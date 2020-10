Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sirály csapott le egy hat kilogrammos drónra, amivel épp egy skóciai iskola tetőszerkezetét vizsgálták. Az eszköz lezuhant és komoly károkat szenvedett.","shortLead":"Sirály csapott le egy hat kilogrammos drónra, amivel épp egy skóciai iskola tetőszerkezetét vizsgálták. Az eszköz...","id":"20201012_dron_siraly_madartamadas_skocia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86d6034-f2b4-47c8-af45-9e1eccb70828","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_dron_siraly_madartamadas_skocia","timestamp":"2020. október. 12. 11:36","title":"Gyanútlanul dolgoztak a drónnal a szakemberek, aztán a semmiből feltűnt egy sirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc0508-fd93-4e3e-9a9a-f17744a125ec","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Elhunyt Sir Samuel Brittan, a The Financial Times legendás szerkesztője, a szabadpiac és a munkaerő szabad áramlásának elszánt híve, a sokak által bírált Margaret Thatcher egyik fő támogatója. A HVG munkatársának, Farkas Zoltánnak kétszer is volt alkalma interjút készíteni vele, most ezeket a különleges találkozókat is felidézi.","shortLead":"Elhunyt Sir Samuel Brittan, a The Financial Times legendás szerkesztője, a szabadpiac és a munkaerő szabad áramlásának...","id":"20201013_Az_utolso_mohikan_Vagy_az_utolso_konzervativ_liberalis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bccc0508-fd93-4e3e-9a9a-f17744a125ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a27d2a2-cc34-4971-98cb-945aed9f8357","keywords":null,"link":"/360/20201013_Az_utolso_mohikan_Vagy_az_utolso_konzervativ_liberalis","timestamp":"2020. október. 13. 13:30","title":"Az utolsó mohikán. Vagy az utolsó konzervatív liberális? – Samuel Brittan emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586f526-7626-4769-b02f-7e176eb02dbc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy nőt és egy férfit vett őrizetbe a rendőrség az üggyel összefüggésben.","shortLead":"Egy nőt és egy férfit vett őrizetbe a rendőrség az üggyel összefüggésben.","id":"20201012_drogfogas_budapest_rendorseg_kokain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b586f526-7626-4769-b02f-7e176eb02dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb36084-0e94-420a-93e7-41938cd56359","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_drogfogas_budapest_rendorseg_kokain","timestamp":"2020. október. 12. 14:55","title":"Rengeteg drogot találtak a rendőrök egy újlipótvárosi lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Figyelni kell a lakáshitelekre. A Klubrádió pert vesztett. A Facebook bekeményít. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Figyelni kell a lakáshitelekre. A Klubrádió pert vesztett. A Facebook bekeményít. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201013_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a5fd2a-6f38-4fdf-8943-96dcbfb76768","keywords":null,"link":"/360/20201013_Radar360","timestamp":"2020. október. 13. 08:00","title":"Radar360: Botrányhullám a szerencsi időközi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állításuk szerint a független képviselő még meg is nézhetett minden neki gyanús iratot a jobbikos Bíró Lászlónál, és akkor megnyugodva távozott.","shortLead":"Állításuk szerint a független képviselő még meg is nézhetett minden neki gyanús iratot a jobbikos Bíró Lászlónál, és...","id":"20201013_hadhazy_akos_ellenzek_biro_laszlo_borsod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774506a9-cd7e-4462-88fb-b5d65bf68614","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_hadhazy_akos_ellenzek_biro_laszlo_borsod","timestamp":"2020. október. 13. 14:02","title":"Közös közleményben utasítják el Hadházy vádjait az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41ea2cd-4fb9-45da-bbc8-97bf467f91de","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ma még erős gyanakvás övezi a mesterséges intelligenciával felruházott gépek egészségügyi alkalmazásait, de a következő évtizedben egészen biztosra lehet venni a módszer térnyerését. ","shortLead":"Ma még erős gyanakvás övezi a mesterséges intelligenciával felruházott gépek egészségügyi alkalmazásait, de a következő...","id":"202041__mesterseges_intelligencia__gepi_diagnozis__bizalomepites__nem_keptelenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c41ea2cd-4fb9-45da-bbc8-97bf467f91de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09fc07ca-7442-43e5-b69e-73bc95bc183f","keywords":null,"link":"/360/202041__mesterseges_intelligencia__gepi_diagnozis__bizalomepites__nem_keptelenseg","timestamp":"2020. október. 13. 13:00","title":"Még tartunk tőle, de a mesterséges intelligencia olcsóbb és jobb orvoslást hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok közötti referenciakamatok emelkedése miatt nőhet a változó kamatozású hitelek törlesztőrészlete a moratórium lejárta után – figyelmeztet a Bank360.hu.","shortLead":"A bankok közötti referenciakamatok emelkedése miatt nőhet a változó kamatozású hitelek törlesztőrészlete a moratórium...","id":"20201012_lakashitel_torleszto_torlesztes_moratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7241cf3a-1681-4646-93f4-9f583b6425dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_lakashitel_torleszto_torlesztes_moratorium","timestamp":"2020. október. 12. 17:05","title":"Százezer lakáshiteles törlesztője emelkedhet a moratórium lejárta után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező \"még mindig hisz abban, hogy ebben az országban együtt lehet élni úgy, hogy mást gondolunk a világról\".","shortLead":"A rendező \"még mindig hisz abban, hogy ebben az országban együtt lehet élni úgy, hogy mást gondolunk a világról\".","id":"20201013_Vidnyanszky_Attila_Szarka_Gabor_SZFE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2aaceab-29db-4906-99d4-ebcae1eaa341","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Vidnyanszky_Attila_Szarka_Gabor_SZFE","timestamp":"2020. október. 13. 16:52","title":"Vidnyánszky Attila: Több mint ötvenen szeretnének együttműködni Szarka Gáborral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]