázatosságból újabb koronavírus-gyógyszer tesztelését állítják le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több millió ember (jórészt nyilvánosan beszerezhető) információit rendezte egy adatbázisba a kínai államhoz közel álló Zhenhua Data. A csomag egy része nemrég kiszivárgott. A Telex szerint a listában több mint 700 magyar neve szerepel, köztük most is aktív politikusoké és cégvezetőké.","shortLead":"Világszerte több millió ember (jórészt nyilvánosan beszerezhető) információit rendezte egy adatbázisba a kínai államhoz...","id":"20201013_hollik_istvan_kubatov_gabor_kunhalmi_agnes_adatgyujtes_adatszivargas_megfigyeles_kina_hirszerzes_zhenhua_data","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c75cdeb-4a80-4dce-9d37-cb3faad7ab66","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_hollik_istvan_kubatov_gabor_kunhalmi_agnes_adatgyujtes_adatszivargas_megfigyeles_kina_hirszerzes_zhenhua_data","timestamp":"2020. október. 13. 12:33","title":"Hollik, Kubatov és Kunhalmi neve is ott van a nagy kínai adatcsomagban, amit hírszerzői céllal készíthettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2dc234-b989-4950-a562-53d0a5704c73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hulladék több mint fele építési-bontási törmelék volt. A legtöbb bejelentés Szabolcs megyéből érkezett.","shortLead":"A hulladék több mint fele építési-bontási törmelék volt. A legtöbb bejelentés Szabolcs megyéből érkezett.","id":"20201013_illegalis_hulladeklerako_szemet_hulladekradar_magyar_kozut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d2dc234-b989-4950-a562-53d0a5704c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ef8a9c-4408-4bcd-834e-6026039644a7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_illegalis_hulladeklerako_szemet_hulladekradar_magyar_kozut","timestamp":"2020. október. 13. 07:56","title":"530 tonna illegálisan lerakott szemetet gyűjtött össze a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]